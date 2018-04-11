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12:30, 11 апреля 2018

Российских сантехников на вызовах обяжут носить бахилы

Как заявил зам.министра ЖХ Андрей Чибис, внешний вид – важный элемент обслуживания.

Новые стандарты сервиса управления многоквартирными домами были приняты в конце марта. Все звонки, поступающие от граждан, теперь должны записываться.

Комментарии

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gvs 11 апреля 2018 | 12:37

бАхилы или бАхилы? )))

gvs 11 апреля 2018 | 12:40

gvs: бУхилы )))

evgolius7 11 апреля 2018 | 12:46

АААААААААААА!!!!!!!
Так мы бахулами удавим Америку?
Так вот за что платят деньжищи чиновникам....

vasilevich58 11 апреля 2018 | 12:57

Идиотизм чиновников не имеет пределов!

В Израиле ни в одной больнице даже не знают, что такое "бахилы". круглосуточно родственнико могут навещать больных, и даже официально оставаться с ними на ночь (без сменной обуви даже)!
И нет, представьте себе, повальной смертности от инфекций!

Но Россия впереди планеты всей!
Самая кулюторная!
Скоро и на волоколамской свалке, идя на встречу пожеланиям жителей, бомжей оденут в бахилы!

leonidrb 11 апреля 2018 | 12:49

gvs: и кондомы

student_ru_ru 11 апреля 2018 | 12:39

А ещё говорить ja ja!)

seryj_wolk 11 апреля 2018 | 12:44

student_ru_ru: Немецкий рабочийлюбой специализации по окончании работ в квартире полностью за собой убирает. Чтобы его вызвать достаточно написать электронное письмо. Они приносят с собой ноутбук, где жилец расписывается. Так должен выглядеть настоящий сервис!

juche 11 апреля 2018 | 12:39

Кто их сантехникам выдаст? Как показывает практика, у них нет самого необходимого. Надо закупить. Ответ начальства всегда денег нет. Вот правда жизни.

akk48 11 апреля 2018 | 12:41

за все платит потребитель . в том числе и за бахилы

zuhorer 11 апреля 2018 | 12:41

Вот теперь Россия заживет.

zloy_sok 11 апреля 2018 | 12:42

Конечно бахилы исправят ситуацию когда сантехник стоит по колено в "воде" от лопнувшей канализации!
Странно, что до смокингов еще не додумались)

a_111111 11 апреля 2018 | 12:44

А может их заменить на поляков?

alexisgross_042018 11 апреля 2018 | 12:45

Осталось только на участковых напялить и бахилы и намордники ;))

vreyhardn 11 апреля 2018 | 12:48

Судьбоносное решение в свете последних событий! Решающее! Рубль в бахилах пошёл в гору!

gvzdk 11 апреля 2018 | 12:54

Валежник разрешили собирать, теперь вот бахилы - правительство работает!!!

andy66 11 апреля 2018 | 12:57

валежник можно собирать только в бахилах!!! )))

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