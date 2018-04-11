Британские власти предлагают США не спешить с ударом по Сирии
По мнению премьер-министр Терезы Мэй, сначала надо получить весомые доказательства причастности Дамаска к химической атаке в Думе.
Лондон против быстрого возмездия, пока инспекторы Организации по запрещению химического оружия готовятся к поездке в пригород Дамаска, пишет The Times. По сведениям газеты, премьер Тереза Мэй сказала президенту США Дональду Трампу, что Великобритании требуется больше доказательств применения режимом Башара Асада химического оружия, для того, чтобы присоединиться к удару по Сирии. Пресс-служба главы британского правительства в свою очередь сообщает, что Мэй накануне говорила по телефону с главой Белого дома. А еще и с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Париж рассматривается еще как один участник операции.
Как пишет The New York Times, президенту США представили на рассмотрение несколько вариантов применения силы против Сирии. Речь идет о ракетных ударах по нескольким целям в течение более одного дня, говорят источники газеты. Масштаб операции больше, чем год назад, когда целью был военный аэродром в провинции Хомс. В Белом доме, как отмечает издание, считают, что подобная акция сейчас не окажет действия на Дамаск.
У берегов Сирии в ближайшее время помимо эсминца «Дональд Кук» ожидается ракетный эсминец США «Портер». А ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» сегодня отправится с базы Норфолк в сторону Европы и Ближнего Востока.
Комментарии26
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svirepyi_gary 11 апреля 2018 | 10:05
Мой фюрер.
Настало время проявить волю. Пора применить супероружие, которым Вы недавно ужаснули всю планету. Уже показали мульт, уже вытолкнули из шахты болванку ракеты с ядерным двигателем, надо запускать её. Святейший Патриарх московский должен освятить ракету на гибель супостатов и сказав : «На кого бог пошлёт!» - нажать кнопку «пуск». И пусть трепещет весь мир, ожидая падения ракеты с непредсказуемой траекторией и целью.
deti_sgoreli_izza_karlika 11 апреля 2018 | 10:08
svirepyi_gary: А Воронеж вам не жалко???
evgolius7 11 апреля 2018 | 10:11
Предпологаю, что Кремль, скоро начнёт убеждать дебилов в возможности пережить ядерную войну!
book_publisher 11 апреля 2018 | 10:12
"Британские власти предлагают США не спешить с ударом по Сирии.."
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Классическая разводка "Злой и добрый". Тереза пытается "спасти лицо" перед Россией, обделавшись со Скрипалями. Плюс дает шанс Дональду "спасти лицо", если тот придет в себя и отстанет от Сирии.
evgolius7 11 апреля 2018 | 10:26
Те, кто ещё вчера рвался в штыковую за владимвладимыча, уже тихо напевают себе под нос: дядя Дональд, мы с тобой...
protiv777 11 апреля 2018 | 10:40
evgolius7: Ты белоленточная прокладка говори только за себя. И не забывай участь своих предков полицаев, напевавших - Адольф мы с тобой.
shicotus_live 11 апреля 2018 | 10:32
На самом деле, это потрясающая история. Некое государство на основе фейкового повода готовится к военному удару по территории суверенного государства. И что же делает "мировое сообщество", вместо того, чтобы обуздать хама и не допустить нарушения международного права?
Пытается его уговорить этого не делать.
Все, нет в мире никаких законов.
evgolius7 11 апреля 2018 | 11:20
shicotus_live:
Роскомнадзор запретил фейки и путинская РФ исчезла.
xoxlbizombi 11 апреля 2018 | 10:32
evgolius7: Хохловата, ты следующую зиму пережить сможешь без "словацкого" газа?
vargor 11 апреля 2018 | 10:34
evgolius7: Все дебилы находятся в США и среди таких как ты. Там, откуда начинают бомбёжки и где их поддерживают.
svirepyi_gary 11 апреля 2018 | 10:22
deti_sgoreli_izza_karlika:
Теперь по Воронежу: Урезать порции питания сиротам в детских домах, прекратить выдавать им квартиры к 18-летию.
Прекратить покупать западные смартфоны, телевизоры, автомобили, самолёты. Запретить иностранное кино и радиостанции с западной музыкой.
Запретить "Эхо Москвы".
Посадить таки Навального на пожизненное.
vargor 11 апреля 2018 | 10:36
deti_sgoreli_izza_karlika: Госдепу и Пентагону никого не жалко. Состряпав фейковую химатаку и получив повод, готовы убить сотни и тысячи людей. А это может привести и к гибели всех. В том числе и дураков типа вас.
testmeter 11 апреля 2018 | 10:05
Британиянаш
olegleon 11 апреля 2018 | 10:07
осталось 6 часов и будет понятно держит ли своё слово Трамп или нет
ha12raz 11 апреля 2018 | 10:08
Всё......заболтали.
Гопники и убийцы опять победили пиндосов.
max3446 11 апреля 2018 | 10:10
Американка Фабиана Лафлер сшила бикини из шкурок лягушек, которых она поймала и съела.
О необычном творении девушки сообщает сайт Cult of Weird.
Лафлер говорит, что взяла пример со своего отца, который был охотником. Каждый раз, убив оленя, он старался, чтобы ни одна часть трофея не пропала. Помимо мяса, в дело шли шкуры и даже кости: мужчина делал из них рукоятки для ножей.
«Недавно я ходила ловить лягушек. Я решила поступить в духе отца и найти применение тем частям, которые большинство людей выбрасывают. Мясо из лапок пожарила, а из шкурок сшила купальник», — рассказывает Лафлер.
kara 11 апреля 2018 | 10:20
ах Путин! таки расколол европейскую элиту.
max3446 11 апреля 2018 | 10:22
Россия направит к берегам Сирии дополнительные силы флота.
Об этом «Русской Весне» стало известно от военного источника.
Задачу по увеличению военного присутствия в Средиземном море получило командование Военно-морского флота. В настоящее время определяется состав сил наращивания группировки за счет боевых средств округов и флотов.
От этой новости по слухам и пендосов обильно потекло по ляжкам. Тот же крейсер Москва наводит на них неописуемый. А там еще и подлодки с Калибрами и Цирконом, которые за считанные минуты ничего от флота сша не оставят
budweiser23 11 апреля 2018 | 10:28
max3446: брехня! Только глупость заставляет считать сильного врага идиотом ...и наоборот!
tks 11 апреля 2018 | 10:44
max3446: Ты с кокса на герыч перешел?
silver1972 11 апреля 2018 | 10:25
У каждого президента США должна быть своя война. Трамп вроде хотел с КНДР повоевать, но духу не хватило. Все-таки ядерная держава! Но Сирия, это войнушка Обамы. Трампу надо покрутить глобус - присмотреть себе собственную войну, а не тырить войну у Обамы.
moncegorskyi 11 апреля 2018 | 10:31
Свидетеля и жертву в одном флаконе надо до суда сберечь, а то новые ковтуны-луговые уже крутятся там с большой интенсивностью, выпрашивая и вымаливая у британцев доступ к ее телу. Свидетелей лубянским не нужно. Хороший свидетель- мертвый свидетель. Так что британцы, пока суд не закончится, будут беречь как зеницу ока. А суд будет не такой скромный, как с отравление Литвиненко полонием... лишь бы не портить отношения с поставщиком газа. Нынешняя администрация с ведьмой Терезой будет вести себя предельно жестко(да и ведет уже) и суд. процесс будет тоже громкий и жесткий.
protiv777 11 апреля 2018 | 10:32
Похоже шакалы не хотят помирать за Шерхана.
vargor 11 апреля 2018 | 10:39
Поражает идиотизм американцев, которые пользуясь фейковым вбросом про химатаку готовы убить своим ударом сотни, тысячи людей, а может в итоге, и всё человечество.
Вот как, устроены их больные мозги?
tks 11 апреля 2018 | 10:40
Любое расследование, если его цель - установить истину, должно последовательно поставить и ответить на три вопроса:
-что случилось?
-как случилось?
-кто виноват?
Перестановка вопросов, их перестановка и подмена - признак ангажированности.
Кадры, показанные как последствие хим.атаки - неубедительны.
Но у путинской России есть одна проблема - репутация. Очень низкая репутация. И как следствие, нет доверия, совсем. Кстати, внутри страны она вообще ничего не стоит.
mppv 11 апреля 2018 | 11:07
Удар по Сирии США должны нанести, иначе нет смысла в провокации с инсценировкой химатаки, а также чтобы не дать возможность получить доказательства её отсутствия