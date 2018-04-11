В Альпах пропал владелец магазинов OBI, миллиардер Карл-Эриван Хауб

В горах он катался на лыжах.

Карл-Эриван Хауб отдыхал на курорте, который находится на границе Швейцарии и Италии. Миллиардер пропал в субботу во время спуска на лыжах в Альпах, который проходил вне трассы, передает агентство Reuters. Его семья забеспокоилась после того, как владелец холдинга «Тенгельманн групп» не появился на встрече, где обещал присутствовать. Вскоре начали поиски, спасатели осматривают альпийские склоны. Операция осложняется плохими погодными условиями, но останавливать ее не будут.

Карлу-Эривану Хаубу 58 лет. Семья миллиардера одна из богатейших в Германии и владеет одним из самых больших состояний в Европе, отмечает издание Forbes. Финансовые ресурсы Хауба оценивают более чем в 6 миллиардов долларов. Хауб 18 лет возглавляет холдинг «Тенгельманн групп». Руководит компанией миллиардер совместно со своим братом. В группу входит сеть строительных магазинов OBI.

Холдинг «Тенгельманн групп» был создан еще в девятнадцатом веке.