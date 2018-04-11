Следователи изымают документацию в офисе авиакомпании «Восток», которой принадлежал разбившийся в Хабаровске вертолёт

Следователи изымают документацию в офисе авиакомпании «Восток», которой принадлежал разбившийся сегодня в Хабаровске вертолёт Ми-8.

Воздушное судно разбилось во время второго тренировочного взлёта. Он длился всего 7 минут. На борту находились 6 человек, все он погибли.

Катастрофа произошла в черте Хабаровска в районе антенного поля.