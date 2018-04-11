Уголовное дело по статье «халатность» возбуждено в отношении командира пожарного звена, тушившего пожар в Кемерово

Следствие по уголовному делу о пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре возбудило уголовное дело против командира пожарного звена, по халатности которого погибли 37 человек, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

«В результате халатных действий начальника караула пожарно-спасательной части ? 2 Сергея Генина погибли не менее 37 человек, находившихся в момент пожара на четвертом этаже ТРЦ «Зимняя Вишня» в кинозале ? 2», — сказала С.Петренко в «Интерфаксу».

Она отметила, что «сотрудниками противопожарной службы было утрачено время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей в безопасное место».

В связи с этим, по словам Петренко, в отношении Генина возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).