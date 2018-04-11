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08:30, 11 апреля 2018

Великобритании нужно больше доказательств, чтобы принять участие в военном ответе на химатаку в сирийском городе Дума

Великобритании нужно больше доказательств, чтобы принять участие в военном ответе на химическую атаку в сирийском городе Дума. По данным газеты «Таймс», премьер Тереза Мэй заявила об этом Дональду Трампу и Эмманюэлю Макрону.

Утверждается, что Мэй не согласилась провести быструю операцию, поскольку место предполагаемой химатаки в Восточной Гуте были готовы посетить эксперты Организации по запрещению химического оружия.

На днях Дональд Трамп поставил жёсткие временные рамки. Он обещал в течение 48 часов определить, каким будет ответ на химатаку. Он возложил ответственность за инцидент в Думе на сирийские власти, а также поддерживающих Дамаск Россию и Иран.

Комментарии

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cipherman2 11 апреля 2018 | 08:36

Шо такое?? Как так?

patrik05 11 апреля 2018 | 08:38

Великобритании нужно больше доказательств, чтобы принять участие в военном ответе на химическую атаку в сирийском городе Дума. Тереза Мэй заявила об этом Дональду Трампу и Эмманюэлю Макрону...

Когда Тереза Мэй и Борис Джонсон запустили мульку про "Скрипалей", то США и страны ЕС их поддержали без доказательств? Поддержали. Тогда какие она ещё ждёт доказательства? Долг платежом красен.

opiatnovyi63 11 апреля 2018 | 08:50

patrik05: ЭТО всё для отвода глаз и потери бдительности..Великобритания всегда с США заодно, как и США всегда поддерживает Великобританию!

ilich1971 11 апреля 2018 | 08:54

opiatnovyi63: да вы великий стратег! А может Великобритания просто обосралась?! Там может быть жарковато....

bosen48 11 апреля 2018 | 08:59

ilich1971: Песня Трампа: "Ты отказала мне два раза. «Не хочу», — сказала ты.
Вот такая вот зараза"

vezdehod 11 апреля 2018 | 09:12

ilich1971:
Не надейся на это недоумок, так как с ней всё в порядке и загляни в свои штаны, может они уже полны.

sensei54 11 апреля 2018 | 08:38

Он возложил ответственность на поддерживающих Дамаск Россию и Иран.
...............................................
За разъяснениями можно обращаться к Ритусе.

kara 11 апреля 2018 | 08:46

хитрый Путин добился своего- раскола европейской элиты! Макрон и Меркель на слово поверили Трампу и хотят бомбить Сирию,а не благодарная(дело Скрипалей) Мэй требует доказательств!

glotov 11 апреля 2018 | 08:47

- Ах, Так! Тогда я всем расскажу, что Скрипалей ты сама отравила!

vaka257 11 апреля 2018 | 08:47

Иракцы: «Мы умрем за Саддама!»
Стоило только армии США войти и пару раз выстрелить из танков, толпа накинула веревку на шею памятнику Саддаму и свалила его.
Классика «Мы умрем за Саддама!», «Мы никому не отдалим Чаушеску», «Есть Путин - есть Россия» с известным финалом...

ilich1971 11 апреля 2018 | 09:04

vaka257: Иракцы: «Мы умрем за Саддама!»
Стоило только армии США войти и пару раз выстрелить из танков, толпа накинула «»»»»»»»это понятно, а при чем тут отказ Великобритании учавствовать в авантюре Трампа?!

bosen48 11 апреля 2018 | 09:10

vaka257: Ты дура! Сколько после победы идёт война в Ираке? Сколько человек, в том числе и американцев погибло в Ираке?
Балбеска, не забывай, что Россия тогда стояла в стороне. Не забывай, что мир, как никогда близко стоит на грани мировой катастрофы. Или ты думаешь, что тебя она обойдёт? Не надейся. «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них».

neyexo 11 апреля 2018 | 08:49

заколебалась Тыриза Мэй

protiv777 11 апреля 2018 | 08:56

"Великобритании нужно больше доказательств, чтобы принять участие в военном ответе на химическую атаку " Очко то не железное подумала Мэй.
А вообще зачем Америке Англия, Франция в союзники?
Есть всегда готовые сдохнуть в полном составе за Шерхана хохлы и прибалты.

a_111111 11 апреля 2018 | 08:57

Это фэйк?

viktorova 11 апреля 2018 | 09:00

Ещё одно свидетельство правового и законного подхода властей Великобритании. Нет достаточных доказательств - нет поддержки.
Это решение подтверждает наличие неопровержимых доказательств о делу Скрипаля, которые вскоре будут представлены.

ilich1971 11 апреля 2018 | 09:00

Бабка поняла суть проблемы! Это не политические интриги плести. Тут могут гробы английских моряков и летчиков домой поплыть. А за это можно и по попе схлопотать от своего электората!

zollendorf 11 апреля 2018 | 09:08

ilich1971: А за это можно и по попе схлопотать от своего электората!//

Ну вот у вас таких проблем нет и не может быть в принципе. Так ведь?
Ваш же "электорат" - бессловесный скот, сплошной "одобрямс". Молодцы, респект вам!

ts 11 апреля 2018 | 09:02

Мачеха Тереза зассала...

ts 11 апреля 2018 | 09:04

ts: Трамп наверняка возьмёт её за вымя, скажет: "Мы тебя без доказательств поддержали... Отрабатывай!"

mamiluk 11 апреля 2018 | 09:02

Смелее ,смелее...Страха нет....Речь идет об освобождения сирийского народа от кровавого диктатора,который стал марионеткой других кровавых режимов...и о возмездии за использование ЗАПРЕЩЕННОГО химоружия(которую РФ-ия не уничтожила, а содействовала Асаду в ее сокрытии)...Как только будет нанесен удар-путинский режим уберется из Сирии восвояси....Трамп делает паузу,чтобы Путин быстренько собрал вещи и забрал с собой кровавого друга Асада...

max3446 11 апреля 2018 | 09:02

На днях Дональд Трамп поставил жёсткие временные рамки. Он обещал в течение 48 часов определить, каким будет ответ на химатаку. Он возложил ответственность за инцидент в Думе на сирийские власти, а также поддерживающих Дамаск Россию и Иран.

Вообще-то в международном праве виновным лицо может признать только суд И что-то я не видел закона где бы написано было что в качестве исключения вину может признавать президент пендостана, который к тому же избирается не американским народом а российскими хакерами?

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