Панама ввела ответные меры против Венесуэлы, запретив, в частности, полёты её авиакомпаний
Ранее правительство страны включило президента Венесуэлы в список лиц, которые могут быть причастны к отмыванию финансовых средств.
В свою очередь, Каракас приостановил торгово-экономические отношения с Панамой. Страны также отозвали послов.
Комментарии3
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zztop1960 11 апреля 2018 | 09:16
Страна изгой , Венесуэла , друг страны изгоя , России.Если раньше , в СССР , был лозунг " Пролетарии всех стран соединяйтесь ! " , то теперь у РФ лозунг " Изгои всех стран соединяйтесь ! "
rom8883 11 апреля 2018 | 09:24
Что-то путинские друзья со всем миром ссорятся.
mamiluk 11 апреля 2018 | 09:39
rom8883: потому что у них нет и не может быть друзей,кроме подельников...