"Соединённые Штаты могут атаковать в Сирии несколько целей, а сама операция может длиться несколько дней"

Как пишет газета «Нью-Йорк Таймс», об этом шла речь на встрече Дональда Трампа с советниками. Многие представители администрации США считают, что удар должен быть более серьёзным, чем год назад. Тогда с боевых кораблей в Средиземном море по сирийской авиабазе были выпущены около 60 ракет «Томагавк».

Ранее Дональд Трамп пообещал в течение 48 часов определить, каким будет ответ США на химатаку в сирийской Думе. Он возложил ответственность за произошедшее на сирийские власти и поддерживающие их Россию и Иран.