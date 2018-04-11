Военные США, по некоторым данным, опасаются ударить по военнослужащим РФ в случае применения силы против Дамаска
При этом Вашингтон все-таки может задействовать в ходе операции не только ракеты, но и самолеты, пишет пресса.
Одно неверное действие и региональный конфликт перерастет в конфронтацию между Россией и США – это вызывает обеспокоенность в Пентагоне, говорят источники газеты Los Angeles Times. При этом риск повышается в случае применения против сил Башара Асада не только ракет, но и авиации, говорят бывшие и действующие военные. Время начала операции остается неизвестным. Даже больше, утверждает издание, она еще может быть отложена после того как Сирия выразила готовность допустить иностранных инспекторов в тот район, где, как сообщалось, произошла химическая атака. Избежать прямого столкновения Москвы и Вашингтона можно, если США предупредят Россию об операции, говорят официальные лица в американской администрации. Однако тут существует высокая вероятность того, что эти планы станут известны Башару Асаду, опасаются в Пентагоне. По сведениям газеты, военное командование выбрало в качестве целей предприятия, на которых могли производить химическое оружие, а также сирийские подразделения безопасности, которые могут быть причастны к химической атаке.
В свою очередь The New York Times пишет, что Белый дом готовит более масштабную операцию, чем год назад. Когда США нанесли ракетный удар по одной базе сирийских ВВС.
Комментарии46
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gvs 11 апреля 2018 | 12:07
И рыбку съесть, и на приап не сесть )))
evgolius7 11 апреля 2018 | 12:08
Иракцы: «Мы умрем за Саддама!»
Стоило только армии США войти и пару раз выстрелить из танков, толпа накинула веревку на шею памятнику Саддаму и свалила его.
Классика «Мы умрем за Саддама!», «Мы никому не отдалим Чаушеску», «Есть Путин - есть Россия» с известным финалом.
(с)
mymymy 11 апреля 2018 | 12:12
evgolius7: По сведениям газеты, военное командование выбрало в качестве целей предприятия, на которых могли производить химическое оружие,
Шо, будут бомбить Германию и Англию, на которых производят химию, используемую умеренными проамериканскими террористами в Сирии?
vladimir1_57 11 апреля 2018 | 12:24
mymymy: Шо, будут бомбить Германию и Англию,
\\
Англичане заявили, что они не при делах, придется пиндосам самих себя бомбить
kindman_a 11 апреля 2018 | 12:26
mymymy:
Дурашка, отстеливают голову у гопника с ножом, а не бомбят завод по изготовлению ножей.
boseal 11 апреля 2018 | 12:52
kindman_a: Ваш собеседник всего лишь привел слова Макрона, которого Вы сейчас по сути назвали "дурашкой").
"В случае принятия решения о военном ударе по Сирии, основными целями станут химические объекты сирийских властей. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает Reuters."
olegleon 11 апреля 2018 | 12:59
boseal: "В случае".
kinnlade 11 апреля 2018 | 12:39
evgolius7: Финал будет совсем не такой как себе представляет либерастная тусовка
evgolius7 11 апреля 2018 | 12:41
. Когда в июне 1982 года израильские ВВС полностью уничтожили в долине Бекаа мощную сирийскую группировку сил и средств противовоздушной обороны "Феда", едва ли не больший, чем сами сирийцы, шок испытали в Москве.
"Сирийские ВВС разбиты, ракеты "земля-воздух" бесполезны, без прикрытия с воздуха армия не может сражаться", – констатировал в своем докладе Хафезу Асаду министр обороны Сирии генерал Мустафа Тлас.
Первыми его публично подняли ливийцы. Джеллуд, ближайший соратник Каддафи, вызвав ночью советского посла, чуть ли не кричал на него: "Сирийская авиация и ПВО фактически уничтожены. Советское оружие оказалось неэффективным против самого современного американского оружия". Затем и сам Каддафи, собрав у себя послов соцстран, заявил: "Оружие, которое мы у вас покупаем, – детские игрушки. Танки и ракетные установки горят, как картонки".
Сынок того Асадла видно забыл историю своей страны.
Кому интересно погуглите...
blahovdav 11 апреля 2018 | 12:48
kinnlade: Финал будет совсем не такой как себе представляет либерастная тусовка// Ага, был один такой усатый- бесноватый, с поддержкой 99 % и тоже верил в другой конец, а не цианид в бункере... А пиндосам нечего опасаться: плешивый урыс на всю планету заявил , что операция завершена и настамнет....
vreyhardn 11 апреля 2018 | 12:51
kinnlade: Чо, пайку ишо дают?
nikto_nikak 11 апреля 2018 | 12:09
Мочить нужно...Мочить без оглядки...Пусть разные небензи с шамановыми сцат...
vsehporvem 11 апреля 2018 | 12:18
nikto_nikak: Трампа и Ким то нагнул...
rom8883 11 апреля 2018 | 12:38
vsehporvem: Фантазии у вас извращённые.
fokker_100 11 апреля 2018 | 12:22
nikto_nikak: Да небензя первым побежит в ЦРУ заключать договор о сотрудничестве. Благо бежать ему не далеко. От Нью-Йорка до Вашингтона поездом всего 4 часа. А там, до города Макклин где находится штаб-квартира от freedom bell на площади перед вокзалом - 20 минут на такси. А самолётом и того быстрее. От аэропорта Рональда Рейгана 20 минут. От Нью-Йорка 40 минут лёта.
mavreh 11 апреля 2018 | 12:33
nikto_nikak: экстремизм налицо.
ФСБ уже выехало по твоему IP- адресу.
Запасайся сухарями и вазелином. ;)
kinnlade 11 апреля 2018 | 12:54
nikto_nikak: Вот до чего доводит либерасское воспитание, мочить своих ради интересов пиндосов,вот если бы ты , недоделыш, в пиндосии и против пиносов такое выблевал? лет на 20 присел бы. Путин слабак и никогда этого блядства не прекратит!!!
neyexo 11 апреля 2018 | 12:09
Пусть договариваются с ВВП куда и чем бить, может пронесет.
Ведь все ради картинки и чтоб без последствий
nikitin43 11 апреля 2018 | 12:15
neyexo: путен же вывел войска -ихтамнет как и банды вагнера.
fokker_100 11 апреля 2018 | 12:17
neyexo: Согласен. Надо известить Путина: вашим военным в Сирии 3.14издец.
Всё равно. Путину ответить нечем. Не будет же он долбить ядерными ракетами по местам компактного проживания своей родни в Вашингтоне, Амстердаме и Биарице.
volkov_25 11 апреля 2018 | 12:10
Мочите смело. Пропутинцы это первые враги России. Тем более ихтамнет.
polba 11 апреля 2018 | 12:23
volkov_25: Вы снова врёте. Российские военные находятся в Сирии вполне официально и законно, по просьбе законного сирийского правительства.
А "ихтамнеты" это американские, британские военные, являющиеся на территории Сирии обычными агрессорами.
cukker 11 апреля 2018 | 12:13
еще ни разу после Пирл Харбора не топили американские корабли. Потопят при Трампе и потопят самого Трампа
astet 11 апреля 2018 | 12:25
cukker: такие герои, как Вы,
наверное и будут топить Трампа?
Вот так вот:
сидя за пидосовским компьютером
с пиндосовской виндой?
vladimir1_57 11 апреля 2018 | 12:39
astet: сидя за пидосовским компьютером
с пиндосовской виндой?
\\
А нас_рать, скоро ни винды, ни компа, ни Трампа, ни тебя, деревня, не будет ....
" .А вдоль дороги мертвые с косами стоят, и тишина..." (с) ляпота!!!
noxepy666 11 апреля 2018 | 12:41
astet: Поросёночек, а ты не такой? C передовой строчишь?
mymymy 11 апреля 2018 | 12:38
cukker: Ну как сказать. Вот американский катамаран HSV-2 Swift был подбит и не потонул только потому, что... ну вы поняли.
gregor 11 апреля 2018 | 12:14
Пригожин срочно перебрасывает мясо в те районы ,где могут долбануть томагавками . .
fokker_100 11 апреля 2018 | 12:14
Зря опасаются. Во-первых. Они уже ударили и убили 300 уродов из кампашки вагнера и ничего.
Во-вторых. Никто кроме цивилизованного мирового сообщества об этом не узнает. В Рашке все телеканалы промолчат.
В-третьих. В крайней случае, если об этом, помимо цивилизованного сообщества, таки узнают в Рашке, Песков промямлит про ещё один удар в спину Путина. Ну, на самый крайний наикрайнейший случай подожгут очередную школу или жилой дом или кинотеатр где-нибудь в мухосранске или москвадобаде. Чтобы было чем занять умы плебса.
mymymy 11 апреля 2018 | 12:40
fokker_100: Они не только 300 из кампашки вагнера убили, но также
очередную футбольную команду
всех персонажей очередного бестселлера Лукьяненко
полтора миллиона боевых бурят
два миллиона псковских десантников
и три миллиона подводных бронетанковых кавалеристов.
vsehporvem 11 апреля 2018 | 12:15
Засцал трампуша!
progulkin 11 апреля 2018 | 12:27
vsehporvem: Трампушка засцал, а курс рубля рухнул, странный испуг рубля!
rom8883 11 апреля 2018 | 12:43
vsehporvem: Фантазии у вас извращённые.
polba 11 апреля 2018 | 12:19
В прошлом году США наносили удары, отвечая на "применение Асадом химического оружия"... что оказалось чистейшей провокацией.
В этот раз даже провокации не получилось, поскольку, после заявления о применении химии в конкретном месте и опубликования жутких кадров с мёртвыми детьми, бармалеи были вынуждены покинуть это самое конкретное место и теперь туда имеют доступ международные эксперты.
Накладочка вышла.
Но бомбить Асада всё равно будут. Зря что ли такую подготовку провели.
А тупому стаду нужен экшен.
astet 11 апреля 2018 | 12:29
polba: тупому стаду нужен пастух Путин ;)))
polba 11 апреля 2018 | 12:38
astet: Это да. Вон, даже хохлы, подавляющим большинством, хотят себе Путина в президенты.
(По опросу проведённому порталом Неделя.uа он набрал 85%. Ещё 5% набрал Лукашенко и по 1% всякие остальные меркели да ляшки с порошенками).
zollendorf 11 апреля 2018 | 12:31
polba: А тупому стаду нужен экшен.//
Вы невольно вводите публику в заблуждение.
При упоминании "тупого стада" у всех возникают ассоциации лишь с одной страной.
polba 11 апреля 2018 | 12:40
zollendorf:
Ну и ушлый вы народ,
Ажник оторопь берёт,
Всяк другого мнит уродом,
Не смотря что сам урод (с) Л.Филатов.
zollendorf 11 апреля 2018 | 12:59
polba: Леонид Филатов это отлично. Всегда с удовольствием слушал и смотрел.
Однако, про какую страну вы сами то подумали? Я ведь не указывал конкретно.
piter_ug 11 апреля 2018 | 12:21
//опасаются ударить по военнослужащим РФ//
О предстоящем ударе знают все, пускай начальство эвакуирует.
Но ведь начальству до фонаря, им главное покуражиться.
dr_nemos 11 апреля 2018 | 12:30
они же не отмороженные путинисты, конечно опасаются трогать г..но. А ведь все равно тронут, аккуратно так.
mavreh 11 апреля 2018 | 12:31
Пиндосы всегда были ссыклонавтами.
Это вам не беззащитную Югославию бомбить.
Одна нелепая случайность - и все ядерные державы начнут палить друг в друга всеми ядерными средствами.
Ставлю на то, что Трамп приссыт. Ничего не будет. А если и будет - то чисто символически.
rom8883 11 апреля 2018 | 12:45
mavreh: И какой дурак из-за Асада захочет стать самоубийцей?
ugas 11 апреля 2018 | 12:46
mavreh: Значит, те, кто в отличие от вашего фюрера, не хочет смерти невинным людям - это ссыклонавты?
zaxs 11 апреля 2018 | 12:43
"по некоторым данным, опасаются ударить по военнослужащим РФ"
Прошлый раз не опасались, предупредили, но их там нет, и ударили. Так что данные скорее всего непроверенные.
protiv777 11 апреля 2018 | 12:53
Беспокоятся они, опасаются ..... Тут уже не опасаться надо, а какаться и писаться, если попадут по российским военным. И американским СМИ желательно бы уточнить, что какаться будет впору не только американским военным в Средиземном море, но и домохозяйкам, находящимся в спокойной Америке. Пока спокойной.