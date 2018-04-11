Шесть человек погибли в результате падения вертолета Ми-8 в Хабаровске

Произошло крушение во время тренировочного полета.

Вертолет Ми-8 упал на пустыре в районе улиц Антенная-Хирургическая. При ударе о землю он загорелся и разрушился, обломки разлетелись в радиусе 1 километра. Погибли все, кто был на борту: командиры, инструктор, второй пилот и бортмеханик. В связи с трагедией четверг в Хабаровске объявлен днем траура. Возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает три версии падения вертолета: погодные условия, техническая неисправность или ошибка пилотов.

В районе крушения низкая облачность, сильный снег и видимость ограничена, сообщили в оперативном штабе. Как отмечает агентство «Интерфакс», вертолет мог столкнуться с верхушками деревьев, после чего упал и загорелся. «Черные ящики» найдены, они в хорошем состоянии, вскоре начнется расшифровка.

Ространснадзор проводит внеплановую проверку авиакомпании «Восток», который принадлежит упавший вертолет.