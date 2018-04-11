Пентагон обеспокоен тем, что при ударах по Сирии могут пострадать российские военные

Об этом пишет газета «Лос-Анджелес Таймс». По её данным, власти США опасаются конфронтации непосредственно между Вашингтоном и Москвой.

В администрации США разрабатывают варианты ответа на химатаку в сирийской Думе. Удары могут быть нанесены по нескольким объектам, а сама операция может длиться не один день.