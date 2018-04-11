В Альпах пропал миллиардер и глава холдинга «Тенгельманн групп» Карл Эриван Хауб
Как пишет швейцарская газета «Блик», о судьбе 58-летнего мужчины ничего неизвестно уже несколько дней. Семья подняла тревогу после того, как Хауб не пришёл на назначенную встречу.
Холдингу «Тенгельманн групп», принадлежит, в частности, сеть строительных магазинов «Оби».
Комментарии3
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world_nail 11 апреля 2018 | 09:00
"Миллиярдеры Забугорщины, хватит гибнуть в комфортабельных Альпах - ехайте на Бурятщину и Алтайщину"
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mamiluk 11 апреля 2018 | 09:10
Вот они санкции...для начала будут исчезать миллионеры....похоже, война пауков в банке только в самом разгаре.
dekadik 11 апреля 2018 | 09:19
Ещё одна жертва Снежного Мэна