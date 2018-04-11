Основатель и руководитель Facebook Марк Цукерберг выступил на слушаниях в американском Конгрессе
В течение нескольких часов миллиардер отвечал на вопросы об утечке персональных данных пользователей социальной сети к фирме, которая была связана с предвыборным штабом президента США Дональда Трампа.
Крупнейшая в мире социальная сеть оказалась втянута в настоящую гонку вооружений с группами, которые спонсирует Россия, утверждает Марк Цукерберг. Ряд организаций пытаются эксплуатировать интернет-ресурс, которым пользуются около 2 млрд. человек, чтобы влиять на исход голосований и общественное мнение. В ответ одним из последних новшеств, по словам главы Facebook, стало внедрение искусственного интеллекта. Он может вычислять фальшивые учетные записи, с которых пытаются влиять на политические настроения. Уже заблокированы десятки тысяч таких аккаунтов, причем еще до того, как они смогли «причинить серьезный вред», уверяет Цукерберг. К концу года в штате компании будут более 20 тыс. специалистов по «безопасности и обзору контента». Также Facebook сотрудничает с аппаратом спецпрокурора США Роберта Мюллера, который занимается расследованием вмешательства России в американские выборы.
Глава компании признал, что недооценил масштабы информационных операций с российской стороны в год президентских выборов. На совместном заседании юридического комитета сената США и сенатского комитета по торговле, Цукерберг пояснил, что готовились к традиционным кибератакам. И потому не сразу выявили новые методы работы с аудиторией.
Марк Цукерберг признал утечку данных пользователей ошибкой и извинился. В понедельник, когда он давал показания в палате представителей конгресса, миллиардер также принес извинения. Ранее британская фирма Cambridge Analytics смогла получить доступ к личным данным почти 90 млн. пользователей Facebook. Эта компания занималась политической рекламой в интернете.
Комментарии2
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vezdehod 11 апреля 2018 | 09:37
Вот это и называется ДЕМОКРАТИЯ - вызвали на свой ковёр миллиардера и он перед ними отчитался.
zik14 11 апреля 2018 | 10:02
Этот ваш Цукерберг - ахент Путина, яснее ясного)))