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10:09, 11 апреля 2018

Курс евро на бирже в Москве превысил 80 рублей, а доллар 64 рубля

Это максимальные показатели с марта позапрошлого года.

Рубль начал дешеветь после того, как Соединённые Штаты ввели новые санкции в отношении крупных российских предпринимателей, чиновников и компаний.

Комментарии

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olegleon 11 апреля 2018 | 10:13

опять? значит скоро и до 67 может дойти, как в прошлый раз

vilingrad 11 апреля 2018 | 10:15

olegleon: как в прошлый раз"
-Не приставай, а то будет, как в прошлый раз!
-А что было в прошлый раз?
-Меня долго били...

evgolius7 11 апреля 2018 | 10:17

Медведев планирует сегодня доложить в Думе, что "ситуация в экономике абсолютно стабильная"

meister_luvin 11 апреля 2018 | 10:21

evgolius7: evgolius7:
а что вы имеет против Медведева?
Он прав.
Абсолютно стабильное пике

gordy 11 апреля 2018 | 10:29

Паровоз несётся в бездну.
Остановит только дно.
Говорит начальник:"Тресну,
Но не брошу, всё равно!"?

zztop1960 11 апреля 2018 | 10:37

gordy: Вот он новый гимн России https://www.youtube.com/watch?v=OO3Izz2TR0c

budweiser23 11 апреля 2018 | 10:37

evgolius7: Медведев умница, у него есть выдержка, невозмутимость и он проницателен...... или Димона накрыла имбецильность и он инертен, прожорлив и внушаем, вот в чём вопрос!

meister_luvin 11 апреля 2018 | 10:18

vilingrad:

привет Глазьеву! Что он скажет еще про доллары зеленые фантики и развал зоны евро.
Развал уже виден, только ли это развал зоны евро?

vinibi 11 апреля 2018 | 10:18

olegleon: Вот к чему приводит обеление и вылизывание преступно-воровcкой кремлевской власти полезным идиотиком-olegleon!!!

hunterhead 11 апреля 2018 | 10:22

olegleon: "опять? значит скоро и до 67 может дойти, как в прошлый раз"

Как прошлый раз уже не будет, не надейся, olegleon. Прошлый раз тебе покажется сказкой...:-D

(комментарий скрыт)

cap_ 11 апреля 2018 | 11:04

А помните, перед второй войной в Ираке,по рос.тв показывали интервью с военными ирака и те в один голос кричали, как они будут рвать пиндосов.
В итоге:
1.Армия ирака сдалась без боя
2.Хусейн спрятался в какой-то яме
3.Хусейна сдали пиндосам иракцы
4.Пиндосы Хусейна повесили

А - Аналогии

opiatnovyi63 11 апреля 2018 | 10:13

Санкции медленно , но упорно стучаться в дверь..Граждане России, это пришла ответка за все добрые делишки!

olegleon 11 апреля 2018 | 10:26

opiatnovyi63: точно. ведь Порошенко решил ввести санкции и рубль тут же упал ))

shmuel63 11 апреля 2018 | 10:43

olegleon: Да, рубль падает и относительно гривны - за неделю почти на 14% (сайт xe.com)

glotze7 11 апреля 2018 | 10:55

olegleon: Ну, можно и так сформулировать, а смешно ли вам - вам решать :)
"С момента определения последнего официального курса украинская гривна существенно подорожала. Изменения составили +0,149 руб., что выше курса предыдущего на 6,20%.
https://finance.rambler.ru/currencies/UAH/"

olegleon 11 апреля 2018 | 11:00

glotze7: shmuel63: это за день? а с момента прихода великого экономиста Порошенко к власти на сколько гривна укрепилась к рублю?
а за доллар всё также 12 грн дают?

donnarosadalvadores 11 апреля 2018 | 11:12

olegleon: Ой, ну Порошенко далеко до великого экономиста путина и его бессмертного "у нас теперь больше рублей" и "мировая экономика рухнет, при цене на нефть ниже 80 долларов")))

olegleon 11 апреля 2018 | 11:22

donnarosadalvadores: согласен. далеко. но даже при том, что Путин уже 18 лет "ураганит" в российской экономике, она всё равно в 4-5 раз больше независимой, проевропейской украинской. т.е. даже Путин не смог так развалить экономику России, как это смогли сделать два Майдана на Украине.
а если бы вместо Путина был нормальный, понимающий экономист?!

paulotto 11 апреля 2018 | 10:14

Деревянный , одним словом

dorin1987 11 апреля 2018 | 10:17

paulotto: А еще "встали-с-колен", "великая-ымперия" и прочие признаки "величия"

zollendorf 11 апреля 2018 | 10:36

paulotto: Деревянный был у СССР, а этот - Трухлявый.

vaka257 11 апреля 2018 | 10:15

Кажись попёрло...Не остановить...Сразу видно ,что санкции только на пользу...

belovnikita 11 апреля 2018 | 10:24

vaka257: как карликовый фюрерок верещал - станет больше денег :-) За коробком спичек с тачкой рашко-говняшкинских рублей будете кататься

fr312 11 апреля 2018 | 11:12

belovnikita: тото "патриков" не видать,понеслись поди в обменники и за боярой !!!

vpu2011 11 апреля 2018 | 10:16

Ща Дони разродится обстрелом Сирии, тада и позырим почём кило санкционных помидоров будет.

aisterh 11 апреля 2018 | 10:20

Может не надо инаугурации - как то не красиво получается вот это вот всё? ГДе Леша Навальный с маршами против войны и за импичмент Путину?

vaka257 11 апреля 2018 | 10:21

Если санкции против России продолжат нарастать, то скоро в лучших домах Лондона будет модно иметь в качестве дворецкого бывшего российского олигарха...

andre_klimov 11 апреля 2018 | 10:25

vaka257:
Боюсь, что с их навыками такую сложную профессию, требующую сложной и долгой подготовки им не освоить. Особенно в её экономической части. :)

zollendorf 11 апреля 2018 | 10:39

vaka257: Ну конечно! В лучших домах Лондон будут свиней держать?

captainobvious 11 апреля 2018 | 10:57

vaka257: если в результате санкций несколько сот российских олигархов обнищают, нечего их жалеть. Они просто не вписались в новую политическую реальность. (Почти по Чубайсу)

svirepyi_gary 11 апреля 2018 | 10:24

Эшак Чурбанбаранов, депутат от маленкий, но горный рэспублык

Заплотим... клянусь аллахом заплотим, и по 64 рублэй и по 80,
лишь бы Путин-джан биль сыт, обут, одэт, сидэл в Кремле и бэспрерывно думал об нас.

max3446 11 апреля 2018 | 10:25

Истерика спекулянтов которых вполне можно обвинить в участии в гибридной войне Запада против России через пару дней пройдет и всё вернется на круги своя и цены на валюту упадет

dorin1987 11 апреля 2018 | 10:30

___: /дней пройдет и всё вернется на круги своя и цены на валюту упадет/ - Как в прошлый раз, когда рубль перестал быть 35 за вражеский пиндосский доллар?

u237 11 апреля 2018 | 10:32

max3446: и доллар будет как при СССР 64 копейки?

budweiser23 11 апреля 2018 | 10:43

max3446: через пару дней пройдет и всё вернется на круги своя и цены на валюту упадет
//////////
это если бы у нас была экономика, а не страна люмпенов....и разругавшийся со всем миром фюрер-имитатор!

maximv 11 апреля 2018 | 10:49

max3446:А почём у Вас круги своя? По 30 руб за доллар или 60?

u237 11 апреля 2018 | 10:25

а где патриоты, где вставание с колен и мываспохороним? у обменников толпятся, святые рубли меняют на западные ценности

zztop1960 11 апреля 2018 | 10:31

Шакал ( Путин) увидев , что Шерхан ( Запад) уснул , раздухарился. Сначала Путин ходил вокруг спящего Шерхана гоголем , задрав голову , потом осмелел и тяфкнул пару раз , потом тяфкать начал всё чаще и чаще , пока не разбудил Шерхана

varangian2011 11 апреля 2018 | 10:40

zztop1960: Точно также с Россией себя вела Украина, до 2014 года. ))

kryymsdyk 11 апреля 2018 | 10:52

varangian2011: Жопа-то в Рашке стряслась, а не в Украине.

captainobvious 11 апреля 2018 | 11:00

kryymsdyk: а "в Украине" лепота, это да... с каждым годом всё лучше и лучше. Украинцы одного боятся: как бы совсем хорошо не стало ))

leviathan_89 11 апреля 2018 | 10:56

varangian2011: интересно как? Помню до 14 года по телевизору в Украине Россию вообще не показывали. Были свои братки Януковича. Как напали на Россию? Наоборот помню оголтелую антиукраинскую пропаганду даже при яныке. Абсолютной бредятина.

hiryrg 11 апреля 2018 | 10:36

Ну че? Допрыгались?

vlabumur 11 апреля 2018 | 10:39

Болгарские финансовые учреждения по рекомендации Центробанка Болгарии временно приостановили операции с рублем из-за слишком серьезных колебаний.
Серьезными считаются резкие колебания на 5%.
Российская валюта обвалилась к доллару на 10% за пару дней.(с)

poluputing 11 апреля 2018 | 10:40

Скок, да поскок,
Молодой дроздок
По водичку пошел,
Молодичку нашел.
Молодиченька -
Невеличенька:
Сама с вершок,
Голова с горшок.

boda 11 апреля 2018 | 10:44

"Курс евро на бирже в Москве превысил 80 рублей, а доллар 64 рубля"
Ватники! Нечего беспокоиться, это ЭХО вносит смуту в ваши ряды.
Рекомендую к прочтению книгу: "Как отважный рубль хитрого доллара победил" Автор: Евгений Сивков
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vinibi 11 апреля 2018 | 10:53

boda: Вы чего там у путинского поваришки курите? наверняка его нестиранные кальсоны!!!

zkotor 11 апреля 2018 | 10:52

В отношении расейских жуликов и мегаворов шайки вовы, так точнее

oneoretwo 11 апреля 2018 | 10:57

что за паника ?
вам же сказано, что "кризис ИХ не коснется"...

v1nc 11 апреля 2018 | 11:01

Вот так гэбистская шваль из питерской подворотни загоняет и Россию и её граждан всё глубже и глубже в жопу цивилизации!!!

alisakitty 11 апреля 2018 | 11:04

Ну ждите, ватники повышения цен на все- продукты, бытовую химию, одежду, лекарства. Скоро будете траву жрать как в Северной Корее и наслаждаться собственным величием.

makcmakc 11 апреля 2018 | 11:09

блин!!! Чё делать? чё делать???? Пипец..... хотя....фигня переживём и это. ну разве, что эховские фанаты погундосят малость.

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