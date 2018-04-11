Курс евро на бирже в Москве превысил 80 рублей, а доллар 64 рубля
Это максимальные показатели с марта позапрошлого года.
Паление стоимости российской валюты может носить кратковременный характер. Впрочем, всё будет зависеть от дальнейшей санкционной политики США, сказал «Эху» экономист Александр Абрамов.
По словам Абрамова, это обычный сценарий для любых шоковых ситуаций.
Комментарии23
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meister_luvin 11 апреля 2018 | 11:04
«Курс российской валюты будет зависеть от санкционной политики США»
Встали с колен! А куда вступили, встав с колен?
evgolius7 11 апреля 2018 | 11:06
Доллар превысил 64 руб./$, евро — 80 руб/€.
Америка на краю пропасти!
Европа разваливается!
Россия вперёд!
Урааа!!!
dataan 11 апреля 2018 | 11:14
evgolius7: Ты даже не представляешь как ты прав. Гы.
dorin1987 11 апреля 2018 | 11:28
__: /Гы./ - Когда вашим родителям на пенсию будет нечего купить - тоже "гы" ответите? Вряд ли же Вы свои 11,8 им отдадите?
nelibermot17 11 апреля 2018 | 11:29
Да давайте уже 1080, пусть "летние" деньги населения останутся внутри России.
rsilk 11 апреля 2018 | 11:21
meister_luvin: В связи с падением рубля рейтинг Путина упал в два раза. До 100%.
mikhail_spb_ 11 апреля 2018 | 11:08
Нынешнее падение рубля будет носить кратковременный характер.
За ним последует следующее падение.
Затем ещё и ещё.
opiatnovyi63 11 апреля 2018 | 11:10
mikhail_spb_: Кратковременное , но уж очень глубокое падение.. ,
len56 11 апреля 2018 | 11:12
Папа Карло настрогал рублей.
Для Буратины.
Кто не успеет их обменять,останется с носом...хаха...тоже деревянным...
sokal123 11 апреля 2018 | 11:13
Как хорошо ! Как радуется сердце великой политике вождя.
gennomov 11 апреля 2018 | 11:13
А от великого и ужасного пересидента ничего не зависит? Нарисуй ему хоть 176 процентов так и останется пустым местом и словоблудом.
sokal123 11 апреля 2018 | 11:15
Мы островок стабильности -так внушал обезумевшему народу Медведев ,лаская уточку
sokal123 11 апреля 2018 | 11:17
А где вождь? опять затаился в бункере .ОЖИДАЯ ЛИКОВАНИЯ НАРОДА.
aisterh 11 апреля 2018 | 11:20
sokal123: Да не, он то вылазит вон вчера в курчатовский ездил. Просто молчит в тряпочку про главное. Я не понимаю кстати почему именно Медведева называют жалким? А путин какой?
lenin3 11 апреля 2018 | 11:36
aisterh: мерзкий...
world_nail 11 апреля 2018 | 11:20
"Паление стоимости российской валюты ..." - а мне нравитса смысл фразы
v1nc 11 апреля 2018 | 11:26
Вот так усердно гэбистская шваль из питерской подворотни загоняет и Россию и её граждан всё глубже и глубже в жопу цивилизации!!!
zhav 11 апреля 2018 | 11:27
Запретит все биржи! На первом канале написать что 1 доллар сша равен 63 копейки.и ввести статью за спекуляцию валютой!
razval74 11 апреля 2018 | 11:32
Оказывается, деньги в мире не самое главное.
Вофка-неудачник так этого и не понял.
bekipp 11 апреля 2018 | 11:33
В Тайланде доллар по 30 бат уже больше двадцати лет. Мы что глупее? Или ленивее? Или больше азиаты чем они? Местная валюта в Камбодже, Вьетнаме, Тайланде стабильнее чем в России. Ку- ку, ребята, будем счастливы и дальше. Теперь подорожает всё от хлеба до железа. Поднимаемся с колен, или падаем на карачки? Вся надежда на нашего нового - старого президента.
sklar39 11 апреля 2018 | 11:34
Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны!
За ними другие приходят.
Они будут тоже трудны!
shurdn 11 апреля 2018 | 11:35
А правительство потирает ручки от удовольствия. Бюджет пополняется рублями. Когда нефть стоила 100$, курс 30 рублей бочка нефти давала 30*100 =3000 рублей, а сейчас 70$*64≥ 4200 рублей . За десять лет бочка нефти больше чем 4200 не приносила. К примеру зимой 2016 курс был 80 а нефть 30. Вот это было плохо 80*30 всего 2400
bekipp 11 апреля 2018 | 11:36
Вот только паление рубля мы сами организовали? Или нам?