Курс евро на бирже в Москве превысил 80 рублей, а доллар 64 рубля
Это максимальные показатели с марта позапрошлого года.
Рубль начал дешеветь после того, как Соединённые Штаты ввели новые санкции в отношении крупных российских предпринимателей, чиновников и компаний.
Комментарии52
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olegleon 11 апреля 2018 | 10:13
опять? значит скоро и до 67 может дойти, как в прошлый раз
vilingrad 11 апреля 2018 | 10:15
olegleon: как в прошлый раз"
-Не приставай, а то будет, как в прошлый раз!
-А что было в прошлый раз?
-Меня долго били...
evgolius7 11 апреля 2018 | 10:17
Медведев планирует сегодня доложить в Думе, что "ситуация в экономике абсолютно стабильная"
meister_luvin 11 апреля 2018 | 10:21
evgolius7: evgolius7:
а что вы имеет против Медведева?
Он прав.
Абсолютно стабильное пике
gordy 11 апреля 2018 | 10:29
Паровоз несётся в бездну.
Остановит только дно.
Говорит начальник:"Тресну,
Но не брошу, всё равно!"?
zztop1960 11 апреля 2018 | 10:37
gordy: Вот он новый гимн России https://www.youtube.com/watch?v=OO3Izz2TR0c
budweiser23 11 апреля 2018 | 10:37
evgolius7: Медведев умница, у него есть выдержка, невозмутимость и он проницателен...... или Димона накрыла имбецильность и он инертен, прожорлив и внушаем, вот в чём вопрос!
meister_luvin 11 апреля 2018 | 10:18
vilingrad:
привет Глазьеву! Что он скажет еще про доллары зеленые фантики и развал зоны евро.
Развал уже виден, только ли это развал зоны евро?
vinibi 11 апреля 2018 | 10:18
olegleon: Вот к чему приводит обеление и вылизывание преступно-воровcкой кремлевской власти полезным идиотиком-olegleon!!!
hunterhead 11 апреля 2018 | 10:22
olegleon: "опять? значит скоро и до 67 может дойти, как в прошлый раз"
Как прошлый раз уже не будет, не надейся, olegleon. Прошлый раз тебе покажется сказкой...:-D
cap_ 11 апреля 2018 | 11:04
А помните, перед второй войной в Ираке,по рос.тв показывали интервью с военными ирака и те в один голос кричали, как они будут рвать пиндосов.
В итоге:
1.Армия ирака сдалась без боя
2.Хусейн спрятался в какой-то яме
3.Хусейна сдали пиндосам иракцы
4.Пиндосы Хусейна повесили
А - Аналогии
opiatnovyi63 11 апреля 2018 | 10:13
Санкции медленно , но упорно стучаться в дверь..Граждане России, это пришла ответка за все добрые делишки!
olegleon 11 апреля 2018 | 10:26
opiatnovyi63: точно. ведь Порошенко решил ввести санкции и рубль тут же упал ))
shmuel63 11 апреля 2018 | 10:43
olegleon: Да, рубль падает и относительно гривны - за неделю почти на 14% (сайт xe.com)
glotze7 11 апреля 2018 | 10:55
olegleon: Ну, можно и так сформулировать, а смешно ли вам - вам решать :)
"С момента определения последнего официального курса украинская гривна существенно подорожала. Изменения составили +0,149 руб., что выше курса предыдущего на 6,20%.
https://finance.rambler.ru/currencies/UAH/"
olegleon 11 апреля 2018 | 11:00
glotze7: shmuel63: это за день? а с момента прихода великого экономиста Порошенко к власти на сколько гривна укрепилась к рублю?
а за доллар всё также 12 грн дают?
donnarosadalvadores 11 апреля 2018 | 11:12
olegleon: Ой, ну Порошенко далеко до великого экономиста путина и его бессмертного "у нас теперь больше рублей" и "мировая экономика рухнет, при цене на нефть ниже 80 долларов")))
olegleon 11 апреля 2018 | 11:22
donnarosadalvadores: согласен. далеко. но даже при том, что Путин уже 18 лет "ураганит" в российской экономике, она всё равно в 4-5 раз больше независимой, проевропейской украинской. т.е. даже Путин не смог так развалить экономику России, как это смогли сделать два Майдана на Украине.
а если бы вместо Путина был нормальный, понимающий экономист?!
paulotto 11 апреля 2018 | 10:14
Деревянный , одним словом
dorin1987 11 апреля 2018 | 10:17
paulotto: А еще "встали-с-колен", "великая-ымперия" и прочие признаки "величия"
zollendorf 11 апреля 2018 | 10:36
paulotto: Деревянный был у СССР, а этот - Трухлявый.
vaka257 11 апреля 2018 | 10:15
Кажись попёрло...Не остановить...Сразу видно ,что санкции только на пользу...
belovnikita 11 апреля 2018 | 10:24
vaka257: как карликовый фюрерок верещал - станет больше денег :-) За коробком спичек с тачкой рашко-говняшкинских рублей будете кататься
fr312 11 апреля 2018 | 11:12
belovnikita: тото "патриков" не видать,понеслись поди в обменники и за боярой !!!
vpu2011 11 апреля 2018 | 10:16
Ща Дони разродится обстрелом Сирии, тада и позырим почём кило санкционных помидоров будет.
aisterh 11 апреля 2018 | 10:20
Может не надо инаугурации - как то не красиво получается вот это вот всё? ГДе Леша Навальный с маршами против войны и за импичмент Путину?
vaka257 11 апреля 2018 | 10:21
Если санкции против России продолжат нарастать, то скоро в лучших домах Лондона будет модно иметь в качестве дворецкого бывшего российского олигарха...
andre_klimov 11 апреля 2018 | 10:25
vaka257:
Боюсь, что с их навыками такую сложную профессию, требующую сложной и долгой подготовки им не освоить. Особенно в её экономической части. :)
zollendorf 11 апреля 2018 | 10:39
vaka257: Ну конечно! В лучших домах Лондон будут свиней держать?
captainobvious 11 апреля 2018 | 10:57
vaka257: если в результате санкций несколько сот российских олигархов обнищают, нечего их жалеть. Они просто не вписались в новую политическую реальность. (Почти по Чубайсу)
svirepyi_gary 11 апреля 2018 | 10:24
Эшак Чурбанбаранов, депутат от маленкий, но горный рэспублык
Заплотим... клянусь аллахом заплотим, и по 64 рублэй и по 80,
лишь бы Путин-джан биль сыт, обут, одэт, сидэл в Кремле и бэспрерывно думал об нас.
max3446 11 апреля 2018 | 10:25
Истерика спекулянтов которых вполне можно обвинить в участии в гибридной войне Запада против России через пару дней пройдет и всё вернется на круги своя и цены на валюту упадет
dorin1987 11 апреля 2018 | 10:30
___: /дней пройдет и всё вернется на круги своя и цены на валюту упадет/ - Как в прошлый раз, когда рубль перестал быть 35 за вражеский пиндосский доллар?
u237 11 апреля 2018 | 10:32
max3446: и доллар будет как при СССР 64 копейки?
budweiser23 11 апреля 2018 | 10:43
max3446: через пару дней пройдет и всё вернется на круги своя и цены на валюту упадет
//////////
это если бы у нас была экономика, а не страна люмпенов....и разругавшийся со всем миром фюрер-имитатор!
maximv 11 апреля 2018 | 10:49
max3446:А почём у Вас круги своя? По 30 руб за доллар или 60?
u237 11 апреля 2018 | 10:25
а где патриоты, где вставание с колен и мываспохороним? у обменников толпятся, святые рубли меняют на западные ценности
zztop1960 11 апреля 2018 | 10:31
Шакал ( Путин) увидев , что Шерхан ( Запад) уснул , раздухарился. Сначала Путин ходил вокруг спящего Шерхана гоголем , задрав голову , потом осмелел и тяфкнул пару раз , потом тяфкать начал всё чаще и чаще , пока не разбудил Шерхана
varangian2011 11 апреля 2018 | 10:40
zztop1960: Точно также с Россией себя вела Украина, до 2014 года. ))
kryymsdyk 11 апреля 2018 | 10:52
varangian2011: Жопа-то в Рашке стряслась, а не в Украине.
captainobvious 11 апреля 2018 | 11:00
kryymsdyk: а "в Украине" лепота, это да... с каждым годом всё лучше и лучше. Украинцы одного боятся: как бы совсем хорошо не стало ))
leviathan_89 11 апреля 2018 | 10:56
varangian2011: интересно как? Помню до 14 года по телевизору в Украине Россию вообще не показывали. Были свои братки Януковича. Как напали на Россию? Наоборот помню оголтелую антиукраинскую пропаганду даже при яныке. Абсолютной бредятина.
hiryrg 11 апреля 2018 | 10:36
Ну че? Допрыгались?
vlabumur 11 апреля 2018 | 10:39
Болгарские финансовые учреждения по рекомендации Центробанка Болгарии временно приостановили операции с рублем из-за слишком серьезных колебаний.
Серьезными считаются резкие колебания на 5%.
Российская валюта обвалилась к доллару на 10% за пару дней.(с)
poluputing 11 апреля 2018 | 10:40
Скок, да поскок,
Молодой дроздок
По водичку пошел,
Молодичку нашел.
Молодиченька -
Невеличенька:
Сама с вершок,
Голова с горшок.
boda 11 апреля 2018 | 10:44
"Курс евро на бирже в Москве превысил 80 рублей, а доллар 64 рубля"
Ватники! Нечего беспокоиться, это ЭХО вносит смуту в ваши ряды.
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vinibi 11 апреля 2018 | 10:53
boda: Вы чего там у путинского поваришки курите? наверняка его нестиранные кальсоны!!!
zkotor 11 апреля 2018 | 10:52
В отношении расейских жуликов и мегаворов шайки вовы, так точнее
oneoretwo 11 апреля 2018 | 10:57
что за паника ?
вам же сказано, что "кризис ИХ не коснется"...
v1nc 11 апреля 2018 | 11:01
Вот так гэбистская шваль из питерской подворотни загоняет и Россию и её граждан всё глубже и глубже в жопу цивилизации!!!
alisakitty 11 апреля 2018 | 11:04
Ну ждите, ватники повышения цен на все- продукты, бытовую химию, одежду, лекарства. Скоро будете траву жрать как в Северной Корее и наслаждаться собственным величием.
makcmakc 11 апреля 2018 | 11:09
блин!!! Чё делать? чё делать???? Пипец..... хотя....фигня переживём и это. ну разве, что эховские фанаты погундосят малость.