В Хабаровске нашли оба чёрных ящика с разбившего вертолёта Ми-8
На месте катастрофы продолжают работать следователи. Обломки воздушного судна находятся в радиусе одного километра. Вертолёт упал, спустя 7 минут после взлёта на антенное поле. Некоторые подробности рассказали представитель местного СК Дарья Немцева.
Вертолёт выполнял учебно-тренировочный полёт. Авиакомпания «Восток» утверждает, что экипаж был подготовлен по всем нормативам. При этом он не успел связаться с землёй. Сейчас следователи изымают документацию в офисе авиакомпании.
Семьям погибших будет выплачено по одному миллиону рублей.
Комментарии1
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prutkov100 11 апреля 2018 | 09:51
Когда просто падают , осколки не разлетаются радиусом в километр , думаю не просто упал , а разлетелся еще на высоте и все три версии предложенные ранее , даже при сложении не дадут таких результатов .