Курс евро при открытии торгов в Москве поднялся более чем на 2 рубля и превысил отметку в 80 рублей
Подорожал и доллар: американская валюта повысилась в цене более чем на рубль – до отметки в 64 рубля.
Ослабление рубля началось в понедельник на фоне введения новых американских санкций в отношении крупных российских предпринимателей, чиновников и компаний.
Аналитики также называют одной из причин ситуацию вокруг Сирии. Соединённые Штаты продолжают разрабатывать варианты нанесения ударов по этой стране в ответ на химатаку в городе Дума.
Комментарии19
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meteor1908 11 апреля 2018 | 11:39
Центробанковские люди в прошлом году вещали, что рубль переоценён, но до выборов было нельзя ничего менять, а сейчас можно. Главное сказать, что во всём виноваты проклятые пиндосы...
evgolius7 11 апреля 2018 | 11:45
11:30 Курс евро при открытии торгов в Москве поднялся более чем на 2 рубля и превысил отметку в 80 рублей
11:36 Эксперт: Падение стоимости рубля может носить кратковременный характер
Без комментариев.
Такие у нас экономисты и профессора...
neyexo 11 апреля 2018 | 11:56
evgolius7: конечно может! А вы считаете, что не может??
(в армии спрашивают пупкина - ты что можешь? могу гвозди забивать. А что еще можешь? - могу не забивать)
vasilevich58 11 апреля 2018 | 12:29
Путин памаги-и-и-и!!!
pavelmistery 11 апреля 2018 | 12:32
Пощадите искандеров, они уже все в слезах ))
vasilevich58 11 апреля 2018 | 12:33
пл@дская политика ботоксного вождя не даст россиянам нормально жить ещё десятилетие!
Но обезумевший от пропаганды народ не способен адекватно воспринимать действительность.
igorrrpadlowitchs 11 апреля 2018 | 11:49
meteor1908: лёгким движением американского пера русский рупь из деревянного превращается, превращается в элегантные опилки!
sokal123 11 апреля 2018 | 12:05
Какое счастье ,что бессменный вождь и его верный Медвед управляют страной .Они ,конечно ,скоро скоро превратят страну в ОСТРОВ СТАБИЛЬНОСТИ и благополучия . А где вождь ?
cap_ 11 апреля 2018 | 11:39
Владимир Путин:
ЧТО ВЫ НОЕТЕ НАСЧЕТ КУРСА РУБЛЯ?
НАФИГ ОНИ ВООБЩЕ НУЖНЫ, РУБЛИ ЭТИ?
ВОТ У МЕНЯ ВСЕ СБЕРЕЖЕНИЯ В ДОЛЛАРАХ, НА ПАНАМСКИХ ОФШОРАХ.
НАДЁЖНО, УДОБНО, ВЫГОДНО.
ПОЧЕМУ ВЫ ТАК НЕ СДЕЛАЛИ, КТО ВАМ МЕШАЛ? ЛОХИ...
oleg_kharkiv 11 апреля 2018 | 11:39
Любо глазу :))))))
nazan24 11 апреля 2018 | 11:46
Огорчает, что в курсе рубля нет стабильности, но надеюсь наш бессменный вождь и это поправит
v1nc 11 апреля 2018 | 11:50
Вот так усердно гэбистская шваль из питерской подворотни загоняет и Россию и её граждан всё глубже и глубже в жопу цивилизации!!!
b522 11 апреля 2018 | 11:51
Трамп приподнял бровь...Рублишко стал в позу. Что будет, когда он топнет? Наши моськи видимо это считают ответы на санкции? Да, бедный Воронеж!
neyexo 11 апреля 2018 | 11:54
ДАМ только что пришел в Думу для отчета за 6 лет (чаще нельзя было или хотя бы перед выборами?)
И вопрос к ДАМ - хорошо дела или плохи?
Если все хорошо - то чья это заслуга - Путина или правительства?
Если все плохо - то чья это заслуга - Путина или правительства?
andy66 11 апреля 2018 | 11:56
формулировки - наше фсе ))))
Доллар и евро - как раз стоят на месте! Это рубль подешевел!
aallttoo 11 апреля 2018 | 12:05
Русофобы, клеветники, врагирасеи!
Рубль не падает,
Это он так растёт.
Отрицательно
ura_123 11 апреля 2018 | 12:12
Где андрейко_75 который постоянно сравнивает курс гривны и рубля???
Где ты тупой трольчонок,почему не комментируешь курс рубля к евро?
Эх,ватко-ватко))))
bekipp 11 апреля 2018 | 12:17
И только во Вьетнаме, Камбодже, Тайланде всё стабильно и спокойно. Азия есть Азия. Скорей бы туда подальше от Европы.
moncegorskyi 11 апреля 2018 | 12:30
Фигня, пробьемся! Вот Силуанов сказал что нам нужно ходить с авоськами в магазины и сможем сэкономить много, так как не надо будет покупать пакеты. Так копейка к копейке и можно много сэкономить. Ну а наши томаг... ой, искандеры санкций не боятся и не подпустят пиндосов, чтобы захватить наши богатства и лишить нас авосек.