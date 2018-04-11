Военные США, по некоторым данным, опасаются ударить по военнослужащим РФ в случае применения силы против Дамаска

При этом Вашингтон все-таки может задействовать в ходе операции не только ракеты, но и самолеты, пишет пресса.

Одно неверное действие и региональный конфликт перерастет в конфронтацию между Россией и США – это вызывает обеспокоенность в Пентагоне, говорят источники газеты Los Angeles Times. При этом риск повышается в случае применения против сил Башара Асада не только ракет, но и авиации, говорят бывшие и действующие военные. Время начала операции остается неизвестным. Даже больше, утверждает издание, она еще может быть отложена после того как Сирия выразила готовность допустить иностранных инспекторов в тот район, где, как сообщалось, произошла химическая атака. Избежать прямого столкновения Москвы и Вашингтона можно, если США предупредят Россию об операции, говорят официальные лица в американской администрации. Однако тут существует высокая вероятность того, что эти планы станут известны Башару Асаду, опасаются в Пентагоне. По сведениям газеты, военное командование выбрало в качестве целей предприятия, на которых могли производить химическое оружие, а также сирийские подразделения безопасности, которые могут быть причастны к химической атаке.

В свою очередь The New York Times пишет, что Белый дом готовит более масштабную операцию, чем год назад. Когда США нанесли ракетный удар по одной базе сирийских ВВС.