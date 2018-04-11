В Азербайджане начались президентские выборы
Они внеочередные. Согласно внесённым изменениям в Конституции, глава государства теперь будет избираться на 7 лет. На пост президента претендуют 8 человек, в том числе, действующий лидер государства Ильхам Алиев.
В Азербайджане отсутствует нижний порог явки. Выборы будут считаться состоявшимися независимо от того, сколько избирателей придут на участки.
Комментарии2
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olegleon 11 апреля 2018 | 11:48
что-то хохлотролли побаиваются критиковать Алиева ))
luger_max_otto 11 апреля 2018 | 11:50
Выборы пожизненного и наследственного президента.
"Попечитель уже подумывал, не пора ли переименовать Тысячелетнюю Диктаторию в миллионолетнюю".