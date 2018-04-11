Политик Илья Яшин намерен участвовать в выборах мэра Москвы
Политик Илья Яшин намерен участвовать в выборах мэра Москвы. Он считает политику действующего градоначальника Сергея Собянина «варварской». Яшин хочет изменить эту систему.
Ранее о возможности участия в выборах мэра заявляли Дмитрий Гудков и Сергей Митрохин.
Комментарии11
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max3446 11 апреля 2018 | 10:37
Шок, сенсация! Я был в ужасе когда читал эти строки, и недоумевал неужели еще есть такие нелюди как Яшин!
Согласно репортажу НТВ, в красногорском доме престарелых вынуждены доживать свой век около двадцати постояльцев — по воле своих же родственников, которым нет дела до больных стариков. Среди обитателей интерната — Александра Дмитриевна Яшина, Бабушка главы муниципального округа «Красносельский» Москвы, а в прошлом — активиста оппозиционного движения Ильи Яшина. По словам сотрудников приюта, старушка забыта всеми близкими и потому обижена на них. На вопрос, часто ли к ней приходят родственники, старушка отвечает: «Никто не приходит… Потому что их нет».
остается вопрос, в каких целях Яшин выгнал бабушку по сути на улицу, и что стало с её квартирой?
dataan 11 апреля 2018 | 10:53
Вечный участник в выборах мэра Москвы. Главное не достичь цели, а идти к ней. Гы. :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
n_a_t_a7777777 11 апреля 2018 | 11:05
max3446:
Илья Яшин намерен.... Веники падайте. Очередная либероидная карикатура типа Собчак.
vaka257 11 апреля 2018 | 10:39
Яшину:А не лучше от демократических сил выдвинуть одного кандидата?!
xoxlbizombi 11 апреля 2018 | 10:44
Главопп сисян дал добро яшину?
nelibermot17 11 апреля 2018 | 11:10
"А не лучше от демократических сил выдвинуть одного кандидата?"!
Бараны думают, что они что-то решают ))) Нет, ребята, за вас всё решает ваш пастух. Раз он захотел так подловато вставить палку в колёса велосипедика Димы Гудка (очевидно, что за объединение с Ксю), значит так и будет. И вы, хомяки, это должны терпеливо сожрать.
nikitin43 11 апреля 2018 | 10:54
vaka257: до выборов ещё надо дотянуть .
dataan 11 апреля 2018 | 10:56
vaka257: Так Яшин и выдвинул одно единственного - себя. :))))))))))))))))))))
А більше нема зовсiм :)))))))))))))))))
socialism 11 апреля 2018 | 10:59
Яшин, Гудков, Митрохин - флаг в руки. Будет приятно увидеть ваши околонулевые проценты.
protiv777 11 апреля 2018 | 11:00
Хватит называть каждого проходимца политиком.
Кстати как бабушка Яшина? Внучек попиарился и забыл.
nikolaydiko 11 апреля 2018 | 11:07
Илья Яшин, на мой взгляд, мог бы стать отличным Мэром Москвы.
Дмитрия Гудкова просто удавит в своих политических объятиях сирена политического моря Ксения Собчак.
А Сергей Митрохин, хотя и хороший парень, на роль московского градоначальника просто не тянет.
Николай ДИКО, юрист-международник, кандидат экономических наук