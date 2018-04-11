В Хабаровске нашли оба чёрных ящика с разбившего вертолёта Ми-8
На месте катастрофы продолжают работать следователи. Обломки воздушного судна находятся в радиусе одного километра. Вертолёт упал, спустя 7 минут после взлёта на антенное поле. Некоторые подробности рассказали представитель местного СК Дарья Немцева.
Вертолёт выполнял учебно-тренировочный полёт. Авиакомпания «Восток» утверждает, что экипаж был подготовлен по всем нормативам. При этом он не успел связаться с землёй. Сейчас следователи изымают документацию в офисе авиакомпании.
Семьям погибших будет выплачено по одному миллиону рублей.
Комментарии2
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nikitin43 11 апреля 2018 | 12:12
в мире столько терактов нет сколько в россии падает самолётов и вертолётов , горит народу , погибает на дорогах и убивают на с. кавказе .
vladimirbelarus 11 апреля 2018 | 12:32
Ну, хоть ящики не украли. А то было бы как всегда, срепненько. Искали бы и искали те ящики.