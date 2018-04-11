Президентские выборы пройдут сегодня в Азербайджане

На пост главы государства претендуют восемь кандидатов.

Президента Азербайджана впервые выберут на семилетний срок, ранее главу государства избирали на 5 лет. Среди восьми кандидатов действующий лидер Ильхам Алиев. Его полномочия заканчиваются в октябре, поэтому ожидалось, что выборы пройдут осенью. Однако Алиев распорядился провести внеочередное голосование – весной. Оппозиция заявила о бойкоте выборов, объяснив свою позицию тем, что сократив сроки подготовки к голосованию, правящая партия лишила конкурентов возможности провести полноценную предвыборную кампанию, отмечает агентство РИА. Оппозиционные силы организовали серию акций протеста, митинги согласованы с властями

В Центризбиркоме Азербайджана заверили, что в стране созданы все условия для свободных, справедливых и прозрачных выборов. День выборов в Азербайджане нерабочий. Всего в стране немного более 5 миллионов избирателей.

Избирательные участки Азейрбайджана оборудованы веб-камерами, за процессом голосования можно следить онлайн.