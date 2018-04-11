По меньшей мере, 100 человек погибли в результате падения военного самолёта на севере Алжира
По меньшей мере, 100 человек погибли в результате падения военного самолёта на севере Алжира. Это произошло неподалёку от аэропорта в городе Буфарик.
Других подробностей пока нет.
Комментарии8
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noxepy666 11 апреля 2018 | 11:40
Обалдеть. Вот это реальное напряжение в регионе. Сгущается не по-детски атмосфера.
olegleon 11 апреля 2018 | 11:45
теперь США ещё и по Алжиру вдарят за массовую гибель людей
komiccap_nkvd 11 апреля 2018 | 11:50
olegleon: Алжир на очереди. им не повезло, там нефть есть. вот. республике Чад беспокоится не надо. там могут в открытую каннибализмом заниматься и людей на кострах жечь. американцы только скажут: национальные традиции.
nile999 11 апреля 2018 | 12:32
komiccap_nkvd: ну и что что есть нефть, мозгов не хватило, да жадности...а вот Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар посчитали, что США им не угроза и их нефть хотят не украсть, а купить...КУПИТЬ курицы вы безмозглые....вот и живут по человечески
ze_danil 11 апреля 2018 | 11:50
вроде как Ил-76...
chubuk 11 апреля 2018 | 11:51
Да как бы там не оказалось российских советников-инструкторов.
nile999 11 апреля 2018 | 11:52
Ещё одно говно разбилось и имя его ИЛ-76...когда уже распилят эти помойки вонючие и переплавят?
sg80g 11 апреля 2018 | 11:57
Только одинвопрос. Сколько израильских самолетов было в тот момент в воздухе?