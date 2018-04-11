Курс евро при открытии торгов в Москве поднялся более чем на 2 рубля и превысил отметку в 80 рублей

Подорожал и доллар: американская валюта повысилась в цене более чем на рубль – до отметки в 64 рубля.

Ослабление рубля началось в понедельник на фоне введения новых американских санкций в отношении крупных российских предпринимателей, чиновников и компаний.

Аналитики также называют одной из причин ситуацию вокруг Сирии. Соединённые Штаты продолжают разрабатывать варианты нанесения ударов по этой стране в ответ на химатаку в городе Дума.