Российская валюта третий день продолжает стремительное падение на фоне новых санкций Минфина США
Стоимость евро этим утром впервые за два года превысила 80 рублей.
Курс европейской валюты в первые минуты после открытия торгов на Московской бирже подскочил более чем на два рубля по сравнению к закрытию торгов. Затем немного подкорректировался. И сейчас торгуется в районе 79. Доллар вырос более чем на рубль, вплотную приблизившись к 65. Затем откатился к 64.
Отмечу, что помимо американских санкций, которые затронули российские компании и бизнесменов, близких к Путину, дополнительное давление на рубль оказывает ситуация в Сирии.
Между тем, из-за ограничительных мер Нью-йоркская товарная биржа отказалась работать с алюминием Rusal. Речь идет об 11 брендах. Изменения вступают в силу немедленно.
Накануне Лондонская биржа металлов также объявила о приостановке с 17 апреля торгов алюминием попавшей под санкции компании Олега Дерипаски.
Акции предприятия на Гонконгской бирже упали более чем на 50%, Rusal дешевел и на Московской бирже, утянув за собой весь российский фондовый рынок.
Комментарии43
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meister_luvin 11 апреля 2018 | 12:08
Ругали-ругали доллар на российском телевидении. Пугали-пугали развалом зоны евро на российском телевидении.
А рухнул рупь. Да не на голубом глазу, а в реальности.
Вот и верь после этого соловьевым-киселевым
sokal123 11 апреля 2018 | 12:15
meister_luvinМедвед сказал ,что мы на острове стабильности и что нам всем кажется ,что валюта дорожает . А так все в порядке ! отдыхайте .:
meister_luvin 11 апреля 2018 | 12:17
sokal123:
Как низко пали эти высокодуховные рубли!
luger_max_otto 11 апреля 2018 | 12:20
Золотые скрепы проржавели...
snamor 11 апреля 2018 | 12:21
meister_luvin: Прошлый раз с 45 до 70 упал рубль. Как-то пережили.
meister_luvin 11 апреля 2018 | 12:22
snamor: и Голодомор тоже как-то пережили.
Только не все
snamor 11 апреля 2018 | 12:26
meister_luvin: Голодомора не было, был просто голод.
meister_luvin 11 апреля 2018 | 12:28
snamor: Согласен. Был просто голод и массовый мор людей под мудрым руководством эффективного менеджера
snamor 11 апреля 2018 | 12:40
mИменноeister_luvin:
uhovostro 11 апреля 2018 | 12:32
snamor: И репрессий тоже не было - были просто расстрелы...
snamor 11 апреля 2018 | 12:36
Реппессии былиuhovostro:
grigol331 11 апреля 2018 | 12:41
snamor: Голодомора не было, был просто голод
______
Какая ерунда, прикинь.
Короче, желаю тебе переживать просто голод до тех пор, когда поумнеешь или сдохнешь.
blahovdav 11 апреля 2018 | 12:30
snamor: Прошлый раз с 45 до 70 упал рубль. Как-то пережили/// Логично, портяныч.. И вообще, зачем свинопутам евры??? В Мухокакске евро не нужен, а истинный свинопут в Гейропу не поедеи и лучше поможет дружбанам плешивого пережить этот маленький падеж....
srk2658lu 11 апреля 2018 | 12:55
sokal123: Мэдвэд опять залил в гранит: Остров стабильности оказался остовом невезения!
norgemann 11 апреля 2018 | 12:26
meister_luvin: О падении Штатов и обесценивании доллара кремлядь рассказывает народу уже на протяжении наверное 80 лет. А падает почему то всегда рупь.
kryymsdyk 11 апреля 2018 | 12:08
Вовка, Вовка, глупая головка.
platonnekafrin 11 апреля 2018 | 12:32
kryymsdyk: Поется на мотив песни Рогозина "Ленка, еще раз Ленка, а это моя голая коленка!"?
uhovostro 11 апреля 2018 | 12:34
kryymsdyk: Вы ничего не поняли - это Путин снова всех переиграл!..
mamiluk 11 апреля 2018 | 12:08
-Как самочувствие?
-Нормальное...идем ко дну.
mikhail_spb_ 11 апреля 2018 | 12:12
Чем выше курс вражеской инвалюты, тем больше Россия заработает на её продаже, пополняя бюджет родными высокодуховными рублями!
lenin3 11 апреля 2018 | 12:14
mikhail_spb_: так умрём же под Москвой...за Дерипаску!!!
x_signal 11 апреля 2018 | 12:13
Хватит жить с оглядкой на курс иностранных бумажек.
hihisha 11 апреля 2018 | 12:21
x_signal: А на что надо глядеть? На кого молиться? Подскажите...
x_signal 11 апреля 2018 | 12:38
hihisha: молитесь на портреты президентов на зелёных фантиках, если Вам это так нравится...
hihisha 11 апреля 2018 | 12:49
x_signal: Что мне нравится, я знаю. Я пытаюсь понять, на кого вы смотрите, если за океаном только г.?
shmuel63 11 апреля 2018 | 12:23
x_signal: Доллар - не буиажка. Вам он обеспечивает доступ к технологиям, продовольствию, дает возможность возвращать иностранные долги. "К любым чертям с матерями катись любая бумажка. Но эта... "
x_signal 11 апреля 2018 | 12:26
shmuel63: вот и пусть вернут Кесарю кесарево. Технологии свои надо развивать, а с продовольствием при такой огромной территории вообще проблем быть не должно.
grigol331 11 апреля 2018 | 12:45
x_signal: Технологии свои надо развивать
_______
Ну, сразу так бы и сказали, мол миссия не выполнима.
x_signal 11 апреля 2018 | 12:50
grigol331: история доказывает, что выполнима, даже в самые сложные времена.
kryymsdyk 11 апреля 2018 | 12:45
x_signal: проблем с продовольствием быть не должно, но были всегда.
shmuel63 11 апреля 2018 | 12:56
x_signal: "...а с продовольствием при такой огромной территории вообще проблем быть не должно." - дело не в территории, а в обитающих на ней людях. Уже набило оскомину, но повторюсь - маленький Израиль, где полстраны - песчаная пустыня, экспортирует в Россию овощи и фрукты. Что мешает вам заменить их своими?
kukrynx 11 апреля 2018 | 12:27
x_signal: сам то понял чего сморозил?
x_signal 11 апреля 2018 | 12:30
kukrynx: понял, судя по реакции некоторых - на святое покусился)))
kukrynx 11 апреля 2018 | 12:40
x_signal: Какое "святое"?
Глупость сморозил.
Про продовольствие, улыбнуло...
Наверное не жил в совке?
x_signal 11 апреля 2018 | 12:53
kukrynx: в совке до конца 80-х всё нормально было. А при современных технологиях обеспечить страну с числом населения почти равным населению Японии и на порядок бОльшей территорией - вообще не вопрос.
tks 11 апреля 2018 | 12:15
Мордорашки от этого просто в восторге! Теперь заживут!!
vasya_von_smetankin 11 апреля 2018 | 12:23
А Ты?!
А Ты сделал свой взнос в пользу невинно пострадавшего от врагов Родины, своего согражданина Дерипаски?
Бюджетник, не медли, присоединяйся!
v1nc 11 апреля 2018 | 12:24
Вот так усердно гэбистская шваль из питерской подворотни загоняет и Россию и её граждан всё глубже и глубже в жопу цивилизации!!!...Всё ради паранойи и понтов ботоксного карлика самозванца, всё - и падающий курс рубля и отсутствие достойной человеческой жизни и отсутствие закона и гражданских прав, всё!!!
dr_nemos 11 апреля 2018 | 12:27
очень занимательно, как для быдла объяснят все происходящее соловьиный помет и кисель
belovnikita 11 апреля 2018 | 12:29
Анекдот из 2 слов - расеянская валюта :-) Туалетная бумага стоит дороже этой "валюты"
gvzdk 11 апреля 2018 | 12:32
И ни одного придурка мна ветке, которые вчера при 75 рублях писали, что это Сорес балуется и все завтра вернется...
ivan127_4 11 апреля 2018 | 12:46
ЦБ нарушает Конституцию?
Напомню:
Ст.75 "...денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации, и оговорена его основная функция — защита и обеспечение устойчивости рубля, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти..." (либеральная википедия)
Если ЦБ не справляется, то Путин, как гарант должен принять меры .
srk2658lu 11 апреля 2018 | 12:53
Дерипаска ещё не застрелился из-за банкротства?
Похоже пора.