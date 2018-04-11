Эксперт: Падение стоимости рубля может носить кратковременный характер

Падение стоимости российской валюты может носить кратковременный характер, но все зависит от дальнейшей санкционной политики США. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» экономист, профессор Департамента финансов Высшей школы экономики Александр Абрамов.

«Валюта и фондовый рынок, я думаю, в какой-то степени нормализуется, если санкции останутся на том уровне противостояния, как он есть сейчас», — сказал он.

Арбатов добавил, что развитие событий во многом зависит от дальнейшего сценария с водимыми санкциями со стороны США. «Будет ли какое-то продолжение, распространятся ли они на другие российские компании в той форме, как они распространились на компании Дерипаски и Вексельберга? Если этого не произойдет, то российское правительство РФ и Центробанк, я думаю, купируют проблему с этими двумя компаниями», — отметил он.

По мнению эксперта, ЦБ РФ ведет себя, как это было раньше, и будет демонстрировать далее, что «ситуация у них под контролем». «ЦБ выжидает, пока рубль не ослабнет как можно больше в условиях рыночных факторов, а затем немножко будет укреплять. Эти пару дней будет такое тестирование — насколько далеко может упасть рубль, а потом будет незначительный отскок. Это обычный сценарий, так при любом шоке происходит. Сначала они несколько дней молчат, выжидают, смотрят как ситуация упадет, а потом вступают в силу и будут поддерживать. В правительстве и в ЦБ есть мотивация и ресурсы, как ситуацию подправить», — заключил Абрамов.