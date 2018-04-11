Уголовное дело возбуждено в отношении командира пожарного звена, которое тушило пожар в «Зимней вишне» в Кемерово
Уголовное дело возбуждено в отношении командира пожарного звена, которое тушило пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Сергею Енину инкриминируют халатность. Как считает следствие, сотрудники противопожарной службы упустили время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей.
Напомню, в результате пожара, по официальным данным, погибли 64 человека, в основном дети.
Комментарии14
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skanon 11 апреля 2018 | 12:34
Ещё уборщиц бы надо наказать!
sokal123 11 апреля 2018 | 12:34
Обвиняют кого угодно ,только не жирного старца Тулеева и руководство ,виноваты все -охранник ,пожарник ,дворник и тд. Трусливые мерзавцы.
anti_zombitv 11 апреля 2018 | 12:41
sokal123: так ведь старец этот из своих, из воров, из едроссни, а пожарный командир - дер.мо под ногтями - его можно...
mjau 11 апреля 2018 | 12:44
sokal123: skanon: С Тулеева, конечно, тоже спросить надо , но и командир пожарного звена не стрелочник. Ему русским языком говорили, что в кинозале есть люди, но он и своим подчиненным не позволил войти в этот зал, чтобы спасти детей, и родственникам не позволил.
skanon 11 апреля 2018 | 12:56
mjau, причём здесь Тулеев? Виноват путлеровский режим, в целом, т. е., - Путлер! Следует сначала устранить причину болезни, а уже потом её следствия! Иначе, головы этой авторитарной Гидры будут заново отрастать.
world_nail 11 апреля 2018 | 12:42
Э-э-эх, командир, не успел ты свалить в Ландон, надо было сваливать хоть в Казахстан.
platonnekafrin 11 апреля 2018 | 12:45
Кошки — самые многострадальные животные времен Великой Инквизиции. И виноваты тут не судьи, а кошки. Суд то всегда был готовы выслушать от кошек оправдательную речь, но кошки молчали.
golfinder 11 апреля 2018 | 12:47
Ну вот наконец то до пожарников добрались. У меня к ним больше всего вопросов. Как так зная ,что в кинотеатре люди ,они ничего не предпринимали,а как я пологаю бегали по ювелиркам да банкоматам?
Как так ,что ни один пожарный не пострадал ни на йоту?
mavreh 11 апреля 2018 | 12:52
Что, по-вашему пожарные дураки что ли - в огонь-то лезть?!
sparky 11 апреля 2018 | 12:53
Одно звено - это сколько машин?
И почему без спецкостюмов, в которых можно в огонь и дым? Кто все это определяет?
stardog 11 апреля 2018 | 12:53
Енину или Генину?
y3emen1 11 апреля 2018 | 12:55
Странно, почему его не выбрали в депутаты, как водится.
vlabumur 11 апреля 2018 | 12:57
Внезапно необъяснимо осмелел местный ОНФ — член кузбасского «народного фронта» попросил Генпрокуратуру лишить Амана Тулеева депутатского мандата.(с)
kochar 11 апреля 2018 | 12:57
Ну всё.
Стрелочника обозначили.
Отбой.
Назначаем спикера Кузбасса.
Аплодисменты.