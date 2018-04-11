Песков: Падение курса рубля – это эмоциональное и спекулятивное проявление

Падение курса рубля – это эмоциональное и спекулятивное проявление. Так ситуацию на бирже прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, система обладает изрядным запасом прочности.

Ослабление рубля началось в понедельник на фоне введения новых американских санкций. Сегодня курс евро превысил отметку в 80 рублей, а доллар – 64.

Санкции США против РФ — это попытка выдавить Россию из мировой политики и экономики, бороться с ней путем недобросовестной конкуренции, заявил премьер Дмитрий Медведев.

За шесть лет Россия прошла путь, на который другие страны даже без санкций тратят десятилетия, сказал Медведев.