Курс евро на бирже в Москве превысил 80 рублей, а доллар 64 рубля

Это максимальные показатели с марта позапрошлого года.

Паление стоимости российской валюты может носить кратковременный характер. Впрочем, всё будет зависеть от дальнейшей санкционной политики США, сказал «Эху» экономист Александр Абрамов.

По словам Абрамова, это обычный сценарий для любых шоковых ситуаций.