В футбольной Лиге Чемпионов определились первые полуфиналисты
Борьбу за почетный трофей продолжат английский Ливерпуль и итальянская Рома.
Ливерпулю после крупной победы в первом матче над Манчестер Сити нужно было не растерять преимущество в три мяча. Подопечные Юргена Клоппа эту задачу даже перевыполнили. Взяв верх со счетом 2-1. А вот горожане впервые при Хосепе Гвардиоле потерпели три поражения кряду.
Главная же сенсация четвертьфинальной стадии, а возможно, и всего турнира, грянула в Риме. Мало кто мог предположить, что итальянской команде удастся отыграться после 1-4 на Камп Ноу. Однако футболисты Ромы с первых минут задавили Барсу сумасшедшим прессингом. И совершили фантастический камбек 3-0. Заставив рукоплескать не только своих болельщиков. Но и легенду римлян Франческо Тотти. Который на жеребьёвке собственноручно свел итальянскую команду с Барсой.
Сегодня вечером определятся последние участники полуфинальной стадии Лиги Чемпионов.
Комментарии2
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maf58 11 апреля 2018 | 10:16
Не ожидал от Ромы.
vinibi 11 апреля 2018 | 10:20
maf58: А от Вовы питерского???