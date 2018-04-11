Эксперт: Падение стоимости рубля может носить кратковременный характер
Падение стоимости российской валюты может носить кратковременный характер, но все зависит от дальнейшей санкционной политики США. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» экономист, профессор Департамента финансов Высшей школы экономики Александр Абрамов.
«Валюта и фондовый рынок, я думаю, в какой-то степени нормализуется, если санкции останутся на том уровне противостояния, как он есть сейчас», — сказал он.
Арбатов добавил, что развитие событий во многом зависит от дальнейшего сценария с водимыми санкциями со стороны США. «Будет ли какое-то продолжение, распространятся ли они на другие российские компании в той форме, как они распространились на компании Дерипаски и Вексельберга? Если этого не произойдет, то российское правительство РФ и Центробанк, я думаю, купируют проблему с этими двумя компаниями», — отметил он.
По мнению эксперта, ЦБ РФ ведет себя, как это было раньше, и будет демонстрировать далее, что «ситуация у них под контролем». «ЦБ выжидает, пока рубль не ослабнет как можно больше в условиях рыночных факторов, а затем немножко будет укреплять. Эти пару дней будет такое тестирование — насколько далеко может упасть рубль, а потом будет незначительный отскок. Это обычный сценарий, так при любом шоке происходит. Сначала они несколько дней молчат, выжидают, смотрят как ситуация упадет, а потом вступают в силу и будут поддерживать. В правительстве и в ЦБ есть мотивация и ресурсы, как ситуацию подправить», — заключил Абрамов.
Комментарии22
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dorin1987 11 апреля 2018 | 11:41
/может носить кратковременный характер, но/ - Молодец "эксперт". Может носить, а может и не носить.
evgolius7 11 апреля 2018 | 11:43
Эксперт: Падение стоимости рубля может носить кратковременный характер
... экономист, профессор Департамента финансов Высшей школы экономики Александр Абрамов...
Как там Йеллоустонский вулкан ?
На него у кремлёвских последняя надежда.
gordy 11 апреля 2018 | 11:46
"... а потом будет незначительный отскок."
Кому от этого легче?
opiatnovyi63 11 апреля 2018 | 11:51
gordy: Эксперт Абрамов или Арбатов?Или последний не эксперт?
trender 11 апреля 2018 | 12:18
opiatnovyi63: Эксперт Хренов. :-)
А ещё недавно, при старом президенте, мы были Великой энергетической Супердержавой и вертели Еуропу на газовой трубе. И эксперты тогда были повеселей и позаливистей....
avp235 11 апреля 2018 | 12:19
opiatnovyi63:
"все зависит от дальнейшей санкционной политики США".
В не меньшей степени это зависит от реакции России на эту политику. Не забывайте отчего введены санкции.
phoenix18 11 апреля 2018 | 11:46
dorin1987: ну да... это же не эховские тролли-"эксперты", которые нам доллар по 200 рублей ещё в 2014-том обещали.
dorin1987 11 апреля 2018 | 11:49
___: /ну да... это же не эховские тролли-"эксперты"/ - Уровень тот же. А доллар по 200 - что в этом невозможного? Был 35 - сейчас 64. В стремлении встать с колен повыше, и задекларировать величие ымперии РФ царек РФ останавливаться не собирается. Все еще может быть.
phoenix18 11 апреля 2018 | 11:59
dorin1987: так в 2014 том обещали. И где это?
dorin1987 11 апреля 2018 | 12:12
___: /так в 2014 том обещали. И где это?/ - Хорош борзеть, уважаемый - спрашивайте с тех, кто обещал. И продолжайте у иностранцев спрашивать о курсе рубля, наблюдая, как ваш царек его обрушивает к ожидаемым Вами 200.
phoenix18 11 апреля 2018 | 12:58
dorin1987: я борзую?) ладно, давай до свидания, тролль!
seryj_wolk 11 апреля 2018 | 11:42
Что видят мои большие глаза? Курс валюты великоватенькой рфии зависит от политики США! Ужас, кошмар. А еще недавно были такие себе героинцы. Еще чуть-чуть и оотовы были всех порвать, но больше пука в лужу не просматривается.
pro_hanov 11 апреля 2018 | 11:45
За сильным падением курса обычно следует отскок. Не надо быть великим экспертом, чтобы знать об этом явлении. На рубль будут давить фундаментальные факторы: прежде всего - продолжающийся отток капитала из России из-за плохого инвестиционного климата. Чёрные лебеди вроде американских санкций или очередных фокусов Нацлидера тоже не помогают рынку.
gvs 11 апреля 2018 | 11:47
Нет ничего более постоянного, чем временные трудности. )))
avp235 11 апреля 2018 | 12:22
gvs:
"Финансовая пропасть — самая глубокая из всех пропастей, в нее можно падать всю жизнь".
О.Бенндер
algen1 11 апреля 2018 | 11:51
"Падение стоимости российской валюты может носить кратковременный характер..."
Хорошо, если так бы и случилось. Пока нефть стоит относительно дорого, рубль находится не под таким сильным давлением, чем когда нефть падает в цене.
shmuel63 11 апреля 2018 | 11:56
"...Падение стоимости российской валюты может носить кратковременный характер, но все зависит от дальнейшей санкционной политики США. " - то есть российская валюта полностью находится под анешним управлением? Суверенитет, однако.
mas_mas 11 апреля 2018 | 12:02
Путин же мечтал отказаться от доллара в расчётах? Или нет, не мечтал, опять нас Песков обманул? ;)
stas_russkiy 11 апреля 2018 | 12:02
"...правительство и Банк России понимают, что серьезно влиять на укрепление или ослабление курса рубля просто не в их силах. В этом вопросе главными остаются цена на нефть и потоки средств иностранных инвесторов, то есть факторы внешние...
...каждые 7-8 лет в России происходит серьезная девальвация нацвалюты по одному и тому же сценарию. ... Три цикла девальвации Россия уже прошла ... и экономика явно идет на четвертый. А власть не делает ничего, чтобы этого избежать...
...Вряд ли граждан успокоит тот факт, что вокруг рублевая зона: валютная составляющая есть в подавляющем большинстве отечественных продуктов и товаров. Но все же самое болезненное следствие снижения курса рубля — обесценивание сбережений россиян...
...российская экономика не восстановилась даже на уровень 10-летней давности, не говоря уже о новом росте...."
14.08.2017
Александр Абрамов
https://www.kommersant.ru/doc/3378117
prade 11 апреля 2018 | 12:07
"все зависит от дальнейшей санкционной политики США"
А что, от экономической политики Кремля уже ничего не зависит? Зачем тогда они там сидят?
trender 11 апреля 2018 | 12:22
prade: Скрепы охраняют. И шкуры (зачеркнуто) шубы свои.
trender 11 апреля 2018 | 12:14
Эксперт: Падение стоимости рубля может носить кратковременный характер
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Эксперт: А, может, и долговременный. На всё Божья воля.
И как бы мы жили без таких экспертов?