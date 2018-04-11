Фэйсбук недооценил действия групп, связанных с Россией во время президентских выборов в США
Фэйсбук недооценил действия групп, связанных с Россией во время президентских выборов в США. Это на слушаниях в Конгрессе признал основатель соцсети Марк Цукерберг.
Отмечу, Цукерберг давал показания в связи с утечкой данных 87 миллионов пользователей.
Комментарии2
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olegleon 11 апреля 2018 | 11:11
"Фэйсбук недооценил действия групп, связанных с Россией "
а действия групп, связанных с США?
kinnlade 11 апреля 2018 | 11:13
Нагнули маркушу! Представляю как бы йэхо вопило бы , если б в думу вызвали веню диктова