В параде Победы на Красной площади впервые могут принять участие роботы

По данным источников «Интерфакса», в подмосковное Алабино для репетиции уже доставлены комплексы «Уран». Они предназначены для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения танков.

Предполагается, что всего в параде в этом году будут задействованы более 70 летательных аппаратов, 120 единиц техники и 12 тысяч военнослужащих.