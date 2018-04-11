Следователи изымают документацию в офисе авиакомпании «Восток», которой принадлежал разбившийся в Хабаровске вертолёт
Следователи изымают документацию в офисе авиакомпании «Восток», которой принадлежал разбившийся сегодня в Хабаровске вертолёт Ми-8.
Воздушное судно разбилось во время второго тренировочного взлёта. Он длился всего 7 минут. На борту находились 6 человек, все он погибли.
Катастрофа произошла в черте Хабаровска в районе антенного поля.
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