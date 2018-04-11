Нью-Йоркская товарная биржа ввела ограничения на поставки алюминия РУСАЛа

В частности, отменена регистрация для нескольких дочерних предприятий компании. Среди них заводы в Братске, Иркутске, Красноярске и Волгограде. Продукция данных предприятий не может поставляться по контрактам на алюминиевые фьючерсы биржи.

РУСАЛ попал под новые американские санкции, которые были введены в конце минувшей недели.