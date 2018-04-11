EASA предупредило компании о рисках при полете над восточной частью Средиземного моря

Европейское агентство по авиационной безопасности предупредило компании о рисках при полете над восточной частью Средиземного моря. Это связано с возможными ракетными ударами по Сирии.

В течение двух суток экипажи самолетов, пролетающих в районе Кипра и всего Восточного Средиземноморья, могут столкнуться со сбоями в работе систем навигации и радиооборудования – такое предупреждение разослало Европейское агентство по авиационной безопасности. Организация связывает это с возможными авиаударами по территории Сирии и просит принять во внимание эту информацию при планировании маршрутов. По сведениям ТАСС, подобны уведомления разослала и Росавиация. Агентство призвало уделять особое внимание при перелетах в этом районе, но не объяснило причину такого предупреждения.

Несмотря на то, что в сети стали появляться сообщения о снижении летной активности над Восточным Средиземноморьем, сервис Flightradar отметил, что пока маршруты коммерческих рейсов остались неизменными. Пролет гражданской авиации над Сирией был ограничен уже давно из-за продолжающегося военного конфликта.

Американские военные могут нанести ракетный удар по Сирии в связи с сообщениями о применении правительственными войсками химического оружия в городе Дума.