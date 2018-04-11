От 100 до 200 человек могли находиться на борту военного самолёта, который упал сегодня на севере Алжира
От 100 до 200 человек могли находиться на борту военного самолёта, который упал сегодня на севере Алжира. Катастрофа произошла в 30 километрах от столицы страны. Самолёт совершал внутренний рейс.
Причины катастрофы пока неизвестны.
Комментарии6
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trender 11 апреля 2018 | 12:11
Блин, а чей самолет-то?!! Мастера заголовка!!
Алжирский или ихтамнетовский?
А может, натовский или укрофашистской хунты?
tag188 11 апреля 2018 | 12:20
trender: Алжирский Ил-78.
Только вот понять не могу, как они в самолет-заправщик натолкали 200 человек?!
norgemann 11 апреля 2018 | 12:29
tag188: Дикари, загнали кучу своих солдат как баранов в российский летающий гроб.
rom8883 11 апреля 2018 | 12:48
norgemann: Загнал, а посчитать забыл. Или это военная тайна как в РФ.
azt 11 апреля 2018 | 12:23
trender: Пока есть информация только про Ил-76, и то предположительно..
pavelmistery 11 апреля 2018 | 12:29
КАИР, 11 апреля. /ТАСС/. Выживших в результате крушения в Алжире военно-транспортного самолета нет. Об этом сообщил телеканал Al-Arabia со ссылкой на армейские источники в этой стране. По их данным, "на борту находились порядка 200 военнослужащих".
Самолет Ил-76 упал через несколько минут после взлета с аэродрома военной базы в Буфарике в 50 км к югу от столицы страны. Сразу после падения на сельскохозяйственное поле борт загорелся.