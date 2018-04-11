Разбившийся в Хабаровске вертолет, по одной из версий, мог зацепиться за мачту антенного поля
На борту воздушного судна, выполнявшего тренировочный полет, было шесть человек. Все они погибли.
Экипаж Ми-8 авиакомпании «Восток» выполнял тренировочный полет, в рамках которого вертолет неоднократно поднимался в воздух и садился – об этом пишет «Интерфакс». По предварительным данным, трагическим стал второй взлет машины. Перед жесткой посадкой пилоты не успели связаться с землей. Ми-8 разбился на пустыре на окраине Хабаровска. Сразу после крушения в интернете появился ролик, якобы выложенный очевидцем трагедии.
Следователи рассматривают три основные причины падения вертолета: погодные условия, техническую неисправность или ошибку пилотирования. Черные ящики воздушного судна доставят в авиационный комитет, тела погибших – в бюро судебной экспертизы.
Кроме того правоохранители начали изымать документацию в офисе авиакомпании, которой принадлежал разбившийся Ми-8.
В связи с крушением вертолета четверг в Хабаровске объявлен днем траура.
Комментарии5
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vpu2011 11 апреля 2018 | 10:18
за вертикаль власти, не иначе
cattt 11 апреля 2018 | 10:30
vpu2011: МИ-8 будут падать и падать, поскольку запчасти производят на Украине
allasc 11 апреля 2018 | 10:30
Ми8 это исторический экспонат... это позорище!!!! что они летают в России
doxerom 11 апреля 2018 | 10:31
Жертвы ЕГЭ добрались до авиации.
neohota5 11 апреля 2018 | 11:02
Машина, под завязку набитая командирами экипажа.. зацепилась за антенну..
Это страшно! Уровень некомпетентности зашкаливает.