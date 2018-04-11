Дмитрий Медведев сегодня будет отчитываться перед Госдумой о работе правительства за последние 6 лет
За это время кабинет министров принял 27 тысяч решений, касающихся разных сфер деятельности. Медведев считает, что правительство работает хорошо.
Медведев отмечал, что правительство, которое он возглавляет, работает больше всех в истории современной России.
Комментарии17
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kir_pich_101 11 апреля 2018 | 09:07
"Рост заметный и очевидный!"
Сказал димон, отрывая взгляд от микроскопа...
luger_max_otto 11 апреля 2018 | 09:29
С точки зрения правительства и депутан все замечательно: дома для уточек ремонтируются, персональные доходы растут, от журналисток по их мнению отбрехались, ну там полукровка жалуется на судьбу- да и ладно...
nikitin43 11 апреля 2018 | 09:08
что шалавы кремлёвские доигрались в колокольчики .
vaka257 11 апреля 2018 | 09:08
Товарищи! Нас сейчас уже должен волновать не курс рубля к доллару и евро, а урожайность лебеды и калорийность березовой коры в этом году!...Именно это хотел сказать Медведев,называя работу хорошей...
dorin1987 11 апреля 2018 | 09:41
vaka257: /Нас сейчас уже должен волновать не курс рубля к доллару и евро/ - Что-то особого волнения и не видно. Вменяемая часть россиян иного и не ждала, остальные 86% - орут про то, что готовы отдать всю пенсию / зарплату / накопления - лишь бы всыпать "пиндосам" / "гейропе" / "врагам"
terens 11 апреля 2018 | 09:13
Если то что я вижу вокруг называется успешной работой то надо уже гнать такое правительство поганой метлой.
svetlanas41 11 апреля 2018 | 09:14
Можно кратко сказать как "денег нет", ну "у нас в правительстве все хорошо.., а вы там продолжайте держаться...."
vaka257 11 апреля 2018 | 09:15
Промотав пенсионной реформой двадцать лет мозги граждан, и украв все, что можно, государство в лице Министра финансов заявило: "россияне должны сами заботиться о достойной пенсии"... Другими словами- хер вам, а не пенсию..
mamiluk 11 апреля 2018 | 09:17
Прежде чем Медведев начнет отчитываться...не забыть ему всучить игрушку...чтобы не отвлекался на камеры...что-то глазки у него в последнее время стали очень унылые...навевают тоску.
vaka257 11 апреля 2018 | 09:18
«США готовят санкции против российских госбанков и долга»
Всё, вот теперь полный песец. Молите о возращении Обамы, просите Буша вернуться, потому что расчётливый Трамп нам даже замороженных окорочков не пришлёт. Будем валежник жрать, пока его временно собирать разрешили...
galina6837 11 апреля 2018 | 09:21
Медведев считает. что хорошо правительство работает.
В уточках считал, в собачках Шувалова, или в попугаях карманного Росстата ?
vladimir_veteran 11 апреля 2018 | 09:40
Можно предположить с большой долей вероятности, что отчет пройдет отлично. Страна же на подъеме. В какой букмекерской конторе можно поставить на Медведева? Если не повышение пенсии, то хоть куш сорвать!
ostapbey 11 апреля 2018 | 09:40
27 тыщ решений???
Это сколько раз нужно часовой пояс перезатягивать??
И нулевой промилле тоже
Туды-сюды.
Даже..
galina6837 11 апреля 2018 | 09:55
ostapbey:
утром приняли, днем отменили. На следующий день по-новой...
mavreh 11 апреля 2018 | 09:45
В каком-то своём мире живут, ничего общего с реальностью..
Политическая шизофрения.
platonnekafrin 11 апреля 2018 | 09:50
19,3 решений за рабочий день! Это практически недержание.
real74 11 апреля 2018 | 09:59
отчет такой- Денег нет но вы держитесь, и после этого поехал осматривать свои фазенды.