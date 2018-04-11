Нью-Йоркская товарная биржа ввела ограничения на поставки алюминия РУСАЛа
В частности, отменена регистрация для нескольких дочерних предприятий компании. Среди них заводы в Братске, Иркутске, Красноярске и Волгограде. Продукция данных предприятий не может поставляться по контрактам на алюминиевые фьючерсы биржи.
РУСАЛ попал под новые американские санкции, которые были введены в конце минувшей недели.
Комментарии27
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boda 11 апреля 2018 | 10:37
Зато теперь в Россиюшке будет люминия до отвала, всем хватит)))
gordy 11 апреля 2018 | 10:41
"Продукция данных предприятий не может поставляться по контрактам на алюминиевые фьючерсы биржи."
Похлеще, чем хамон с пармезаном будет?
brandfa 11 апреля 2018 | 11:08
gordy: а мы ответим им падением курса рубля, повышением цен на все категории товаров и отказом от индексации зарплат и пенсий.
evgolius7 11 апреля 2018 | 11:11
Поступило предложение выдавать пенсию алюминиевыми чушками.
Один кусок на трех пенсионеров.
kir_pich_101 11 апреля 2018 | 10:48
boda: и первым это могут почувствовать пенсионеры придя за пенсией, вот они обрадуются слиткам...
fokker_100 11 апреля 2018 | 11:25
kir_pich_101: И пусть только попробуют не обрадоваться.....
Для тех, кому в России нечему радоваться у Путина есть ОМОН и спецназ. У этих ребят с зарплатами всё в порядке....На них Путин денег не жалеет.
sab171 11 апреля 2018 | 11:26
boda: т.е. банки люминь придерживать не стоит, фючерсы говорят "иди сдавай в цветмет".
evgolius7 11 апреля 2018 | 11:36
А нас давно в армии был такой анекдот...
— Сегодня будем грузить люминий!
— Товарищ прапоршик, не люминь, а алюминий…
— А самые умные будут грузить чугуний!
nitsahon 11 апреля 2018 | 10:37
хотели роста цен на алюминий - получите его....
кстати, выше перечислены далеко не все алюм.заводы РУСАЛа... так что - возможно - оставшиеся незамеченными биржей предприятия продолжат работать ..
glotze7 11 апреля 2018 | 11:01
nitsahon: "роста цен на алюминий - получите его"
Жаль только русские его уже не будут продавать :)
fokker_100 11 апреля 2018 | 11:31
glotze7: Русские его будут есть...
platonnekafrin 11 апреля 2018 | 10:40
Набив яхту алюминиевыми болванками, Дерипаска отправился к фьордам Норвегии, где в условленном месте его ждала вместительная садовая тачка. Плыл почти молча, потому что в этот раз для слушателей места на судне не осталось.
mikhail_spb_ 11 апреля 2018 | 10:42
Алюминий необходим и в России для изготовления солдатских котелков, мисок и ложек, а также ракет и самолётов.
Так что скоро американцы сами будут не рады, что способствовали усилению мощи росармии!
kir_pich_101 11 апреля 2018 | 10:50
mikhail_spb_: Это как на зоне: всё из хлеба.
На воле будет всё из AL...
stas12006 11 апреля 2018 | 11:35
mikhail_spb_: для мультяшных ракет не нужен люминий, нужны только компьютер с нормальной видеокартой произведённый в америке или китае .
tchizik 11 апреля 2018 | 10:43
Есть ещё в Саяногорске 2 завода
oneoretwo 11 апреля 2018 | 10:50
...это - так, чтобы задумались, если есть чем...
а вот эмбарго на углеводороды будет означать полный гавняк плешивой банде воров.
platonnekafrin 11 апреля 2018 | 10:56
Прошло сто лет. Нет! Не пугайтесь наш президент не умер, а просто был в хорошем настроении, и иностранцам разрешили побывать в России. Каково же было их изумление, когда они увидели, что всё в нашей стране сделано не из берёзы, а из алюминия.
punyoshohlai 11 апреля 2018 | 11:11
platonnekafrin:
...даже презервативы
ostapbey 11 апреля 2018 | 11:00
И накрылась Россия алюминиевым тазом...
Даже..
oneoretwo 11 апреля 2018 | 11:01
ну, теперь г-н дери*опка может смело вставить всему усть-лабинскому "суду" алюминиевые зубы...(на халяву,есстно)
klukvik 11 апреля 2018 | 11:02
самим пригодится.
алюминиевые миски и ложки в бараках очень будут кстати.
tchizik 11 апреля 2018 | 11:07
Цой пророк
fokker_100 11 апреля 2018 | 11:33
tchizik: и агент ЦРУ.
joseph_gebbels 11 апреля 2018 | 11:12
Запад запретил нам вывозить из России невосполнимые национальное достояние - вот ужас-то какой. Да и слава богу! У нас алюминиевый прокат сейчас китайский дешевле нашего. Потому что весь наш идёт на импорт. Блин да надо и нефть и газ запретить продавать за рубеж. Если у самих у нас мозгов и воли нет, так может хоть так получится.
fill121 11 апреля 2018 | 11:28
Слетелась вся либеросня. Радуются .
fokker_100 11 апреля 2018 | 11:29
Россия может пойти на ответные меры. Закрыть Макдональдсы по всей Рассеюшке Великой.
И сделать ещё пару-тройку сотен тысяч людей безработными. В дополнение к лишившимся работы на предприятиях Русала....