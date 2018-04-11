Фэйсбук недооценил действия групп, связанных с Россией во время президентских выборов в США. Это на слушаниях в Конгрессе признал основатель соцсети Марк Цукерберг.

Цукерберг давал показания в связи с утечкой данных 87 миллионов пользователей.