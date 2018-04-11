Великобритании нужно больше доказательств, чтобы принять участие в военном ответе на химатаку в сирийском городе Дума

Великобритании нужно больше доказательств, чтобы принять участие в военном ответе на химическую атаку в сирийском городе Дума. По данным газеты «Таймс», премьер Тереза Мэй заявила об этом Дональду Трампу и Эмманюэлю Макрону.

Утверждается, что Мэй не согласилась провести быструю операцию, поскольку место предполагаемой химатаки в Восточной Гуте были готовы посетить эксперты Организации по запрещению химического оружия.

На днях Дональд Трамп поставил жёсткие временные рамки. Он обещал в течение 48 часов определить, каким будет ответ на химатаку. Он возложил ответственность за инцидент в Думе на сирийские власти, а также поддерживающих Дамаск Россию и Иран.