Политик Илья Яшин намерен участвовать в выборах мэра Москвы. Он считает политику действующего градоначальника Сергея Собянина «варварской». Яшин хочет изменить эту систему.

Ранее о возможности участия в выборах мэра заявляли Дмитрий Гудков и Сергей Митрохин.