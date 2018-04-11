Назначение Амана Тулеева спикером областного парламента в Кремле расценивают как «почётную ссылку»
Там надеются, что он не будет принимать никакого участия в управлении регионом, пишет РБК со ссылкой на информированные источники. По их данным, временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Цивилёв, человек достаточно жёсткий, он уже имеет авторитет в регионе.
Кадровые изменения в руководстве Кемеровской области произошли после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», в результате которого, по официальным данным, погибли 64 человека, в основном дети.
Комментарии14
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nikitin43 11 апреля 2018 | 12:09
ещё один молочный брат нацлидера , такие назначения мимо кремля не проходят.
kindman_a 11 апреля 2018 | 12:18
nikitin43:
Не слишком ли много "почетных" вкусняшек толстомордой развалине, которая уже не в состоянии отличить красную икру от черной?
arye_11 11 апреля 2018 | 12:10
в Кремле расценивают как «почётную ссылку»
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Ну, не знаю...
Сегодня в Кремле это называют - "почетная ссылка", но вообще то это скорее можно назвать - "плевок в лицо народу".
luger_max_otto 11 апреля 2018 | 12:15
Да, плевок в лицо. Для Тулеева почетная ссылка должна находиться в диапазоне от принудработы швейцаром- ряха самая та- до принудработ дворником в Уэлене.
gvs 11 апреля 2018 | 12:12
Ссылка - от слова "ссать" ? )))
sokal123 11 апреля 2018 | 12:13
Тулееву нужны девственницы ,только с ними он будет отдыхать от ссылки и гибели людей в пожаре ,который произошел от его дикого маразма. Будь проклят старый пердун.
kapkina 11 апреля 2018 | 12:13
Холопы Голосуйте за Путина - царь хороший а бояре плохие.
ura_123 11 апреля 2018 | 12:15
Почётная ссылка??? Скорее плевок в лицо кемеровчан.
physik 11 апреля 2018 | 12:19
Ну хорошо. Принимать участие в управлении регионов Тулеев не будет.
А участие в управлении областным парламентом он будет?
Если, будет, то как?
Находясь в инвалидной коляске?
serg571 11 апреля 2018 | 12:21
Ну так, по-мелочи, всего лишь зицпредседатель Фунт.
dr_nemos 11 апреля 2018 | 12:32
Как всегда м...ки.....тварь должна ответить перед народом, а не получать все для "почетной" старости
chapter_2 11 апреля 2018 | 12:32
А.Тулеев всем начальникам - пример для подражания. Красиво жить - не запретишь.
rom8883 11 апреля 2018 | 12:33
Пусть бы вотставке была эта ссылка. А правильнее на зоне.
rena1960 11 апреля 2018 | 12:40
Разумное решение Кремля:чтобы враз не посыпалась тулеевская вертикаль власти...,какой-никакой....а пригляд...