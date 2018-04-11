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09:00, 11 апреля 2018

Великобритании нужно больше доказательств, чтобы принять участие в военном ответе на химатаку в сирийском городе Дума

Великобритании нужно больше доказательств, чтобы принять участие в военном ответе на химическую атаку в сирийском городе Дума. По данным газеты «Таймс», премьер Тереза Мэй заявила об этом Дональду Трампу и Эмманюэлю Макрону.

Утверждается, что Мэй не согласилась провести быструю операцию, поскольку место предполагаемой химатаки в Восточной Гуте были готовы посетить эксперты Организации по запрещению химического оружия.

На днях Дональд Трамп поставил жёсткие временные рамки. Он обещал в течение 48 часов определить, каким будет ответ на химатаку. Он возложил ответственность за инцидент в Думе на сирийские власти, а также поддерживающих Дамаск Россию и Иран.

Россия заблокировала американский проект резолюции Совбеза ООН о расследовании химатак в Сирии. Не получил поддержки и российский вариант документа. Постпред нашей страны Василий Небензя считает, что со стороны США нарастает агрессия.

Отметим, что за российский проект голосовали Казахстан, Боливия, Китай, Экваториальная Гвинея и Эфиопия. Воздержались Кот-д-Ивуар и Кувейт. Остальные 7 стран – членов СБ ООН включая США, Великобританию и Францию, проголосовали против.

Ситуация вокруг Сирии обострилась после химатаки в городе Дума. Соединённые Штаты обвинили в этом сирийские власти, а Москву и Тегеран – в содействии режиму Башара Асада.

Комментарии

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patrik05 11 апреля 2018 | 09:07

Великобритании нужно больше доказательств, чтобы принять участие в военном ответе на химатаку в сирийском городе Дума...

Бывает в жизни такое, когда про человека думаешь плохо, а он оказывается не таким говном, а немного лучше.

mamiluk 11 апреля 2018 | 09:14

patrik05: ты не бойся...они не больно зарэжут:чик-и Асада нет....как тут верно заметили будут удары ювелирно точечные...как в Дейр-эз-Зоре...

patrik05 11 апреля 2018 | 09:18

mamiluk:

Если начнётся война с НАТО, таких как ты будем расстреливать.

mamiluk 11 апреля 2018 | 09:30

patrik05: будешь в расстрельной команде?Не промахнись...да боярку выпей,чтобы рука не дрогнула...ну, а я пошел "собирать чемоданы".

patrik05 11 апреля 2018 | 09:32

mamiluk:

Не ссы, не дрогнет.

oo0oo 11 апреля 2018 | 09:38

Ишь ты, а наша Терезка-то поумнела) Вот как заговорила. Обожглась на Скрипалях!

xoxlbizombi 11 апреля 2018 | 09:55

oo0oo: Ничего она не поумнела. Островитяне - наглый и подлый народец. Как всегда, навоняют и в кусты. Так первая мировая начиналась, так вторая мировая начиналась. Робинзоны вылезают потом, в конце войны, чтобы хапнуть нахаляву кусок побольше.

sosiobama 11 апреля 2018 | 09:22

mamiluk: Чёта никто там особо точечных ударов не заметил. 32 "топора" так и не нашли, хз куда они улетели))

sosiobama 11 апреля 2018 | 09:24

sosiobama: shicotus_live: shicotus_live: Одно дело дипломатов высылать, и совсем другое под прицелом плавать)

book_publisher 11 апреля 2018 | 09:30

Трампу позарез нужна война.
Много войн...

xoxlbizombi 11 апреля 2018 | 10:01

book_publisher: У каждого американского презика должна быть своя война.

echo_shar 11 апреля 2018 | 09:35

mamiluk:
Ка думаешь, какой корабль стоит потопить, Дональда кука или авианосец?

xoxlbizombi 11 апреля 2018 | 09:58

echo_shar: Оба

shicotus_live 11 апреля 2018 | 09:20

patrik05: Мелкобритты хоть понимают, какими клованами они выглядят со стороны?)) То есть по делу Скрипаля им доказательства не нужны. а тут подайте их в студию?))
Да скажите прямо, зассали мы воевать с Россией. Особенно по фейковым поводам. Вот потявкать можем, но не более)))

echo_shar 11 апреля 2018 | 09:37

shicotus_live:
Да они не повякать хотят, а раскулачить "наших", которые в Лондоне. Чтобы Брекзит оплатить! )))
Чтобы одновременно не выставить себя большевиками и бабла срубить.

vaka257 11 апреля 2018 | 09:23

Не забывайте, россияне: главное в это непростое время - сплотиться вокруг Путина, а не то агрессивный блок НАТО нападёт!...

kvam 11 апреля 2018 | 09:41

vaka257: Да брось ты. Он не нападет. Он хороший. Ему Миша Горбачев поверил. Он Мише сказок наговорил и Миша сказал, что НАТО хороший. Правда сейчас Миша говорит, что его обманули. Но это ничего, это уже

kvam 11 апреля 2018 | 09:48

kvam: совсем ничего не значит. У Миши Горбачева теперь много последышей. Они сами знают и других убеждают, что НАТО хороший. Это просто сказки, что прибалты из НАТО просят у Трампа много оружия и много войск против Миши и последышей. Последышей они убивать не будут. Они рассортируют последышей от ваты, вата уничтожат, а последцшам дадут всем по бочке варенья и корзине печенья. Они НАТО помнят творение дедушки шокотерапевта Гайдара и четко знают, что нужно последышам.

sg80g 11 апреля 2018 | 09:23

patrik05:
Да там ночью такая ситуация была. Звонок Джонсону
- Привет, Борис, можешь позвать Терезу к телефону?
- Не, не могу, она спит.
- Хорошо, если она проснётся, скажи, что звонил Вова.
- Да, конечно... СТОЙ, ЧТО ЗНАЧИТ "ЕСЛИ"???!!!!

kvam 11 апреля 2018 | 09:37

patrik05: Просто, в случае со Скрипаль, поспешность выводов сыграла Мэй сыграла с ней дурную шутку, и поэтому не хочется ей наступать не те же грабли.

rktq 11 апреля 2018 | 09:55

kvam: Просто, "Дурная шутка" т.е. оговор без человеческих жертв

entoni 11 апреля 2018 | 09:53

patrik05: Так тут не пару человек "отравить" - тут и ответку нехилую можно получить, а это больно))).

max3446 11 апреля 2018 | 09:07

10 апреля Одесса отмечала День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Утром возле памятника Неизвестному матросу прошли официальные мероприятия, а к вечеру туда подтянулись несколько десятков неонацистов.

Они сожгли георгиевскую ленту, которую ранее кто-то из пришедших почтить память советских воинов-освободителей, положил к памятнику.

Кроме того, у Вечного огня произошел другой инцидент. Собравшиеся одесситы (преимущественно старшего поколения) начали петь песни военных лет.

В ответ на это администрация мемориала, которая отвечала за организацию памятных мероприятий, включила через динамики гимн Украины и поставила его на повтор, чтобы заглушить таким образом песни и выступления.

На скандирования собравшихся антимайдановцев: «Одесса — город-герой», «патриоты» отвечали: «Україна понад усе!».

Забыли видать бандеровцы как их Марков со своими товарищами в Одессе избивал до потери пульса. До сих пор смотрю это видео и гордость берет за таких честных людей как Марков

wild82 11 апреля 2018 | 09:21

max3446: Лично мне уже стало похрену, что там у Хохлов, я бы визы ввел бы для Хохлов. И пустькопашаться у себя там. Только и Россию на заработки пущай не ездят.

sasass 11 апреля 2018 | 09:09

США и уговаривать их не будут - просто нанесут точные и точечные удары по резиденциям Башара и высадят своих " Черных котиков " и всему придет конец...

sosiobama 11 апреля 2018 | 09:17

sasass: Киношек голливудских насмотрелся? Котики)))

sg80g 11 апреля 2018 | 09:18

sasass: и всему придет конец...

Чему всему? Существующему миропорядку? Да, придет. Теперь по любой стране можно "просто наносить точные и точечные удары". На основе любого хомевидео. Не угодил заокеанскому господину - считай покойник
Ты считаешь что если гадил на Эхе, тебе господин индульгенцию даст, под раздачу не попадешь? Иуд первыми он потом утопит, они никому не нужны. Разве что как Скрипалей использовать для красивой картинки. Но на этой картинке ты будешь смрадным трупом, мразь..

nanaryfive 11 апреля 2018 | 09:18

sasass: Сцуко... Прям блокбастер посмотрел.

sg80g 11 апреля 2018 | 09:30

nanaryfive:
Ага, был такой блокбастер . Операция «Орлиный коготь» назывался. Высадили котиков и всем конец. Котикам конец... Весь мир ржал с американских хероев... )))

bosen48 11 апреля 2018 | 09:31

sasass: Лучше морских свинок с котом, царствие небесное.

entoni 11 апреля 2018 | 09:57

sasass: До высадки "котиков" туда нужно сначала биотуалеты завезти, а то эти ребята опять скажут "мы так не играем")))))

kara 11 апреля 2018 | 09:12

а что это к ним разум вернулся? неужели вспомнили или сам позвонил Тони Блэр и напомнил,что это ему удалось проскочить а Мэй может и не проскочить, особенно после Скрипалей.

sosiobama 11 апреля 2018 | 09:19

kara: Бриты как и во вторую мировую будут ждать чья возьмёт. Потом присоединятся к победителю.

max3446 11 апреля 2018 | 09:13

Почему Россия больше не поддерживает западные резолюции?

Проект резолюции под номером 1973 был инициирован Ливаном, Великобританией, Францией, США и обсуждался три дня. При голосовании 10 из 15 членов СБ ООН высказались за резолюцию, воздержались пять стран, в том числе Россия, Китай, Германия, Индия и Бразилия.

Согласно принятой резолюции, СБ ООН требует прекращения огня, насилия и любых нападений на гражданское население Ливии. Для защиты мирных жителей страны ООН призывает принять любые меры за исключением иностранной оккупации Ливии или какой-либо ее части. Причем важная роль в этом отводится сотрудничеству с Лигой арабских государств.

Резолюция предусматривает, что государства - члены ООН не будут давать разрешения никаким ливийским самолетам на взлет, посадку или пролет над их воздушным пространством, если отдельные полеты не были санкционированы заранее Комитетом СБ по санкциям.

Как видно, резолюция не дает разрешение на какие то удары. Но запад посчитал иначе, что дескать для установления бесполетной зоны они вправе бомбить Ливию, что и произошло и в итоге привело Ливию к краху и возвращения еще в средневековье где кланы до сих пор воюют друг с другом.

И сейчас пендосы пытаются такими формулировками вроде бы общего плана принять резолюции а потом говорить что толкуют их как разрешение на нанесение ударов по сирийской армии

vargor 11 апреля 2018 | 09:17

Америке доказательства не нужны. Это она устроила фейковую провокацию с "химатакой" и её разоблачение в планы не входит. Нужно сразу бомбить, пока экспертов нет.

protiv777 11 апреля 2018 | 09:19

Похоже сливаются союзнички Амеров. Ну да, это тебе не безобидную Ливию или Ирак бомбить. Тут за Шерхана ни кто похоже подыхать не собирается.

max3446 11 апреля 2018 | 09:25

Россия обратилась к правительству Ирана с просьбой разрешить использование авиабазы Хамадан.

Об этом сообщает известный военный аналитик Babak Taghvaee со ссылкой на источники.

По его словам, база нужна России для бомбардировщиков, самолетов-заправщиков Ил-78, а также истребителей, которые, как он утверждает, планируется перебросить в Сирию.

Ранее оперативная информация Babak Taghvaee по Сирии неоднократно подтверждалась ведущими СМИ или официальными источниками.

Интересно, что сегодня же появилась информация, что правительственный борт Ту-154 85605 вылетел с аэродрома Чкаловский в Анкару и Затем в Тегеран. По имеющимся данным, высокопоставленные российские военные летали на встречи со своими турецкими и иранскими коллегами.

Похоже Россия в пыль будет бомбить пендосов и их прихлебателей, которые в Сирии или рядом с ней находятся

vargor 11 апреля 2018 | 09:28

Поражает идиотизм американцев, которые пользуясь фейковым вбросом про химатаку готовы убить своим ударом сотни, тысячи людей, а может в итоге, и всё человечество.
Вот как, устроены их больные мозги?

severnaya_storona 11 апреля 2018 | 09:34

Интересно, почему Эфиопия и Экваториальная Гвинея есть в СБ ООН, а вэлыкой еуропэйской краины нэма?

vladimirgornitsky 11 апреля 2018 | 09:38

Следовало бы добавить для полноты картины, что за американскую резолюцию по Сирии проголосовали 12 членов СБ, а против - только Россия и Боливия (Китай воздержался).

captainobvious 11 апреля 2018 | 09:53

она что, издевается? с каких это пор Терезе доказательства стали нужны? highly likely уже не достаточно?

demskiy 11 апреля 2018 | 09:57

А старая бабка Мэй не хочет ввязываться в военную авантюру сумасшедшего Трампа и его собачки Макрона. В Европе не все дебилы, кто верит во враньё с химатаками Асада. Кто приглашал слуг Дьявола -военных США на землю древней Сирии ??? Американское подлое зло бесчинствует, мировой порядок развален нахрен США.

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