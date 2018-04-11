Российская валюта третий день продолжает стремительное падение на фоне новых санкций Минфина США

Стоимость евро этим утром впервые за два года превысила 80 рублей.

Курс европейской валюты в первые минуты после открытия торгов на Московской бирже подскочил более чем на два рубля по сравнению к закрытию торгов. Затем немного подкорректировался. И сейчас торгуется в районе 79. Доллар вырос более чем на рубль, вплотную приблизившись к 65. Затем откатился к 64.

Отмечу, что помимо американских санкций, которые затронули российские компании и бизнесменов, близких к Путину, дополнительное давление на рубль оказывает ситуация в Сирии.

Между тем, из-за ограничительных мер Нью-йоркская товарная биржа отказалась работать с алюминием Rusal. Речь идет об 11 брендах. Изменения вступают в силу немедленно.

Накануне Лондонская биржа металлов также объявила о приостановке с 17 апреля торгов алюминием попавшей под санкции компании Олега Дерипаски.

Акции предприятия на Гонконгской бирже упали более чем на 50%, Rusal дешевел и на Московской бирже, утянув за собой весь российский фондовый рынок.