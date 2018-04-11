Великобритании нужно больше доказательств, чтобы принять участие в военном ответе на химатаку в сирийском городе Дума...

Великобритании нужно больше доказательств, чтобы принять участие в военном ответе на химическую атаку в сирийском городе Дума. По данным газеты «Таймс», премьер Тереза Мэй заявила об этом Дональду Трампу и Эмманюэлю Макрону.

Утверждается, что Мэй не согласилась провести быструю операцию, поскольку место предполагаемой химатаки в Восточной Гуте были готовы посетить эксперты Организации по запрещению химического оружия.

На днях Дональд Трамп поставил жёсткие временные рамки. Он обещал в течение 48 часов определить, каким будет ответ на химатаку. Он возложил ответственность за инцидент в Думе на сирийские власти, а также поддерживающих Дамаск Россию и Иран.

Россия заблокировала американский проект резолюции Совбеза ООН о расследовании химатак в Сирии. Не получил поддержки и российский вариант документа. Постпред нашей страны Василий Небензя считает, что со стороны США нарастает агрессия.

Отметим, что за российский проект голосовали Казахстан, Боливия, Китай, Экваториальная Гвинея и Эфиопия. Воздержались Кот-д-Ивуар и Кувейт. Остальные 7 стран – членов СБ ООН включая США, Великобританию и Францию, проголосовали против.

Ситуация вокруг Сирии обострилась после химатаки в городе Дума. Соединённые Штаты обвинили в этом сирийские власти, а Москву и Тегеран – в содействии режиму Башара Асада.