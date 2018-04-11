Основатель и руководитель Facebook Марк Цукерберг выступил на слушаниях в американском Конгрессе

В течение нескольких часов миллиардер отвечал на вопросы об утечке персональных данных пользователей социальной сети к фирме, которая была связана с предвыборным штабом президента США Дональда Трампа.

Крупнейшая в мире социальная сеть оказалась втянута в настоящую гонку вооружений с группами, которые спонсирует Россия, утверждает Марк Цукерберг. Ряд организаций пытаются эксплуатировать интернет-ресурс, которым пользуются около 2 млрд. человек, чтобы влиять на исход голосований и общественное мнение. В ответ одним из последних новшеств, по словам главы Facebook, стало внедрение искусственного интеллекта. Он может вычислять фальшивые учетные записи, с которых пытаются влиять на политические настроения. Уже заблокированы десятки тысяч таких аккаунтов, причем еще до того, как они смогли «причинить серьезный вред», уверяет Цукерберг. К концу года в штате компании будут более 20 тыс. специалистов по «безопасности и обзору контента». Также Facebook сотрудничает с аппаратом спецпрокурора США Роберта Мюллера, который занимается расследованием вмешательства России в американские выборы.

Глава компании признал, что недооценил масштабы информационных операций с российской стороны в год президентских выборов. На совместном заседании юридического комитета сената США и сенатского комитета по торговле, Цукерберг пояснил, что готовились к традиционным кибератакам. И потому не сразу выявили новые методы работы с аудиторией.

Марк Цукерберг признал утечку данных пользователей ошибкой и извинился. В понедельник, когда он давал показания в палате представителей конгресса, миллиардер также принес извинения. Ранее британская фирма Cambridge Analytics смогла получить доступ к личным данным почти 90 млн. пользователей Facebook. Эта компания занималась политической рекламой в интернете.