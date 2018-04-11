Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля после выписки из больницы отправили в госпиталь на британскую военную базу

По данным газеты «Сан», за ней присматривает вооружённая охрана, чтобы избежать нового покушения на убийство.

Во вторник в Лондоне сообщили, что Юлия Скрипаль покинула больницу в Солсбери. Её лечение не закончено. При этом она находится в безопасном месте.