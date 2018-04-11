В Альпах пропал миллиардер и глава холдинга «Тенгельманн групп» Карл Эриван Хауб

Как пишет швейцарская газета «Блик», о судьбе 58-летнего мужчины ничего неизвестно уже несколько дней. Семья подняла тревогу после того, как Хауб не пришёл на назначенную встречу.

Холдингу «Тенгельманн групп», принадлежит, в частности, сеть строительных магазинов «Оби».