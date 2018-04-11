В Азербайджане начались президентские выборы

Они внеочередные. Согласно внесённым изменениям в Конституции, глава государства теперь будет избираться на 7 лет. На пост президента претендуют 8 человек, в том числе, действующий лидер государства Ильхам Алиев.

В Азербайджане отсутствует нижний порог явки. Выборы будут считаться состоявшимися независимо от того, сколько избирателей придут на участки.