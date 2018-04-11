В деле о пожаре в Кемерове появился восьмой фигурант
Следственный комитет возбудил уголовное дело против начальника караула пожарного звена, работавшего в горящем торговом центре. Его подозревают в халатности, в результате которой погибло не менее 37 человек.
По версии следствия, Сергей Генин вместе с пожарными вошел в горящее здание «Зимней вишни» через западный вход. Один из очевидцев указал на лестничный пролет, который, по его мнению, был кратчайшим путем к кинозалу, где оставались люди. «Генин, как полагает следствие, проигнорировал эти сведения, и не сверил с имеющимися схемами…, направив свое звено к дальнему от своего местонахождения лестничному маршу», — говорится на сайте СК. Когда пожарные по указанию командира дошли до четвертого этажа, то оказались перед запертой дверью. После этого им пришлось возвращаться обратно. Таким образом, как утверждают в СК, было потеряно время, которое можно было использовать для спасения людей.
Сейчас в доме Генина проходят обыски. В ближайшее время он будет задержан, после чего следствие решит вопрос о мере пресечения. Теперь спасателю с 20-летним стажем грозит до семи лет лишения свободы.
Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
viteck 11 апреля 2018 | 13:11
"Следственный комитет возбудил уголовное дело против начальника караула пожарного звена, работавшего в горящем торговом центре. Его подозревают в халатности, в результате которой погибло не менее 37 человек.
Сейчас в доме Генина проходят обыски."
---------------------------------------------------------------------
Для чего проводить обыски дома у человека, которого обвиняют в том, что он не справился со своими обязанностями? Его же не в шпионаже обвиняют, не в воровстве, не в коррупции, не в предумышленном убийстве. Он просто облажался, и из- за его неквалифицированных действий, возможно, погибли люди. Много людей. Но для чего обыск?
murad_manapov 11 апреля 2018 | 13:32
viteck: вовремя обыска ему подбросят мандат депутата парламента. его мандат. ну вы поняли))
murad_manapov 11 апреля 2018 | 13:39
murad_manapov: во время***
zapadnay 11 апреля 2018 | 14:02
murad_manapov:
Спасатель с 20-летним стажем... Какой он спасатель, если из-за халатности погибло столько людей?!
Спасатель... Кого он спас на этом страшном пожаре?!
andre_klimov 11 апреля 2018 | 14:12
viteck:
Старый добрый испытанный временем советский метод работы - ИКП (иммитация кипучей деятельности).
sergeev67 11 апреля 2018 | 13:11
Интересно, а зачем обыск у него проводить? Чего найти хотят?
viteck 11 апреля 2018 | 13:22
sergeev67: Хотят найти хоть какой то компромат, на случай, если основное обвинение не подтвердится, а в таких случаях у нас не принято просто так выпускать обвиняемого. "Органы не ошибаются"©. Поэтому надеются найти какой-нибудь старый патрон от строительного пистолета, или фотографии его детей в коляске без памперсов. Резевный вариант, так сказать....
platonnekafrin 11 апреля 2018 | 13:24
sergeev67: если человек арестован, то должен сесть. Но с халатностью может не получиться, поэтому надо обыскать дом (может там кокаин), дачу (может там двустволка), компьютер (может там педофилия), счет заблокировать надо ( деньги, может, нажиты на пепле пожаров), изрыть еще участок полагается (может там теща закопана). Не может быть, чтоб не нашлось улик преступной жизни у пожарного.
dr_nemos 11 апреля 2018 | 13:15
Как?!!!!! неужели тулеев?!!!
rom8883 11 апреля 2018 | 13:15
Кого из чиновников, допустивших работу этого ТРЦ, привлекли к ответственности?
Пожарный - это следствие, а не причина.
rihard 11 апреля 2018 | 13:16
Вопросов много.Командир звена подчиняется руководителю тушения пожара, его приказам. Не всегда самый короткий путь—самый безопасный. Командир должен был доложить РТП о блокированных людях.Чем было вооружено звено, какое оборудование имеется в пож.части?
pusto1 11 апреля 2018 | 13:16
а обыск извините зачем? брандспойты и рукава скрыл? или крамолу?
podwodnik 11 апреля 2018 | 13:24
Первый фигурант снимает тяжкий груз на даче в лесу. Второй фигурант не знает каким родственникам квартиры и особняки рассовать. А восьмого фигуранта, с 20-ти летним стажем работы пожарным, в кутузку. Как это знакомо.