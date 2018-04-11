Соединённые Штаты могут атаковать в Сирии несколько целей, а сама операция может длиться несколько дней
Как пишет газета «Нью-Йорк Таймс», об этом шла речь на встрече Дональда Трампа с советниками. Многие представители администрации США считают, что удар должен быть более серьёзным, чем год назад. Тогда с боевых кораблей в Средиземном море по сирийской авиабазе были выпущены около 60 ракет «Томагавк».
Ранее Дональд Трамп пообещал в течение 48 часов определить, каким будет ответ США на химатаку в сирийской Думе. Он возложил ответственность за произошедшее на сирийские власти и поддерживающие их Россию и Иран.
Комментарии30
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sg80g 11 апреля 2018 | 09:40
Теперь представитель ОЗХО не поедут на место инсценировки применения якобы химоружия под предлогом что туда может быть нанесен удар ракет. А он БУДЕТ нанесен, чтобы как в Англии со скрипалями - даже кота не осталось
oo0oo 11 апреля 2018 | 09:46
Интересно, а авианосец "Г. Трумен" выдержит прямое попадание нашего "Циркона"?)
arye_11 11 апреля 2018 | 09:51
oo0oo:
Для того, чтобы направить "Циркон" на американский авианосец требуются две вещи:
1. Железные яйца.
2. Отсутствие собственных детей, семей, секретных счетов и не менее секретногй недвижимости все в той же Америке.
pavelmistery 11 апреля 2018 | 09:51
Российский представитель на заседаний СБ ООН выдал шедевр! ))
"Расследование не нужно, вы не хотите слышать, что в Думе нет следов химической атаки"
tvitov66 11 апреля 2018 | 09:59
pavelmistery: концепция этонемы явно устарела в моде новинки: этогонебыло и этоинсценировкаврагов
echo_shar 11 апреля 2018 | 10:00
arye_11:
Можно попробовать и проверить...)))
Было бы прикольно потопить Дональда Кука!
Чтобы те члены команды, которые ранее списались на берег рассказывали в СМИ о своем правильном выборе после того, как наш СУ выключил все их приборы в Черном море.
pavelmistery 11 апреля 2018 | 09:47
sg80g: Они и так не поедут туда, так как Россия проголосовала против этого
olegleon 11 апреля 2018 | 09:58
pavelmistery: а ты можешь не соврать? они туда в ближайшее время должны приехать. Россия гарантировала, что с одной стороны будет полное прекращение огня и потребовала от США, чтобы и они обеспечили прекращение огня на время работы экспертов со стороны боевиков.
zztop1960 11 апреля 2018 | 09:49
sg80g: Да просто за Путина и Ко , взялись серьёзно , за Грузию, Приднестровье , Крым, Донбасс, Черногорию, Сирию и т.д. Решили , что фюрера надо придушить , пока не натворил делов , как его предшественник Адик. Мир не намерен ждать нового Третьего Рейха или Совдепии
andre_klimov 11 апреля 2018 | 09:56
sg80g:
С точностью до наоборот. Поскольку Россия блокировала выдачу инспекторам ОЗХО мандата от Совбеза - можно долбать. И, кстати, долбать-то будут не Думу, а всякие Т-4, базы Хезбаллы и прочие обьекты военной инфраструктуры, используемой для хим.атак. И заранее предупреждать "ихтамнетов" не обязательно теперь, после громогласных признаний, что Россия вела активные действия по части РЭБ. Вот только непонятно, ограничится ли Трамп пинцетными ударами по террористической инфраструктуре, как Израиль, или проявит "широту души, русской не уже"?
antimalin 11 апреля 2018 | 09:42
Это типичный пример, как пендосы клали и кладут на международное право. Зато других обвинять горазды. Пробирка их ничему не научила.
opiatnovyi63 11 апреля 2018 | 09:47
antimalin: "Международное право" это когда Россия аннексировала , затем оккупировала часть территории страны , с которой имели договор о территориальной целостности и признании установленных границ?
anganor 11 апреля 2018 | 09:50
opiatnovyi63: Вы это про Косово? Кого за Косово будем наказывать? Или там нарушали право те кто имеют право нарушать?
ostapbey 11 апреля 2018 | 09:56
anganor: конечно .россия виновата..
Зря что ли не признала она Косово??
Даже??
olegleon 11 апреля 2018 | 10:01
opiatnovyi63: а резолюция Совбеза ООН 1244 когда была отменена? если нет, то какие международные границы Сербии??
на основании какого международного права была совершена агрессия в Ираке?
dorin1987 11 апреля 2018 | 10:00
____: /как пендосы клали и кладут на международное право/ - Это говорит гражданин РФ, режим царька которого аннексировал няшмяш, ублюдочные сограждане которого сколотили лугандон, криволапые фсбилы которого навоняли "новичком"? Это как все, согласно "международного права"?
max3446 11 апреля 2018 | 09:42
Год назад пендосы выпустили 58 ракет томагавк по авиабазе в Сирии, 2\3 из которых не долетели, за то, что как они решили, Асад где то там применял зарин. И вот спустя год....
У США нет доказательств, подтверждающих сообщения от групп помощи и других о том, что сирийское правительство использовало смертельное боевое отравляющее вещество зарин против своих граждан, заявил в пятницу министр обороны Джим Маттис.
«У нас есть другие сообщения с поля боя от людей, которые утверждают, что они были использованы», - сказал Маттис журналистам в Пентагоне. «У нас нет доказательств этого».
Он сказал, что не опровергает сообщения.
«Мы ищем доказательства этого, поскольку мы четко имеем дело с режимом Асада, который использовал отрицание и обман, чтобы скрыть свои незаконные действия», - сказал Маттис.
antimalin 11 апреля 2018 | 09:49
max3446: имеем дело с режимом Асада, который использовал отрицание и обман, чтобы скрыть свои незаконные действия», - сказал Маттис.
//////////
Мухлеж и обман - это как раз привычная фишка Вашингтона, а не других.
ostapbey 11 апреля 2018 | 09:54
max3446: доказательства?? Нужны доказательства?? ТЕБЕ нужны доказательства??
Ой мля.... как тебе доказать что ты дурак, и чтоб ты в это поверил..
Что нужно тебе привести в виде доказательств??
Размер твоей кепки служит доказательством?? или ботинка??
МАХ 34-46 говоришь?? Ну..ну
Даже..
vaka257 11 апреля 2018 | 09:45
Гарантом уничтожения химоружия в Сирии выступала Россия. Так же как она выступала и гарантом нерушимости границ Украины...
anganor 11 апреля 2018 | 09:53
vaka257: Какие границы после Косова? Какие границы после аннексии ГДР? Украину развали майдан, все претензии к нему.
andre_klimov 11 апреля 2018 | 10:00
anganor: "Какие границы после аннексии ГДР?"
Санитары, у вас что, даже аминазин палёный? Гляньте, как пациента колбасит-то...
riots 11 апреля 2018 | 09:45
К сожалению гопники понимают только на языке силы.
redactor 11 апреля 2018 | 09:52
riots: которым ты никогда не владел...натерпелся поди болезный...?))
j_partizan 11 апреля 2018 | 09:46
Операция может длиться несколько дней и закончиться гибелью всего живого. По мнению некоторых исследователей, бактерии имеют шанс уцелеть.
Пиндосы в очередной раз подтверждают звание нации дебилов.
boda 11 апреля 2018 | 09:49
"Соединённые Штаты могут атаковать в Сирии несколько целей, а сама операция может длиться несколько дней"
А российские С-400, которые вроде должны охранять небо Сирии, опять не увидят "Томагавки" через "кривизну земли"?
mavreh 11 апреля 2018 | 09:53
boda: С400 всего 2. И они прикрывают только аэродром в Хмеймиме.
Вы бы хоть читали иногда, а не только дро... строчили в интернет.
mavreh 11 апреля 2018 | 09:50
Приссыт Трамп.
Удары если и будут - чисто символические.
Чтобы избавиться от ракет, у которых срок годности истекает.
И стоимость ущерба Ассаду будет не сопоставимой со стоимостью атаки - намного меньше.
Трамп , как показала практика, - мастер надувать щёки и трепать языком.
Даже с ЫНом пошёл на попятную. Куда уж с Россией тягаться..
denobenen 11 апреля 2018 | 09:59
Ну и чего ждут? В..бать по бункеру Асада томагавками и дело с концом и не будет сирийского нацлидера - войне конец.
И Путэн сразу свалит из Сирии от слова совсем.
vargor 11 апреля 2018 | 10:00
Поражает идиотизм американцев, которые пользуясь фейковым вбросом про химатаку готовы убить своим ударом сотни, тысячи людей, а может в итоге, и всё человечество.
Вот как, устроены их больные мозги?