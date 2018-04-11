Назначение Амана Тулеева спикером областного парламента в Кремле расценивают как «почётную ссылку»

Там надеются, что он не будет принимать никакого участия в управлении регионом, пишет РБК со ссылкой на информированные источники. По их данным, временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Цивилёв, человек достаточно жёсткий, он уже имеет авторитет в регионе.

Кадровые изменения в руководстве Кемеровской области произошли после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», в результате которого, по официальным данным, погибли 64 человека, в основном дети.