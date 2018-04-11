В параде Победы на Красной площади впервые могут принять участие роботы
По данным источников «Интерфакса», в подмосковное Алабино для репетиции уже доставлены комплексы «Уран». Они предназначены для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения танков.
Предполагается, что всего в параде в этом году будут задействованы более 70 летательных аппаратов, 120 единиц техники и 12 тысяч военнослужащих.
Комментарии33
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i_one_off 11 апреля 2018 | 11:43
А также роботы примут участие в исторической реконструкции штурма Рейхстага.
anti_zombitv 11 апреля 2018 | 11:47
а батуты рогозинские будут принимать участие??
opiatnovyi63 11 апреля 2018 | 12:02
anti_zombitv: А мультики боевые будут демонстрировать?
astet 11 апреля 2018 | 12:04
opiatnovyi63: роботы на парад?
Это значит, недооценивать их интеллект!
Робот в Кремле
принесёт России гораздо меньше вреда,
чем родной отец Путин!!!
evgolius7 11 апреля 2018 | 11:48
Праздник со слезами на глазах, превратился в бразильский карнавал и плясками на трупах 40 миллионов граждан СССР.
opiatnovyi63 11 апреля 2018 | 12:04
evgolius7: Пригожинцев с клавиатурой наперевес не будут показывать народу?
midnightblues 11 апреля 2018 | 12:35
opiatnovyi63: А они вряд ли твердо стоят на ногах,судя по ахинее ,которую пишут
igorrrpadlowitchs 11 апреля 2018 | 11:53
i_one_off: знаем мы их роботов: наденут на солдат картонные коробки, покрасят- и вот они роботы!
evgolius7 11 апреля 2018 | 12:00
А вот и российский ответ американским морским котикам!
На параде 9 мая впервые пройдет колонна морских свинок ФСБ РФ.
kindman_a 11 апреля 2018 | 12:07
evgolius7:
"...впервые могут принять участие роботы..."
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Неужели Главнокомандующий и министр обороны РФ?!
dorin1987 11 апреля 2018 | 12:00
i_one_off: Да просто продержать пустым весь маршрут пару часов, а потом объявить, что это был парад "ихтамнетов" и дело с концом. И экономия, и меньше позорища будет, а 86% - вообще пофиг - и так будут захлебываться от восторга...
mamiluk 11 апреля 2018 | 11:47
Роботами сделают местных портянок...нахлабучат на них железки и будут эти боты маршировать по брусчатке... а голос диктора будет вещать бодрым голосом,что "Россия первая в мире создала подразделение высокотехнологичных искусственных интеллектов-оружие возмездия!..."
from_russia_with_boyaryshnik 11 апреля 2018 | 11:47
Роботы также будут иметь дополнительную хромосому и ежедневно просматривать пропаганду зомбоящиков.
student_ru_ru 11 апреля 2018 | 11:49
"комплексы «Уран». Они предназначены для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения танков."
Танков? Каких танков? Кто нас собрался на танках покорять - покажите ентого супостата! Али супостат внутри коварно засел и пилит госбабки, умиротворяя сказками голого царя?
polit_person 11 апреля 2018 | 12:06
student_ru_ru: Вам бы проехаться по границе от Валуек до Белгорода, да увидеть как бандеровцы вдоль нашей границы зарылись по самые уши. Одни только башни с орудийными стволами торчат. 2 -я бронетанковая бригада в США, по тихому осевшая в Польше, наверное готовится там к цирковым выступлениям, да? По первичным подсчетам, там миниму 87 танков, не считая БТР. С учетом американских бронесредств в Прибалтике у наших западных рубежей сконцентрирована фактически американская бронетанковая дивизия. Понимаю, вы сейчас заявите, что время не то, нас уже задавили экономически, купили олигархов, закидают ракетами, ядерными бомбами, век высоких технологий и высокоточного оружия и прочее и прочее. Но казалось бы, какого рожна американские танки исколесили весь Ирак, да и практически весь тот регион, начиная с 2003 года? Наверное американцы дураки, не прислушались к вашим мыслям.
student_ru_ru 11 апреля 2018 | 12:25
polit_person: Американцы не дураки, а вот наши точно дураки. Нет чтоб про собственную экономику задуматься - так они решили, что будут использовать американскую экономику против них же. И теперь да, вы совершенно правы. Задавят по-тихому, оборвав все связи со своей американской и европейской экономикой. и никакие танки и ураны против них не потребуются.
a_reva 11 апреля 2018 | 11:50
Победобесие.
captainobvious 11 апреля 2018 | 11:52
кадры репитиции парада уже попали в социальные сети: techraptor.net/wp-content/uploads/2017/08/Scythe-Artwork-Board-Game-902x507.jpg
polit_person 11 апреля 2018 | 11:53
)))))) Вот это новость. Представаляю как сейчас казенники у бандеровцев рваться начнут от натуги. Опять начнут усиленно бомбить Воронеж. ))))
u237 11 апреля 2018 | 11:53
надо весь рассейский народ заменить на роботов, ни пенсии, ни митингов явка 100% куда над и проголосуют на какую кнопку нажмешь, а будут бузить из розетки выключил и все
ostanovka 11 апреля 2018 | 12:00
u237: да их уже давно именно в таких роботов и превратили.
Очень удобно.
Что бы ни произошло, они только теснее сплачиваются вокруг вождя, и все, больше никаких других реакций не знают.
Вон, даже дети уже у них горят, а они в ответ только кричат, что число погибших одним пиндосами нужно, русским плевать.
Обратите внимание, эти биороботы уже не вспоминают.
Биороботы-бабы ещё народят.
gvs 11 апреля 2018 | 11:53
А вагнеровцев почему участвовать в параде не пригласили?! ))))
leon0109 11 апреля 2018 | 11:59
А молящийся робот-Шойгу будет?
andy575 11 апреля 2018 | 11:59
В Кремле давно уже роботы,ибо так ненавидеть людей могут скорее всего только они!
timber_head 11 апреля 2018 | 12:03
"могут принять участие роботы"
У моей бабушки был любимый анекдот.
Сидят в зоопарке в клетке два тигра. Один другого спрашивает: "Ты с какого факультета?"
volkov_25 11 апреля 2018 | 12:07
Достали со своими парадами. Не надоело позориться. И так на мавзолее уже кроме выходцев из Африки никого нет. Кого пугаем вовочка, свой электорат?
alpanf 11 апреля 2018 | 12:19
После испытания первого робота "Почты России" они решили, что это неплохое оружие. Едва обошлось без жертв. Теперь хотят на параде повторить.
alexisgross_042018 11 апреля 2018 | 12:29
alpanf: Первый дрон Амазона шарахнулся примерно также ;)) Скорее всего дело в электромагнитной совместимости, просто в Московии ни кто не следит на частотами и главное за уровнем сигнала ;))
ostapbey 11 апреля 2018 | 12:21
У Шойгу непосредственный начальник это МЕДВЕДЕВ??
Любитель разных гаджетов который?? А ведь этот Медведев, будучи президентом выкупил по дешевке все игрушки ТОМАГОЧИ. И не абы у кого, а у некоей Аки Маиты, которая если и не разбогатела за счет своего изобретения в Японии.. Но в 2018 году её Путин номинирует на Шнобелевскую премию мира !!! За экономию в Российской армии!! Теперь священники в российской армии не будут тратить уставные человеко-часы на уход за виртуальным питомцем в гимностерке....
Даже..
alexisgross_042018 11 апреля 2018 | 12:22
А че, прикольный шаробан ;)) Не понятно только одно, почему эта помесь газонокосилки и Лады-Калины в высоту под 2 метра ? Это связано с размерами рашкованских микроэлектронных компонентов или что бы на параде лучше видно было ?
alpanf 11 апреля 2018 | 12:31
Роботы- пылесосы?
sprav77 11 апреля 2018 | 12:31
В нищей стране- роботы? Опять фейк?
ostapbey 11 апреля 2018 | 12:54
а что будет если пиндосы свой GPS прикроют на технический час?? А ГЛОНАСС направит парадного робота в стену?? Не в бурятскую однако. а в Кремлёвскую!!!
Даже..