После двухлетнего перерыва возобновляется авиасообщение между Россией и Египтом

Первый регулярный рейс Аэрофлота вылетит в Каир около 9 вечера. На него забронировано около 120 билетов.

Ранее Аэрофлот сообщал, что частота полётов из Москвы в столицу Египта составит 3 рейса в неделю. Во время Чемпионата мира по футболу они будут ежедневными.

Авиасообщение между двумя странами было прекращено в 2015 году после теракта на борту российского аэробуса, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.