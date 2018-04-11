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12:30, 11 апреля 2018

Песков: Падение курса рубля – это эмоциональное и спекулятивное проявление

Падение курса рубля – это эмоциональное и спекулятивное проявление. Так ситуацию на бирже прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, система обладает изрядным запасом прочности.

Ослабление рубля началось в понедельник на фоне введения новых американских санкций. Сегодня курс евро превысил отметку в 80 рублей, а доллар – 64.

Комментарии

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meister_luvin 11 апреля 2018 | 12:34

Чем тешить себя имперскими амбициями, создавали бы условия для развития экономики, а не обкладывали предпринимателей ворохом бумаг и инструкций, тормозя нормальное, естественное развитие

luger_max_otto 11 апреля 2018 | 12:36

Посмотрите на г-на Пескова и вспомните указ Петра про то, что "явных шельм в службу не брать".

evgolius7 11 апреля 2018 | 12:43

Четыре года виолончелисты промывают мозги россиянам, как полезны санкции: импортозамещение, новая индустриализация, обретение финансового и технологического суверенитета.
По факту: пальмовое масло, горящий творог, скачок цен, технологическая отсталость, утечка умов и капитала...

vasilevich58 11 апреля 2018 | 13:00

Я тоже сначала подумал, что это по большей части спекулятивный рост доллара, но когда песковы стали на себе рубаху рвать,
сразу стало ясно, что это катастрофа деревянного.
Потому что не врать они не могут!

uhovostro 11 апреля 2018 | 12:46

luger_max_otto: Пётр Алексеевич его даже на конюшню бы не взял навоз убирать - бестолочь полная...

pro_hanov 11 апреля 2018 | 12:49

luger_max_otto: Было что-то про то, что перед очами начальства следует иметь вид лихой и придурковатый. Это науку Песков усвоил.

sokal123 11 апреля 2018 | 12:36

meister_luvin: Песков опять пургу несет -так вождь говорил , Он несет не пургу ,а нагло брешет .

student_ru_ru 11 апреля 2018 | 12:37

Они просто не хотят видеть очевидного, потому что если увидят. то в этом придётся признаться. А если придётся признаться - то придётся признаться и по всему остальному вороху проблем. А оно им надо? Решить их всё равно не могут, но протянуть какое-то время в забытьи, словно страус с головой в песке, могут. Вот и тянут. Думаете - им есть хоть какое-то дело до всего остального? Обосрамшись во всём, они теперь ничего не хотят.

degele 11 апреля 2018 | 12:37

Как про этого подонка не говорили. И вор, и врун, и пр. От него уже воняет. А ему все ничего

gvzdk 11 апреля 2018 | 12:38

Что такое "запас прочности" по Пескову? Точно, не стабильный курс нацвалюты...

sparky 11 апреля 2018 | 12:48

gvzdk: Запас прочности Пескова - его валютные счета. Для населения - не волнуйтесь, у вас все равно денег нет, и у нас для вас тоже.

silver1972 11 апреля 2018 | 12:38

Значит спасайся кто может!

ivan127_4 11 апреля 2018 | 12:39

Нет, не так. Падение курса рубля - это нарушение Центробанком Конституции страны.
Напомню:
Ст.75 "...денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации, и оговорена его основная функция — защита и обеспечение устойчивости рубля, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти..." (либеральная википедия)

Если ЦБ не справляется, то Путин, как гарант должен принять меры.

kochar 11 апреля 2018 | 12:55

ivan127_4: "...Если ЦБ не справляется, то Путин, как гарант должен принять меры."
____________
Ну вот и принимаются меры.А что незаметно?

timber_head 11 апреля 2018 | 12:39

Ну, "откат", конечно, будет - это законы рынка, но до уровня, с которого начался подъем не дойдет. Получится что-нибудь 74-75 за евру.

income 11 апреля 2018 | 12:39

Каким бы запасом прочности ни обладала система, рано или поздно должно произойти что-то хорошее, чтобы она экономически не рухнула. Пока даже в теории не понятно, что такое хорошее могло бы произойти.

chubuk 11 апреля 2018 | 12:54

income: По закону Мэрфи все наоборот: "Если случилось плохое - дальше будет еще хуже.Предоставленные самим себе события имеют тенденцию развиваться от плохого к худшему." Именно этим и занято правительство.

ed10075 11 апреля 2018 | 12:39

Песков знает, что говорит. Пургу.

platonnekafrin 11 апреля 2018 | 12:40

А там Песков не уточнил к какому виду эмоций относится падение национальной валюты? А то по телевизору молчат... Тут если по доступным лицам, то вот Медведев рад, Путин где-то в прострации, я в полном замешательстве.

monik_7 11 апреля 2018 | 12:45

platonnekafrin: Рублядь - валюта эмоциональная. Чуть что - сразу в обморок

platonnekafrin 11 апреля 2018 | 12:47

monik_7: Припадочная она, т. е. больная на голову.

sadda 11 апреля 2018 | 12:44

А Пескову чего переживать? Вон он каких крутых спонсоров подогнал своей жене Навке на ледовое шоу "Руслан и Людмила" - Сбербанк, госпредприятие Транснефть, химический холдинг «ФосАгро». Не хило бабла поимели.

У Навки скоро новое ледовое шоу, опять бабло им с Песковым в карман польется. Труженники, млин.

vreyhardn 11 апреля 2018 | 12:46

По ляжкам ещё не потекло, но эмоционально приготовились!

vlabumur 11 апреля 2018 | 12:50

Нет я понимаю Весь мир на нас ополчился,и нам суждено погибнуть в неравной героической борьбе,но за что?
Ежели за Сирию и газпром так мне они до лампочки, за Путина и супердержаву, опять в лаптях ходить и всех бомбой пугать?
За что биться?
Вот за Европу от Лиссабона до Владивостока согласен.
А за дедушку Тулеева, нет уж увольте.

testmeter 11 апреля 2018 | 12:51

Песков гонит пургу. Падение курса рубля – это очередная нескорушимая победа Путина!
Ведь от этого российская экономика только крепнет, а население богатеет. За один какой-то там доллар столько рублей у российского народа теперь!

sproter 11 апреля 2018 | 12:52

Если верить усатой шавке, за один рубль должны давать один доллар, а остальное - спекулятив и эмоции. 6000% эмоций - такие вот путенские экономистики.

stas_russkiy 11 апреля 2018 | 12:52

Каждое "оптимистичное" заверение озёрной братвы роняет рубль на 50 копеек. Лучше-бы молчали и тихо наблюдали.

ihtamnet 11 апреля 2018 | 12:57

А твои часы тогда что, Песков?

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