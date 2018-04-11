Уголовное дело по статье «халатность» возбуждено в отношении командира пожарного звена, тушившего пожар в Кемерово
Следствие по уголовному делу о пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре возбудило уголовное дело против командира пожарного звена, по халатности которого погибли 37 человек, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.
«В результате халатных действий начальника караула пожарно-спасательной части ? 2 Сергея Генина погибли не менее 37 человек, находившихся в момент пожара на четвертом этаже ТРЦ «Зимняя Вишня» в кинозале ? 2», — сказала С.Петренко в «Интерфаксу».
Она отметила, что «сотрудниками противопожарной службы было утрачено время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей в безопасное место».
В связи с этим, по словам Петренко, в отношении Генина возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).
Комментарии3
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grigol331 11 апреля 2018 | 12:28
Стрелочники, с вещами на выход!
Другого и не ждали.
zuhorer 11 апреля 2018 | 12:31
grigol331: на вход пока
rena1960 11 апреля 2018 | 12:30
Стесняюсь спросить:марка машины у этого бедолаги такая же,как у главного пожарника...?