Разбившийся в Хабаровске вертолет, по одной из версий, мог зацепиться за мачту антенного поля

На борту воздушного судна, выполнявшего тренировочный полет, было шесть человек. Все они погибли.

Экипаж Ми-8 авиакомпании «Восток» выполнял тренировочный полет, в рамках которого вертолет неоднократно поднимался в воздух и садился – об этом пишет «Интерфакс». По предварительным данным, трагическим стал второй взлет машины. Перед жесткой посадкой пилоты не успели связаться с землей. Ми-8 разбился на пустыре на окраине Хабаровска. Сразу после крушения в интернете появился ролик, якобы выложенный очевидцем трагедии.

Следователи рассматривают три основные причины падения вертолета: погодные условия, техническую неисправность или ошибку пилотирования. Черные ящики воздушного судна доставят в авиационный комитет, тела погибших – в бюро судебной экспертизы.

Кроме того правоохранители начали изымать документацию в офисе авиакомпании, которой принадлежал разбившийся Ми-8.

В связи с крушением вертолета четверг в Хабаровске объявлен днем траура.