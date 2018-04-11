Глава муниципального района Красносельский Илья Яшин заявил об участии в ближайших выборах мэра Москвы
Глава муниципального района Красносельский Илья Яшин заявил об участии в ближайших выборах мэра Москвы. Об этом он рассказал в видеообращении в Твиттере.
Выборы столичного мэра пройдут в единый день голосования 9 сентября.
Комментарии8
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nnnmmm 11 апреля 2018 | 11:45
Сучонок, когда бабушку из богадельни заберёшь.
mbh_vor_n1 11 апреля 2018 | 11:53
Яшка-дурачок.
oo0oo 11 апреля 2018 | 11:56
Подловатый провокатор и скандалист Яшин спрятал свою беззащитную бабушку в дом престарелых и получил возможность неограниченно пользоваться ее московской квартирой. Яшиным должен заняться не избирательный, а следственный комитет!
vlad_sabbath 11 апреля 2018 | 11:50
Хана выборам.. (((( Опять все перегрызутся и будут конкурировать между собой - Яшин, Гудков, Митрохин.. (((((((((((((((((((((((((
lion64___3 11 апреля 2018 | 11:52
Оседлает унитаз-обвальный, запряжёт ксюшадь, издаст гудок и вперёд помчится.
arkady 11 апреля 2018 | 12:03
Яшин - посмешище. Золотой глупый мальчик с сумасшедшими амбициями. Ну и Навальный, большой яшинский друг, конечно, его поддержит против Гудкова.
bugsy 11 апреля 2018 | 12:06
Яшин как-то подленько поступает, вместо того что-бы поддержать Гудкова ведет свою игру и, в конечном счете, работает на Собянина
vsveter 11 апреля 2018 | 12:37
Весеннее обострение у пауков в банке. И вся эта свора, которая не может договориться друг с другом, хочет прорваться к власти?