В футбольной Лиге Чемпионов определились первые полуфиналисты

Борьбу за почетный трофей продолжат английский Ливерпуль и итальянская Рома.

Ливерпулю после крупной победы в первом матче над Манчестер Сити нужно было не растерять преимущество в три мяча. Подопечные Юргена Клоппа эту задачу даже перевыполнили. Взяв верх со счетом 2-1. А вот горожане впервые при Хосепе Гвардиоле потерпели три поражения кряду.

Главная же сенсация четвертьфинальной стадии, а возможно, и всего турнира, грянула в Риме. Мало кто мог предположить, что итальянской команде удастся отыграться после 1-4 на Камп Ноу. Однако футболисты Ромы с первых минут задавили Барсу сумасшедшим прессингом. И совершили фантастический камбек 3-0. Заставив рукоплескать не только своих болельщиков. Но и легенду римлян Франческо Тотти. Который на жеребьёвке собственноручно свел итальянскую команду с Барсой.

Сегодня вечером определятся последние участники полуфинальной стадии Лиги Чемпионов.