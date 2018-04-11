Уголовное дело возбуждено в отношении командира пожарного звена, которое тушило пожар в «Зимней вишне» в Кемерово

Уголовное дело возбуждено в отношении командира пожарного звена, которое тушило пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Сергею Енину инкриминируют халатность. Как считает следствие, сотрудники противопожарной службы упустили время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей.

Напомню, в результате пожара, по официальным данным, погибли 64 человека, в основном дети.