Пентагон обеспокоен тем, что при ударах по Сирии могут пострадать российские военные
Об этом пишет газета «Лос-Анджелес Таймс». По её данным, власти США опасаются конфронтации непосредственно между Вашингтоном и Москвой.
В администрации США разрабатывают варианты ответа на химатаку в сирийской Думе. Удары могут быть нанесены по нескольким объектам, а сама операция может длиться не один день.
Комментарии89
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zolingen 11 апреля 2018 | 11:18
А чего беспокоиться ? Предупредили, а дальше дело хозяйское.
epf1856 11 апреля 2018 | 11:23
zolingen: Так ведь хозяин может и по сусалам навалять.
zolingen 11 апреля 2018 | 11:30
epf1856: это врядли и история последних лет тому доказательство. Надувание обвислых щек никого уже в этом мире не впечатляет. Или опять помидорный ответ?
epf1856 11 апреля 2018 | 11:36
zolingen: А пример надувания щёк привести сможете?
Или вы о Ю. Осетии, Крыме, ДНР и ЛНР?
fokker_100 11 апреля 2018 | 11:23
Российские военные при ударах Пентагона пострадать не могут.
Российские военные не люди. И в принципе не могут "страдать".
mercer57 11 апреля 2018 | 11:24
Дональд, не переживай за русских военных - они и своим командирам на хрен не нужны !
konvoi 11 апреля 2018 | 11:27
Да понятно что засцали. Ведь если будут получать по морде, то уже за всю брехню начиная с ирака. Перелом на переломе будет :)
alexisgross_042018 11 апреля 2018 | 11:29
А сколько стоит в рыночном исчисление убиться за Асада ? Ну вот так чтобы разорвало нахрен в клочья и разбросало от Дамаска до Холмса ? А по сегодняшнему курсу ММВБ или завтрашнему Центрабанка ?
echo2011 11 апреля 2018 | 11:35
Могут пострадать российские "ихтамнеты"...
razval74 11 апреля 2018 | 11:37
Запасаемся попкорном, телеизбиение в прямом эфире.
Интересно, а ватанам-портянкам как это объяснять будут?
Асад нам уже не брат?