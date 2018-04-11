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11:00, 11 апреля 2018

EASA предупредило компании о рисках при полете над восточной частью Средиземного моря

Европейское агентство по авиационной безопасности предупредило компании о рисках при полете над восточной частью Средиземного моря. Это связано с возможными ракетными ударами по Сирии.

В течение двух суток экипажи самолетов, пролетающих в районе Кипра и всего Восточного Средиземноморья, могут столкнуться со сбоями в работе систем навигации и радиооборудования – такое предупреждение разослало Европейское агентство по авиационной безопасности. Организация связывает это с возможными авиаударами по территории Сирии и просит принять во внимание эту информацию при планировании маршрутов. По сведениям ТАСС, подобны уведомления разослала и Росавиация. Агентство призвало уделять особое внимание при перелетах в этом районе, но не объяснило причину такого предупреждения.

Несмотря на то, что в сети стали появляться сообщения о снижении летной активности над Восточным Средиземноморьем, сервис Flightradar отметил, что пока маршруты коммерческих рейсов остались неизменными. Пролет гражданской авиации над Сирией был ограничен уже давно из-за продолжающегося военного конфликта.

Американские военные могут нанести ракетный удар по Сирии в связи с сообщениями о применении правительственными войсками химического оружия в городе Дума.

Комментарии

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olegleon 11 апреля 2018 | 11:06

"Американские военные могут нанести ракетный удар по Сирии"

а могут не нанести. 5 часов осталось подождать и узнаем

cap_ 11 апреля 2018 | 11:27

Русские так ждут третьей мировой войны, будто она что-то в их жизни изменит.

sklar39 11 апреля 2018 | 11:30

cap_: Для некоторых лучше ужасный конец, чем ужас без конца.

kondrakr 11 апреля 2018 | 11:32

cap_: Изменит. Но не так, как они ожидают. И большинство из них, даже, не успеет этого понять.

olegleon 11 апреля 2018 | 11:37

cap_: вояка, а причём тут третья мировая? ну шарахнут американцы по российской авиабазе. в ответ Россия отправит на дно эсминец США и все успокоятся, поняв что победителя в этом конфликте не может быть

kondrakr 11 апреля 2018 | 11:30

olegleon: Вот они и подождут, пока Вы успокоитесь. Часов 12, к примеру. ;-)

zolingen 11 апреля 2018 | 11:15

Как интересно, именно на сегодня запланирован первый борт в Каир. Совпадение или очередная запланированная сакральная жертва?

socialism 11 апреля 2018 | 11:18

Что находится в головах американцев, которые под предлогом ответа на фейковую "химатаку" готовы бомбить и убивать сотни и тысячи людей? Зачем ведут мир к катастрофе?

cap_ 11 апреля 2018 | 11:22

Человек с лицом дебила Яков Кедми у Соловьева заявил: если США ударит по Сирии, Россия ударит по войскам США не только в Сирии, но и в Румынии, Польше и везде где только можно.

Обоссаный клоун просто завизжал от восторга: "д-а-а и пусть они нас боятся, мы ведь е*нутые!"

razval74 11 апреля 2018 | 11:28

Ну, во первых не американцы, а коалиция.
Во вторых нанесут, просто подбирают размерчик
В третьих, Раша может не волноваться, не тронут, ну если рыпаться не будут

neyexo 11 апреля 2018 | 11:34

летают пока все как ни в чем ни бывало - флайтрадар

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