В Хабаровске нашли оба чёрных ящика с разбившего вертолёта Ми-8

На месте катастрофы продолжают работать следователи. Обломки воздушного судна находятся в радиусе одного километра. Вертолёт упал, спустя 7 минут после взлёта на антенное поле. Некоторые подробности рассказали представитель местного СК Дарья Немцева.

Вертолёт выполнял учебно-тренировочный полёт. Авиакомпания «Восток» утверждает, что экипаж был подготовлен по всем нормативам. При этом он не успел связаться с землёй. Сейчас следователи изымают документацию в офисе авиакомпании.

Семьям погибших будет выплачено по одному миллиону рублей.