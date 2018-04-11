Президентские выборы пройдут сегодня в Азербайджане
На пост главы государства претендуют восемь кандидатов.
Президента Азербайджана впервые выберут на семилетний срок, ранее главу государства избирали на 5 лет. Среди восьми кандидатов действующий лидер Ильхам Алиев. Его полномочия заканчиваются в октябре, поэтому ожидалось, что выборы пройдут осенью. Однако Алиев распорядился провести внеочередное голосование – весной. Оппозиция заявила о бойкоте выборов, объяснив свою позицию тем, что сократив сроки подготовки к голосованию, правящая партия лишила конкурентов возможности провести полноценную предвыборную кампанию, отмечает агентство РИА. Оппозиционные силы организовали серию акций протеста, митинги согласованы с властями
В Центризбиркоме Азербайджана заверили, что в стране созданы все условия для свободных, справедливых и прозрачных выборов. День выборов в Азербайджане нерабочий. Всего в стране немного более 5 миллионов избирателей.
Избирательные участки Азейрбайджана оборудованы веб-камерами, за процессом голосования можно следить онлайн.
Комментарии4
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luger_max_otto 11 апреля 2018 | 08:40
Очередные выборы наследного президента, ага...
opiatnovyi63 11 апреля 2018 | 09:03
luger_max_otto: Выборы в Азербайджане??
bokarev_aleks 11 апреля 2018 | 09:02
В Азербайджане выборы ещё более предсказуемы чем наши.Наследный принц,бывший комсомолец,последователь папы коммуниста Идьхам давно считает себя пожизненным президентом.А выборы это для Западной демократии.
stagla 11 апреля 2018 | 09:56
Щетаю например, что если на выборах не представлен Алексей Навальный - то это и не выборы вовсе, а профанация.
И не важно в какой стране.
Так что кто-бы ни победил в Азербайджане, ни одна цивилизованная страна не признает победителя. Только Навальный, только хардкор!