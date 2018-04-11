Авиакомпании получили предупреждения об угрозе ракетных ударов по Сирии
Они могут начаться в ближайшие 72 часа, говорится в сообщении Европейского Агентства авиационной безопасности. В нём отмечается, что возможны сбои в работе систем навигации и радиооборудования. Это необходимо учитывать при планировании полётов над восточной частью Средиземного моря и в районе Кипра.
Источник ТАСС утверждают, что Росавиация также разослала подобные уведомления, передаёт РБК.
Комментарии9
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vaka257 11 апреля 2018 | 09:39
Даже интересно,отвечает ли Трамп за свои слова?Если "ДА",то чем и как ответят союзники Асада?!...
shicotus_live 11 апреля 2018 | 09:49
Вообще то, есть у меня ощущение, что все это показушная клоунада.
ну придет эсминец, жахнет куда либо по барханам (причем наших обязательно предупредят, чтобы там не было ничего), пресса громко взвоет о Великой победе и уберется обратно)))
И Трамп наберет еще несколько процентов рейтинга у американского быдла, уверенного. что в очередной раз Америка ферст!)))
andreu641 11 апреля 2018 | 09:55
shicotus_live:
а российскому быдлу обидно . тоже хочется по кому нибудь шарахнуть
shicotus_live 11 апреля 2018 | 09:58
andreu641: Российскому народ не по кому шарахнуть не хочется. На фига? Мы же не сверхлюди, как америкосы))
olegleon 11 апреля 2018 | 09:51
vaka257: Трамп может и отвечает, но американские военные не хотят погибать из-за этой ответственности. а потому ничего и не происходит. даже Тереза Мэй и Макрон сказали, что сначала надо выяснить, а была ли вообще химатака, а потом решение принимать.
luger_max_otto 11 апреля 2018 | 09:57
Да был такой стишок с ударной концовкой, посмотрите у Каганова...
Михаил органично блевал в кусты.
Иннокентий устроил истерику.
А ты? Чем за «список Магнитского» ты
наказал адекватно Америку?
taglit 11 апреля 2018 | 09:41
а как там чувствуют себя Бастионы, Искандеры и остальные С-400? памперсы закупили?
testmeter 11 апреля 2018 | 09:43
taglit: ихтамнет
mavreh 11 апреля 2018 | 09:42
Даже Мэй и Мокрый-он отказались участвовать в этой авантюре, пока не будут предъявлены доказательства..
Трамп балуется военными силами, как ребёнок играет в танчики в песочнице.
Мозгов у него - как у хорошего клоуна. Только для президента страны - этого маловато..