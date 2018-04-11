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10:30, 11 апреля 2018

Нью-Йоркская товарная биржа ввела ограничения на поставки алюминия РУСАЛа

В частности, отменена регистрация для нескольких дочерних предприятий компании. Среди них заводы в Братске, Иркутске, Красноярске и Волгограде. Продукция данных предприятий не может поставляться по контрактам на алюминиевые фьючерсы биржи.

РУСАЛ попал под новые американские санкции, которые были введены в конце минувшей недели.

Комментарии

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boda 11 апреля 2018 | 10:37

Зато теперь в Россиюшке будет люминия до отвала, всем хватит)))

gordy 11 апреля 2018 | 10:41

"Продукция данных предприятий не может поставляться по контрактам на алюминиевые фьючерсы биржи."

Похлеще, чем хамон с пармезаном будет?

brandfa 11 апреля 2018 | 11:08

gordy: а мы ответим им падением курса рубля, повышением цен на все категории товаров и отказом от индексации зарплат и пенсий.

evgolius7 11 апреля 2018 | 11:11

Поступило предложение выдавать пенсию алюминиевыми чушками.
Один кусок на трех пенсионеров.

kir_pich_101 11 апреля 2018 | 10:48

boda: и первым это могут почувствовать пенсионеры придя за пенсией, вот они обрадуются слиткам...

fokker_100 11 апреля 2018 | 11:25

kir_pich_101: И пусть только попробуют не обрадоваться.....
Для тех, кому в России нечему радоваться у Путина есть ОМОН и спецназ. У этих ребят с зарплатами всё в порядке....На них Путин денег не жалеет.

sab171 11 апреля 2018 | 11:26

boda: т.е. банки люминь придерживать не стоит, фючерсы говорят "иди сдавай в цветмет".

evgolius7 11 апреля 2018 | 11:36

А нас давно в армии был такой анекдот...
— Сегодня будем грузить люминий!
— Товарищ прапоршик, не люминь, а алюминий…
— А самые умные будут грузить чугуний!

nitsahon 11 апреля 2018 | 10:37

хотели роста цен на алюминий - получите его....
кстати, выше перечислены далеко не все алюм.заводы РУСАЛа... так что - возможно - оставшиеся незамеченными биржей предприятия продолжат работать ..

glotze7 11 апреля 2018 | 11:01

nitsahon: "роста цен на алюминий - получите его"
Жаль только русские его уже не будут продавать :)

fokker_100 11 апреля 2018 | 11:31

glotze7: Русские его будут есть...

platonnekafrin 11 апреля 2018 | 10:40

Набив яхту алюминиевыми болванками, Дерипаска отправился к фьордам Норвегии, где в условленном месте его ждала вместительная садовая тачка. Плыл почти молча, потому что в этот раз для слушателей места на судне не осталось.

mikhail_spb_ 11 апреля 2018 | 10:42


Алюминий необходим и в России для изготовления солдатских котелков, мисок и ложек, а также ракет и самолётов.
Так что скоро американцы сами будут не рады, что способствовали усилению мощи росармии!

kir_pich_101 11 апреля 2018 | 10:50

mikhail_spb_: Это как на зоне: всё из хлеба.
На воле будет всё из AL...

stas12006 11 апреля 2018 | 11:35

mikhail_spb_: для мультяшных ракет не нужен люминий, нужны только компьютер с нормальной видеокартой произведённый в америке или китае .

tchizik 11 апреля 2018 | 10:43

Есть ещё в Саяногорске 2 завода

oneoretwo 11 апреля 2018 | 10:50

...это - так, чтобы задумались, если есть чем...
а вот эмбарго на углеводороды будет означать полный гавняк плешивой банде воров.

platonnekafrin 11 апреля 2018 | 10:56

Прошло сто лет. Нет! Не пугайтесь наш президент не умер, а просто был в хорошем настроении, и иностранцам разрешили побывать в России. Каково же было их изумление, когда они увидели, что всё в нашей стране сделано не из берёзы, а из алюминия.

punyoshohlai 11 апреля 2018 | 11:11

platonnekafrin:
...даже презервативы

ostapbey 11 апреля 2018 | 11:00

И накрылась Россия алюминиевым тазом...
Даже..

oneoretwo 11 апреля 2018 | 11:01

ну, теперь г-н дери*опка может смело вставить всему усть-лабинскому "суду" алюминиевые зубы...(на халяву,есстно)

klukvik 11 апреля 2018 | 11:02

самим пригодится.
алюминиевые миски и ложки в бараках очень будут кстати.

tchizik 11 апреля 2018 | 11:07

Цой пророк

fokker_100 11 апреля 2018 | 11:33

tchizik: и агент ЦРУ.

joseph_gebbels 11 апреля 2018 | 11:12

Запад запретил нам вывозить из России невосполнимые национальное достояние - вот ужас-то какой. Да и слава богу! У нас алюминиевый прокат сейчас китайский дешевле нашего. Потому что весь наш идёт на импорт. Блин да надо и нефть и газ запретить продавать за рубеж. Если у самих у нас мозгов и воли нет, так может хоть так получится.

fill121 11 апреля 2018 | 11:28

Слетелась вся либеросня. Радуются .

fokker_100 11 апреля 2018 | 11:29

Россия может пойти на ответные меры. Закрыть Макдональдсы по всей Рассеюшке Великой.
И сделать ещё пару-тройку сотен тысяч людей безработными. В дополнение к лишившимся работы на предприятиях Русала....

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