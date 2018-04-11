Дональд Трамп и его советники обсуждают, какой силы удар следует нанести по Сирии...

Как пишет газета «Нью-Йорк Таймс», об этом шла речь на встрече во вторник. Многие представители администрации США считают, что удар должен быть более серьёзным, чем год назад. Тогда с боевых кораблей в Средиземном море по сирийской авиабазе были выпущены около 6 ракет «Томагавк».

На встрече высказывалось предположение, что на сей раз удары должны быть нанесены по нескольким целям, а сама операция – проводиться несколько дней.