Песков: Падение курса рубля – это эмоциональное и спекулятивное проявление
Падение курса рубля – это эмоциональное и спекулятивное проявление. Так ситуацию на бирже прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, система обладает изрядным запасом прочности.
Ослабление рубля началось в понедельник на фоне введения новых американских санкций. Сегодня курс евро превысил отметку в 80 рублей, а доллар – 64.
Санкции США против РФ — это попытка выдавить Россию из мировой политики и экономики, бороться с ней путем недобросовестной конкуренции, заявил премьер Дмитрий Медведев.
За шесть лет Россия прошла путь, на который другие страны даже без санкций тратят десятилетия, сказал Медведев.
Комментарии58
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physician 11 апреля 2018 | 13:23
Тут Вован Медведев не ошибается. Столько как россияне, никто не смог натырить, путь пройден действительно выдающийся. Однако хорошего врача, сантехника, инженера, учителя и далее по списку найти еще труднее сем при Брежневе. Что касается качества жизни, дорог, автомобилей, отечественных телефонов, компьютеров и далее по списку, то с ним вообще невозможно конкурировать. С конца только.
Господи, слышишь ли ты меня???
vlad_sabbath 11 апреля 2018 | 13:24
пЕсков наверное думает, что ему еще кто-то верит, клоун усатый...
saboteur 11 апреля 2018 | 13:46
vlad_sabbath: холопы верят. А на иностранцев наплевать.
vasya_von_smetankin 11 апреля 2018 | 13:25
Сам-то Сом уже наверняка все деревянные поменял по кремлёвскому курсу... эмоциональный Сомик, мля.
ngilmutdinov 11 апреля 2018 | 13:27
Россия - прыщ на теле мировой политики, естественно, её пытаются выдавить.
antonsch 11 апреля 2018 | 13:27
Кризис пришел
какого не видывал свет
п*%?ец уже тут,
а кризиса нет
againstallauthority 11 апреля 2018 | 13:29
"Система обладает запасом прочности"....она то, может, и обладает в виде полчищ космонавтов, но 80-90 через недельку доллар будет стоить...и мы опять услышим такое дерьмо типа: курс волатилен (или как там), после турбулентости валютного рынка ожидается отскок, задействованы резервные фонды подбанкового подвала ЦБ РФ для поддержки курса рубля. Если переводить на язык правды то получится: тупая чернь дебильна вам нормальная жизнь не нужна, после турбулентности населению опять ожидается отсос, с начала кризиса задействованы все фонды ублюдков властьимущих для покупки грина, чтобы в итоге хапнуть еще бабла.
serg_e 11 апреля 2018 | 13:29
Песков прав на сегодняшний день. Равновесие какое-то наступит. Однако в ближайшие недели будет запрет на импорт у России углеводородов по иранскому варианту и тогда валюта совсем не понадобится. А эмоции останутся с нами, не волнуйтесь.
timwlad70 11 апреля 2018 | 13:29
Песков: Падение курса рубля – это эмоциональное и спекулятивное проявление
Падение курса рубля – это эмоциональное и спекулятивное проявление. Так ситуацию на бирже прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, система обладает изрядным запасом прочности.
Ослабление рубля началось в понедельник на фоне введения новых американских санкций. Сегодня курс евро превысил отметку в 80 рублей, а доллар – 64.
Санкции США против РФ — это попытка выдавить Россию из мировой политики и экономики, бороться с ней путем недобросовестной конкуренции, заявил премьер Дмитрий Медведев.
За шесть лет Россия прошла путь, на который другие страны даже без санкций тратят десятилетия, сказал Медведев.
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Ну так падение куса рубля это выгодно для инвесторов.
Китай специально занижал национальную валюту чтобы привлекать инвесторов.
Господин премьер-министр Медведев вы сами говорили, что инвесторы плохо входят в Россиию.
Надо создавать условия или снижением курса рубля или инвестировать сами что будет причиной роста инфляции.
И так, партийным деятелям и чиновникам и населению пора понимать за всё надо платить. И тут главное как и говорил господин Путин ,борьба с коррупцией и кумовством что большой барьер для инвесторов.
Украину приходится полностью оккупировать миротворцами так как коррупционное кумовство спровоцировало рост бандитизма и государственный переворот.
nikolaysatin 11 апреля 2018 | 13:31
В Кремле пользуются другими рублями:они легче воздуха и не падают, адаже наоборот - порхают бабочками, а не падают как бабки на скользкой дороге.
sneer1 11 апреля 2018 | 13:31
Я понимаю, что это - продукт "для внутреннего употребления", вот эти их высказывания. Вне России над этим либо недоуменно пожмут плечами (а, может, и пальцем у виска покрутят), либо - просто поржут. Но вот то, что эти, с позволения сказать, люди не заботятся о том, чтобы их высказывания сошли худо-бедно за правду для людей, чье лицо хоть в малейшей степени обезображено интеллектом, - говорит о том, что они считают граждан за быдло. Это вам не Собчак с ее громкими словами. Для них, для всех этих песковых и онвамнедимонов, это (народ=быдло) - аксиома и отправная точка.
konogen 11 апреля 2018 | 13:31
"По его словам, система обладает изрядным запасом прочности." одно словечко заменить бы.. на режим.
zhrv 11 апреля 2018 | 13:33
- "Падение курса рубля – это эмоциональное и спекулятивное проявление"
Ну да. А рост курса рубля - показатель мудрой политики Солнцеликого....
Только вот роста давно не видно что-то...
galla 11 апреля 2018 | 13:38
Россиянин Песков Вы в магазины ходите? На общественном транспорте ездите? Нельзя- ли узнать Ваше меню на день?
ulagai 11 апреля 2018 | 13:51
Система обладает изрядным запасом прочности-кричал усатый человек на корме тонущей баржи.
yevlaxli 11 апреля 2018 | 13:58
Вообще-то Песков прав,это эмоциональная реакция на санкции.Но вместе с этим,это показатель уровня доверия(недоверия) к власти со стороны крупного бизнеса.Вдобавок,это показатель того,как США могут влиять на экономическую стабильность России.