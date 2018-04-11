Назначение Амана Тулеева спикером областного парламента в Кремле расценивают как «почётную ссылку»
Там надеются, что он не будет принимать никакого участия в управлении регионом, пишет РБК со ссылкой на информированные источники. По их данным, временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Цивилёв, человек достаточно жёсткий, он уже имеет авторитет в регионе.
Кадровые изменения в руководстве Кемеровской области произошли после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», в результате которого, по официальным данным, погибли 64 человека, в основном дети.
Комментарии10
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luger_max_otto 11 апреля 2018 | 09:38
А нормальные люди рассматривают это как плевок в лицо. Почетная ссылка- это дворником в Анадырь. Или швейцаром в "Метрополь". Кстати, для швейцара хлеборезка у Амангельды самая подходящая.
ajsenev 11 апреля 2018 | 09:40
luger_max_otto: Хороша ссылка! Когда же вы, наконец, отправите народ в такую, с позволения сказать, ссылку?
blindpew_33 11 апреля 2018 | 09:41
luger_max_otto: +100500
Нормальный человек расценит всё это как отвратительное позорище.
Мне жаль кемеровчан, которые позволяют у себя такое.
Ну это их региональное внутреннее дело, конечно, но нечто подобное скоро начнётся везде...
ghazaryan_s 11 апреля 2018 | 09:40
Скорее "почётное оскорбление" от путина жителей региона.
ha12raz 11 апреля 2018 | 09:40
Молодым везде у нас дорога
golfinder 11 апреля 2018 | 09:41
А кто расценивает как ссылку? Народ как раз наоборот думает: - Плевать на всех ,главное хоть как то у власти остаться.
Не надо по ушам ездить ,уже за столько лет понимаем что к чему и почему. Систему надо менять
ilja13 11 апреля 2018 | 09:42
Это национальный позор. К тому же доказательство тезиса о том, что Москва - "зажралась", а вот именно в регионах правда русская. Ха ха ха. Чмо, что стерпели этого слизняка.
nitsahon 11 апреля 2018 | 09:47
думаю, что в кремле сказали(применительно к кемеровским депутатам) примерно следующее:"Идиоты.."
и это будет абсолютно справедливо...
neitral_n 11 апреля 2018 | 09:52
1. Жалко, что Цивилёв за свои слова про пиар в торец не получил;
2. Жалко, что Тулеев сам не ушёл в приличные сроки, хотя бы как Шаймиев ( воспитание-с!);
3. Жалко , что ему вместо нового назначения третий ботинок не подарили в благодарность за столь долгое и "успешное" правление.
Точка.
nulia 11 апреля 2018 | 09:55
Г.. не тонет