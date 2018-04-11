Члены ОНК получили ответ от ФСБ Петербурга на свою жалобу о пытках сотрудниками спецслужб задержанных антифашистов

Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) получили ответ от ФСБ на свою жалобу о том, что сотрудники спецслужбы пытали антифашистов, задержанных по делу о терроризме. Об этом сообщила в интервью радиостанции «Эхо Москвы» член ОНК Екатерина Косаревская.

Управление ФСБ по Санкт-Петербургу не нашло подтверждения незаконных действий своих сотрудников, и нарушений ими федерального законодательства Российской Федерации и ведомственных нормативных правовых актов не установлено, — отметила правозащитница.

«Сам по себе ответ очень подробный, целая страница текста, но практически из него ничего не следует, кроме того, что ФСБ провело некую проверку, на основании которого считает все происходящее соответствующим законам. Наши рекомендации по обеспечению прозрачности следственных действий невозможны потому, что все, что происходит в рамках следственных действий — это служебная тайна», — отметила Косаревская.

По ее словам, в начале февраля 2018 года было написано заключение, в котором члены ОНК представили свои выводы, на основании полученных данных, из которых следовало, что к задержанным левым активистам В.Филинкову и И.Шишкину были применены пытки после задержания их сотрудниками ФСБ по Санкт-Петербургу.

Также Косаревская добавила, что ответное письмо было получено 10 апреля, при этом на документе указано 16 марта. До этого членам ОНК пришлось обращаться в прокуратуру из-за отсутствия ответа от службы. «Мы обжаловали отсутствие ответа в прокуратуре и то, что заключение было перенаправлено в ФСБ по Санкт-Петербургу. Буквально на следующий же день пришел ответ датированный прошлым месяцем, и дата стоит последняя возможная по закону, то есть 16 марта — последний день, когда они могли дать нам ответ по закону об обращениях», — сказала Косаревская.

Филинков и Шишкин — фигуранты так называемого «дела анархистов». Их обвиняют в создании террористической организации «Сеть» с целью подготовки государственного переворота.