В Парке Победы сегодня отметят международный день освобождения узников фашистских лагерей
В Парке Победы сегодня отметят международный день освобождения узников фашистских лагерей.
Традиционная акция памяти начнётся ровно в полдень на Поклонной горе.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
testmeter 11 апреля 2018 | 09:41
Про ГУЛАГ не забыли?
max3446 11 апреля 2018 | 09:45
В командовании ДНР подтвердили информацию о массированном артобстреле северных районов Донецка и села Спартак украинскими военными.
Повреждены как минимум три дома в Куйбышевском районе столицы Республики.
«С 05:10 обстрелу на Донецком направлении подверглись: поселок шахты им. Абакумова, район «Вольво-центра», Спартак и Старомихайловка.
С позиций ВСУ выпущено 35 артснарядов калибра 122 мм, 125 мин калибра 120 мм и 55 мин калибра 82 мм», — говорится в сообщении командования.
В соцсетях местные жители сообщают о следующих повреждениях:
— ул. Ленкоранская, 12, 13, 14: повреждено остекление;
— ул. Ленкоранская, 13а: попадание во двор, повреждено остекление и автомобиль во дворе (см. фото ниже);
— ул. Ленкоранская, 17: попадание во двор, повреждено остекление;
— ул. Лузина, 6: повреждено остекление;
— пр. Степаненко, 10: поврежден дом;
— Старомихайловка, ул. Ленина: попадание в дом (точный адрес неизвестен — прим. РВ); мужчина и женщина госпитализированы.
Современные фашисты - каратели кровавой киевской хунты, ночью обстреливают мирные города Новороссии!
mamiluk 11 апреля 2018 | 09:49
max3446: не переживай,скоро украинские войска полностью очистят юго-восток от российских фашистов.
riots 11 апреля 2018 | 09:47
Почему фашистских а не нацистских ?
dorin1987 11 апреля 2018 | 09:57
___: Это ближе нынешнему режиму царька РФ, который почти все признаки фашизма успешно перенял, и сам царек которого - нахваливал геббельса, и буквально цитировал шикльгрубера.
ilja13 11 апреля 2018 | 09:53
И будет массовое освобождение граждан РФ, у которых статьи за незначительные экономические преступления и незначительные противоправные деяния, не связанные с насилием над другими гражданами? Во как будет то. Аж 2 миллиона человек тогда выйдет. Или ЭТИ всё о фантомах прошлого? Тогда спросите зачем нацлидер летал и не один раз с букетиком цветов поздравлять с днюхой фрау Меркель. При том, что столько бед и несчастий доставил нам немецкий народ в ВОВ. Понятно, что история, а вот этому нацлидеру в его питерскую башку не приходило, что ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО БЫЛО. Лучшая память, что мы помним всё, а не это маппет шоу.