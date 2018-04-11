В деле о пожаре в Кемерове появился восьмой фигурант

Следственный комитет возбудил уголовное дело против начальника караула пожарного звена, работавшего в горящем торговом центре. Его подозревают в халатности, в результате которой погибло не менее 37 человек.

По версии следствия, Сергей Генин вместе с пожарными вошел в горящее здание «Зимней вишни» через западный вход. Один из очевидцев указал на лестничный пролет, который, по его мнению, был кратчайшим путем к кинозалу, где оставались люди. «Генин, как полагает следствие, проигнорировал эти сведения, и не сверил с имеющимися схемами…, направив свое звено к дальнему от своего местонахождения лестничному маршу», — говорится на сайте СК. Когда пожарные по указанию командира дошли до четвертого этажа, то оказались перед запертой дверью. После этого им пришлось возвращаться обратно. Таким образом, как утверждают в СК, было потеряно время, которое можно было использовать для спасения людей.

Сейчас в доме Генина проходят обыски. В ближайшее время он будет задержан, после чего следствие решит вопрос о мере пресечения. Теперь спасателю с 20-летним стажем грозит до семи лет лишения свободы.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.