Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля после выписки из больницы отправили в госпиталь на британскую военную базу
По данным газеты «Сан», за ней присматривает вооружённая охрана, чтобы избежать нового покушения на убийство.
Во вторник в Лондоне сообщили, что Юлия Скрипаль покинула больницу в Солсбери. Её лечение не закончено. При этом она находится в безопасном месте.
Комментарии17
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scullll 11 апреля 2018 | 10:09
Больше похоже, что она в заложниках...
max3446 11 апреля 2018 | 10:29
scullll: это очевидно, чтобы не сказала праву про провокацию Британцев против России
mamiluk 11 апреля 2018 | 10:41
scullll: нет портянка-она в безопасности...твои кураторы...ну никак не смогли ее добить-кишка тонка...
polba 11 апреля 2018 | 10:53
scullll: Да это было понятно сразу после её разговора с сестрой...
У Скрипалей теперь один шанс выжить - публично заявить о своём желании вернуться в Россию. Иначе их тихонько придушат шарфиком по программе "защиты" свидетелей.
mikhail_spb_ 11 апреля 2018 | 10:09
Вроде говорили, что к ней должна была приехать племянница и вернуть на Родину?
vezdehod 11 апреля 2018 | 10:12
Странно...Почему она не рвётся на Родину? Видимо ей завязали глаза, заткнули рот кляпом и силой вывезли в неизвестном направлении. Ау... Мария - возбудись.
xoxlbizombi 11 апреля 2018 | 10:16
vezdehod: Хохлопитек, вроде хотели отца убить, а дочь случайно попала под раздачу. Теперь пропагандоны переобулись в прыжке и мовят совсем другую версию. Поосторожней с гречкой, шаровара.
polba 11 апреля 2018 | 10:55
vezdehod: А разве ей дали возможность пообщаться хоть с кем-то, кроме представителей британских спецслужб? Кому она могла это заявить? Она вообще-то похищена и находится под караулом вооруженной охраны.
opiatnovyi63 11 апреля 2018 | 10:10
Наши луговые ковтуны и прочие аналоги навострили уши..От них можно ожидать что угодно!
olegleon 11 апреля 2018 | 10:10
она находится в безопасном для властей Британии месте, т.к. ничего не может сказать прессе. а для Мэй и Джонсона это самая большая угроза сейчас.
max3446 11 апреля 2018 | 10:12
Очередной пример тупизны англосаксов.
1 апреля вышел телерозыгрыш-репортаж Би-Би-Си, где фермеры снимали с деревьев спагетти. Отмечалось, что из-за мягкой зимы урожай выдался огромным.После этого студию завалил шквал звонков зрителей с просьбой рассказать, как растить макароны. В итоге, Би-Би-Си официально выступила со спичем, что это шутка! Но и после этого количество звонков не уменьшилось.
Поэтому ввиду того, что мозга у британцев нет как такового, они и верят в любую лабуду что им местные зомбосми впаривают
vladimir1_57 11 апреля 2018 | 10:20
Сами от себя спрятали? ))
max3446 11 апреля 2018 | 10:27
На Украине обсуждают решение правительства Финляндии, которое 5 апреля разрешило строительство газопровода «Северный поток — 2» в своей исключительной экономической зоне.
Политолог Юрий Романенко обращает внимание, что Финляндия «очень оперативно» отреагировала на обращение Верховой рады к свободным странам Европы запретить строительство Северного потока — 2, также принятое 5 апреля.
«Вот что значит правильно мотивировать! Предлагаю Верховной раде срочно собраться, принять Пасхальное обращение по поводу СП-2 ко всем народам мира», — иронизирует эксперт.
Политический аналитик Максим Кухар делает вывод, что Финляндия, как ряд других стран ЕС, «согласна на танковый удар РФ по Украине».
«Одна из причин, почему у нас еще нет большой войны с РФ, это то, что ЕС останется без части газа на период конфликта, который может длиться не один год. Новый трубопровод «Северный поток — 2» устраняет эту угрозу для ЕС, а значит, открывает двери путинским танкам к нам. Германия, а теперь уже и Финляндия, согласились на создание этой большой предпосылки для развязывания большой войны в Украине», — размышляет эксперт.
vargor 11 апреля 2018 | 10:44
Ну вот, любой нормальный человек должен воспринимать такую новость как похищение гражданки РФ и захват заложника. Представьте, если в России власть таким же образом захватит британца и под надуманным предлогом спрячет на военной базе. Разные лицемеры и мрази тут же такой гвалт поднимут - мама не горюй!
budweiser23 11 апреля 2018 | 11:08
vargor: что общего между патриотом и кремлеботом?
Ответ:
Поверхностное мышление и беспринципная аморальность позволяет им "переобувать" мыслительный процесс на лету, в чём кроется опасность когнетивного диссонанса, но их это не пугает!
alexandr_l 11 апреля 2018 | 11:31
vargor: любой нормальный человек должен
держать в руках серп и молот и состоять в КПРФ
koleg197 11 апреля 2018 | 10:58
И что они с ней теперь будут делать?