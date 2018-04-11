"Британские власти предлагают США не спешить с ударом по Сирии.."

По мнению премьер-министр Терезы Мэй, сначала надо получить весомые доказательства причастности Дамаска к химической атаке в Думе.

Лондон против быстрого возмездия, пока инспекторы Организации по запрещению химического оружия готовятся к поездке в пригород Дамаска, пишет The Times. По сведениям газеты, премьер Тереза Мэй сказала президенту США Дональду Трампу, что Великобритании требуется больше доказательств применения режимом Башара Асада химического оружия, для того, чтобы присоединиться к удару по Сирии. Пресс-служба главы британского правительства в свою очередь сообщает, что Мэй накануне говорила по телефону с главой Белого дома. А еще и с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Париж рассматривается еще как один участник операции.

Как пишет The New York Times, президенту США представили на рассмотрение несколько вариантов применения силы против Сирии. Речь идет о ракетных ударах по нескольким целям в течение более одного дня, говорят источники газеты. Масштаб операции больше, чем год назад, когда целью был военный аэродром в провинции Хомс. В Белом доме, как отмечает издание, считают, что подобная акция сейчас не окажет действия на Дамаск.

У берегов Сирии в ближайшее время помимо эсминца «Дональд Кук» ожидается ракетный эсминец США «Портер». А ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» сегодня отправится с базы Норфолк в сторону Европы и Ближнего Востока.