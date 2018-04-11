Завтра в Хабаровске будет день траура
Он связан с крушением вертолёта Ми-8, в результате которого погибли 6 человек. Воздушное судно выполняло учебно-тренировочный полёт. Оно упало спустя 7 минут после взлёта на антенное поле. При ударе о землю вертолёт загорелся.
Среди версий рассматриваются погодные условия, техническая неисправность и ошибка экипажа.
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