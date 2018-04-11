EASA предупредило компании о рисках при полете над восточной частью Средиземного моря
Европейское агентство по авиационной безопасности предупредило компании о рисках при полете над восточной частью Средиземного моря. Это связано с возможными ракетными ударами по Сирии.
В течение двух суток экипажи самолетов, пролетающих в районе Кипра и всего Восточного Средиземноморья, могут столкнуться со сбоями в работе систем навигации и радиооборудования – такое предупреждение разослало Европейское агентство по авиационной безопасности. Организация связывает это с возможными авиаударами по территории Сирии и просит принять во внимание эту информацию при планировании маршрутов. По сведениям ТАСС, подобны уведомления разослала и Росавиация. Агентство призвало уделять особое внимание при перелетах в этом районе, но не объяснило причину такого предупреждения.
Несмотря на то, что в сети стали появляться сообщения о снижении летной активности над Восточным Средиземноморьем, сервис Flightradar отметил, что пока маршруты коммерческих рейсов остались неизменными. Пролет гражданской авиации над Сирией был ограничен уже давно из-за продолжающегося военного конфликта.
Американские военные могут нанести ракетный удар по Сирии в связи с сообщениями о применении правительственными войсками химического оружия в городе Дума.
Комментарии11
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olegleon 11 апреля 2018 | 11:06
"Американские военные могут нанести ракетный удар по Сирии"
а могут не нанести. 5 часов осталось подождать и узнаем
cap_ 11 апреля 2018 | 11:27
Русские так ждут третьей мировой войны, будто она что-то в их жизни изменит.
sklar39 11 апреля 2018 | 11:30
cap_: Для некоторых лучше ужасный конец, чем ужас без конца.
kondrakr 11 апреля 2018 | 11:32
cap_: Изменит. Но не так, как они ожидают. И большинство из них, даже, не успеет этого понять.
olegleon 11 апреля 2018 | 11:37
cap_: вояка, а причём тут третья мировая? ну шарахнут американцы по российской авиабазе. в ответ Россия отправит на дно эсминец США и все успокоятся, поняв что победителя в этом конфликте не может быть
kondrakr 11 апреля 2018 | 11:30
olegleon: Вот они и подождут, пока Вы успокоитесь. Часов 12, к примеру. ;-)
zolingen 11 апреля 2018 | 11:15
Как интересно, именно на сегодня запланирован первый борт в Каир. Совпадение или очередная запланированная сакральная жертва?
socialism 11 апреля 2018 | 11:18
Что находится в головах американцев, которые под предлогом ответа на фейковую "химатаку" готовы бомбить и убивать сотни и тысячи людей? Зачем ведут мир к катастрофе?
cap_ 11 апреля 2018 | 11:22
Человек с лицом дебила Яков Кедми у Соловьева заявил: если США ударит по Сирии, Россия ударит по войскам США не только в Сирии, но и в Румынии, Польше и везде где только можно.
Обоссаный клоун просто завизжал от восторга: "д-а-а и пусть они нас боятся, мы ведь е*нутые!"
razval74 11 апреля 2018 | 11:28
Ну, во первых не американцы, а коалиция.
Во вторых нанесут, просто подбирают размерчик
В третьих, Раша может не волноваться, не тронут, ну если рыпаться не будут
neyexo 11 апреля 2018 | 11:34
летают пока все как ни в чем ни бывало - флайтрадар