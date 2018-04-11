Фэйсбук недооценил действия групп, связанных с Россией во время президентских выборов в США
Фэйсбук недооценил действия групп, связанных с Россией во время президентских выборов в США. Это на слушаниях в Конгрессе признал основатель соцсети Марк Цукерберг.
Цукерберг давал показания в связи с утечкой данных 87 миллионов пользователей.
Комментарии2
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esol 11 апреля 2018 | 12:43
Тупые пендосы
мне хоть тыщу троллей в фейсбуке скажут за кого голосувать, я всё равно за него не буду
golfinder 11 апреля 2018 | 12:52
А ,что обязан оценивать? Это же мировая социальная сеть,где все люди с разными взглядами,цветом кожи и вероисповеданием. Или есть исключения для Россиян которые почему то были за Трампа ,а не за Хиллари которую все ждали.
Свобода,равенство - это для пиплпусть хавают. А мы ЦРУ сами решим кому можно кому нет.