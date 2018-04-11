Правительство России сложит свои полномочия после инаугурации Владимира Путина 7 мая
Это положено по Конституции, напомнил депутатам премьер Дмитрий Медведев. Он представляет отчёт о деятельности кабинета министров за 6 лет.
По словам Медведева, всё, что сделало правительство, это результат совместного труда с парламентариями.
Комментарии11
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noxepy666 11 апреля 2018 | 12:36
Медвед будет премьером. К бапке не ходи. Печально всё это..
protvik 11 апреля 2018 | 13:00
noxepy666: точно не будет. сосватают набиулову или хакамаду, из мужиков вайно или собянина. никто сам не хочет, догадываются что это сегодня практически подрастрельная должность.
ha12raz 11 апреля 2018 | 12:43
Лучше бы они протянули ноги
gvzdk 11 апреля 2018 | 12:43
" Два сапога - пара"...Так то результаты работы видны в обменниках...
kryymsdyk 11 апреля 2018 | 12:44
Если бы их всех расстреляли. вместе с парламентариями.
world_nail 11 апреля 2018 | 12:46
Не-е-е-е, эт всё-таки не XXVII съезд партии, херовато выглядит.
murad_manapov 11 апреля 2018 | 12:47
ритуально преклонят колени перед царем?
platonnekafrin 11 апреля 2018 | 12:52
"Я за вас срока тянуть не буду. Если сядем, то все вместе".
belovnikita 11 апреля 2018 | 12:53
А крысёнок доживёт до 7 мая то?
kochar 11 апреля 2018 | 12:53
Правительство России сложит свои полномочия после инаугурации Владимира Путина 7 мая и сразу на следующий день приступит к своим прежним обязанностям.
mavreh 11 апреля 2018 | 12:56
Надо обратиться к американцам - пусть сменят нам правительство.
Они это обожают делать.