Российских сантехников на вызовах обяжут носить бахилы
Как заявил зам.министра ЖХ Андрей Чибис, внешний вид – важный элемент обслуживания.
Новые стандарты сервиса управления многоквартирными домами были приняты в конце марта. Все звонки, поступающие от граждан, теперь должны записываться.
Комментарии16
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gvs 11 апреля 2018 | 12:37
бАхилы или бАхилы? )))
gvs 11 апреля 2018 | 12:40
gvs: бУхилы )))
evgolius7 11 апреля 2018 | 12:46
АААААААААААА!!!!!!!
Так мы бахулами удавим Америку?
Так вот за что платят деньжищи чиновникам....
vasilevich58 11 апреля 2018 | 12:57
Идиотизм чиновников не имеет пределов!
В Израиле ни в одной больнице даже не знают, что такое "бахилы". круглосуточно родственнико могут навещать больных, и даже официально оставаться с ними на ночь (без сменной обуви даже)!
И нет, представьте себе, повальной смертности от инфекций!
Но Россия впереди планеты всей!
Самая кулюторная!
Скоро и на волоколамской свалке, идя на встречу пожеланиям жителей, бомжей оденут в бахилы!
leonidrb 11 апреля 2018 | 12:49
gvs: и кондомы
student_ru_ru 11 апреля 2018 | 12:39
А ещё говорить ja ja!)
seryj_wolk 11 апреля 2018 | 12:44
student_ru_ru: Немецкий рабочийлюбой специализации по окончании работ в квартире полностью за собой убирает. Чтобы его вызвать достаточно написать электронное письмо. Они приносят с собой ноутбук, где жилец расписывается. Так должен выглядеть настоящий сервис!
juche 11 апреля 2018 | 12:39
Кто их сантехникам выдаст? Как показывает практика, у них нет самого необходимого. Надо закупить. Ответ начальства всегда денег нет. Вот правда жизни.
akk48 11 апреля 2018 | 12:41
за все платит потребитель . в том числе и за бахилы
zuhorer 11 апреля 2018 | 12:41
Вот теперь Россия заживет.
zloy_sok 11 апреля 2018 | 12:42
Конечно бахилы исправят ситуацию когда сантехник стоит по колено в "воде" от лопнувшей канализации!
Странно, что до смокингов еще не додумались)
a_111111 11 апреля 2018 | 12:44
А может их заменить на поляков?
alexisgross_042018 11 апреля 2018 | 12:45
Осталось только на участковых напялить и бахилы и намордники ;))
vreyhardn 11 апреля 2018 | 12:48
Судьбоносное решение в свете последних событий! Решающее! Рубль в бахилах пошёл в гору!
gvzdk 11 апреля 2018 | 12:54
Валежник разрешили собирать, теперь вот бахилы - правительство работает!!!
andy66 11 апреля 2018 | 12:57
валежник можно собирать только в бахилах!!! )))