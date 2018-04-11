После двухлетнего перерыва возобновляется авиасообщение между Россией и Египтом
Первый регулярный рейс Аэрофлота вылетит в Каир около 9 вечера. На него забронировано около 120 билетов.
Ранее Аэрофлот сообщал, что частота полётов из Москвы в столицу Египта составит 3 рейса в неделю. Во время Чемпионата мира по футболу они будут ежедневными.
Авиасообщение между двумя странами было прекращено в 2015 году после теракта на борту российского аэробуса, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.
Комментарии5
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varangian2011 11 апреля 2018 | 08:53
Нашли когда возобновлять - в разгар обострения, идиоты.
ostapbey 11 апреля 2018 | 08:57
varangian2011:
Ждем фоторепортажа под Мухой.
Что нужно Крыму и почему без Горного курортного русского счастья не будет..
evgolius7 11 апреля 2018 | 08:58
varangian2011:
А как рады в Крыму такой новости...
Ну что Крым ваш?
Теперь Путину не до крыма....выжал из него всё что ему было надо и послал крымчан на фиг.
wuwer 11 апреля 2018 | 08:57
Решили опять прикрыться пассажирами?
Начинали сирийскую эпопею со взрыва самолёта...
это не грабли.....это подлость натуры
rom8883 11 апреля 2018 | 09:49
Поняли, что россиян в Крым не загонишь прекращением полётов в Египет.