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08:30, 11 апреля 2018

Дональд Трамп и его советники обсуждают, какой силы удар следует нанести по Сирии

Как пишет газета «Нью-Йорк Таймс», об этом шла речь на встрече во вторник. Многие представители администрации США считают, что удар должен быть более серьёзным, чем год назад. Тогда с боевых кораблей в Средиземном море по сирийской авиабазе были выпущены около 6 ракет «Томагавк».

На встрече высказывалось предположение, что на сей раз удары должны быть нанесены по нескольким целям, а сама операция – проводиться несколько дней.

Комментарии

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sensei54 11 апреля 2018 | 08:33

Операция должна продлиться несколько дней?
А енералам, сидя в схроне, три дня сухпай жрать?
Это на «Красную звезду» тянет, не меньше.

e_mae 11 апреля 2018 | 08:39

sensei54: Рвота или диарея? Или сразу два? По любому к доктору.

patrik05 11 апреля 2018 | 08:40

Дональд Трамп и его советники обсуждают, какой силы удар следует нанести по Сирии...

Как гурманы в людоедском ресторане, в котором подают блюда из человечины.

vaka257 11 апреля 2018 | 08:52

patrik05: А.Невзоров: Изучение жизни по новостям СМИ - это попытка определить сорт пармезана по вкусу кала того, кто этот пармезан съел....

opiatnovyi63 11 апреля 2018 | 08:56

vaka257: Доигрались, кажись, Иран, РФ и , естественно, Асадушка...Все наши победные рапорты, реполртажи с пеной у рта, мультики с чудесами военной техники коту под хвост!

timwlad70 11 апреля 2018 | 09:36

opiatnovyi63: Доигрались, кажись, Иран, РФ и , естественно, Асадушка...Все наши победные рапорты, реполртажи с пеной у рта, мультики с чудесами военной техники коту под хвост!
-----------------
Ну вообще то США без России никуда. Именно Россиия вытаскивала США из кризиса все последние 20 лет.
Так что США реально доигрались в начальника которым США не являются с 2000ных годов. В этот раз еврейская госдура России с еврейским советом дебилов в Совете Федерации России не смогут вытащить США из кризиса так как самим не хватает по той причине что США убытки евреям России нанесла.
И потому Украину сольют как Югославию ,но президента Сирии господина Асада сдавать не будут. Израиль под ударом окажется ,так как США натравит на Израиль всех боевиков чтобы ослабить и Израиль как Украину.
Союзники у США только на бумаге в СМИ, но в реальности никого нет, так как от действий США всем одни убытки.
США банкрот.
Время пришло евреям припомнить все обиды этой США которые нанесли США евреям.
США сторгуются с евреями в пользу Израиля ,но не сторгуются с Россией.
В этот раз евреям не дадут подставить Россиия чтобы вытащить США из кризиса.
Евросоюз в громадных убытках как и Россия. Евреи это скомпенсировать не смогут никак.
И Украинский кризис раздувается. И надобно Украину оккупировать шестью европейскими миротворческими силами .
Войну США проиграли даже не начав. Нет никакой поддержки у США .
Кроме воплей евреев о проблеме с Ираном. Но евреи сами без денег и с угрозой войны на два фронта.
А военный союз Израиль-США это профанация так как Израиль не вояки, но национальная гвардия жандармов карателей.
В общем, политической вони будет много, на что придётся отвечать, но США банкрот по всем направлениям.

semper_fidelis 11 апреля 2018 | 09:03

vaka257: Невзоров не только лошадей учит латыни, но ещё и копрофил?

honduras_on_kolima 11 апреля 2018 | 09:19

semper_fidelis: // Невзоров не только лошадей учит латыни, но ещё и копрофил? //
В той же системе координат изучение жизни по пропагандонским выхлопам - это поедание гуано, которое в прошлой жизни было не пармезаном, а гуаном.
Так что, клоун ватный, у тебя ситуация ещё хуже.


protiv777: // И к чему ты это? Нормальные люди Неврозова и за человека не считают. Пойди лучше с лошадьми поговори. //
Слышь, виннипух с бодуна, в сравнении с Невзоровым ты не более чем таракан подплинтусный.

hermannhesse456 11 апреля 2018 | 09:30

honduras_on_kolima: xoxложопая макака, тебе ли рассуждать про лошадей?

protiv777 11 апреля 2018 | 09:05

vaka257: И к чему ты это? Нормальные люди Неврозова и за человека не считают. Пойди лучше с лошадьми поговори.

vezdehod 11 апреля 2018 | 09:08

ак сообщает Ouest France, фрегат Aquitaine в настоящее время сопровождает американский эсминец USS Donald Cook, вооруженный крылатыми ракетами «Томагавк». Ранее СМИ сообщили, что к берегам Сирии направляются два американских корабля — USS Donald Cook и USS Porter.
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Если дядя Трамп чего решил, то - "выпьет" обязательно.

tvitov66 11 апреля 2018 | 08:41

sensei54: они за 3 часа сделали ЧВК Вагнер героями ... посмертно - чего они смогут за несколько дней?
Кстати, рекомендую погуглить сколько длилась "буря в пустыне" ....

avp235 11 апреля 2018 | 08:46

tvitov66:
"Тогда с боевых кораблей в Средиземном море по сирийской авиабазе были выпущены около 6 ракет «Томагавк»".

Я хорошо помню, что ракет было 59. а не 6 и большую часть из них российские ПВО даже не обнаружили на своих радарах и не предприняли никаких попыток противодействия.

putin_itogy 11 апреля 2018 | 09:00

avp235: Врёшь.
Если бы хоть один Томагавк не долетел до цели, а упал бы где-то,
то его обломки нам бы демонстрировали месяцами по всем зомбоканалам.
Их нет!
Что, Их так-же трудно найти, как пропавший Боинг МН370..?

sensei54 11 апреля 2018 | 08:47

tvitov66: До чего же народ непонятливый...
Как только стало ясно, что может быть нанесен удар, туда сразу рванули наши паркетные генералы - "на войну, за орденами".
А оказывается, что все будет по-взрослому, и в бункере придется-таки посидеть.

viera 11 апреля 2018 | 09:08

sensei54: заперлись бы вы уже в своем бункере. И не выходите оттуда совсем. По-взрослому, исходя из того, что вы пишите, вы только что горшок освоили.

sensei54 11 апреля 2018 | 08:54

tvitov66: Кстати, рекомендую погуглить сколько длилась "буря в пустыне"
.........................................................................................................................................
"Погуглить"...супер!
На хрена мне гуглить, если я это мероприятие отслеживал практически он-лайн.
И доводил потом до офицерского состава "в части касающейся".
Погуглить, значит...ну-ну

tvitov66 11 апреля 2018 | 09:12

sensei54: я тоже тогда служил в ПВО и был "приятно" удивлен как одномоментно была уничтожена система ПВО Хусейна - по тем меркам весьма не слабая. Но тогда все освещалось однобоко и было засекречено с той стороны. Сейчас все открыто и даже вошло в пособия и учебники ... по которым учатся ОНИ, а не мы. Для наших генералов по прежнему главное обучение это парады и строевая подготовка

sensei54 11 апреля 2018 | 09:29

tvitov66: я тоже тогда служил в ПВО
.........................................................
Считайте, что служили в ПВО Хусейна.
Она и сейчас у нас, как система, точно такая же.
Ну, разве что С-300 добавился.
А потом и С-300ПМ3 (три), на страх врагам названный С-400.
Даже если её вооружить "Стандартами" SM-3 и 6 - ничего не изменится.
Наша ПВО - система громоздкая и трудноуправляемая.

chubuk 11 апреля 2018 | 09:56

sensei54: tvitov66: А мне, как телезрителю, хорошо запомнилось с каким придыханием и предвкушением российские генералы и приближенные ожидали и комментировали будущий разгром армии США. И как они потом быстро и с позором слиняли с голубых экранов, во главе с Ивашовым.

bosen48 11 апреля 2018 | 09:19

sensei54: Диванные генералы, вы типа ВС Ирака сравнили с Россией? Долго думали? Я надеялся, что тут люди здравомыслящие, а тут типа Трампа собрались, на всю голову отмороженные. Думаете вас подвал спасёт?!

vaka257 11 апреля 2018 | 08:38

Удар должен быть средней силы-показать,что "шутки" закончились и власть Асад должен отдать,а там уже на выборах решат, кто будет возглавлять страну...

andre_klimov 11 апреля 2018 | 08:54

vaka257:
Поздно. Это надо было делать несколько лет назад, в начале войны. Но прикрытие Асада Ираном, Россией и Китаем обеспечило расширение конфликта, вовлечение террористических группировок и всё остальное. А Обама значительно облегчил этот процесс своей "голубиной политикой". Кстати, Китай с определённого момента отошёл тихонько в сторону. Во-первых, он получил, что хотел (минеральные ископаемые на севере страны, часть и этих месторожденийдо войны принадлежала российскому бизнесу) и во-вторых, Трамп - не Обама, другая крайность, но нарываться там, где можно договориться - китайцы не любят.

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kara 11 апреля 2018 | 08:57

vaka257: а если обратка прилетит? то будут крики -а нас то за что? как вы думаете,одного потопленного американского корабля будет достаточно?

snips 11 апреля 2018 | 09:08

kara: оймля обсос я уже при союзе видел эту шляпу )) нихрена не будет сядет рашка гудком на кол и будет мило улыбатся

anganor 11 апреля 2018 | 09:15

kara: А топить придется. Если Путин испугается, то ему конец как царю и правителю. Так или иначе, но отступать будет хуже войны для России в будущем. Все это результат безответки нападений американцев и Израиля, что привело к уверенности оных в безнаказанности и слабости России. И в конце концов они охамеют до беспредела, поэтому нужно показать силу и решимость отвечать на удары ударом, вплоть до глобальной войны. Только угроза глобальной войны с применением всего атомного оружия остудит горячие головы в Вашингтоне, только это приведет их в чувство.

lisitsa1962 11 апреля 2018 | 09:36

anganor: ДОстаточно как минимум для отключения от свифта и нефтяного эмбарго. А уж в ответных ударах со стороны всех стран НАТО можете и не сомневаться

anganor 11 апреля 2018 | 09:45

lisitsa1962: Вы думаете кому то будет до свифта после ядерной войны? Будет только бартер на продукты питания, вот и вся торговля.

zollendorf 11 апреля 2018 | 09:26

kara: как вы думаете,одного потопленного американского корабля будет достаточно?//

Думаю будет достаточно чтобы тундру занимающую 1/7 суши на полчасика подогреть на несколько тысяч фаренгейт.

hermannhesse456 11 апреля 2018 | 09:35

zollendorf: писька с ушами, ты же первая вопить начнёшь за мир если что.

zollendorf 11 апреля 2018 | 09:38

kara: Ладно, не бойтесь, шучу (пока).
США даже не понадобятся применять ЯО чтобы приструнить Россию. Потопленный корабль Амеровский обойдется вам лишь полным прекращением вашего присутсвия в Сирии в любом виде и полагаю, огромным количеством жертв среди ваших "инструкторов" и "ихтамнетов", что впрочем для вас не такая уж большая беда. Бабы же ведь по прежнему у вас рожают.

gregor 11 апреля 2018 | 08:38

Дональд Трамп и его советники обсуждают, какой силы удар следует нанести по Сирии
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Как какой ? Такой ,который переселит Асада и его химиков , на просторы Рублёвки .

zollendorf 11 апреля 2018 | 09:50

gregor: Такой ,который переселит Асада и его химиков , на просторы Рублёвки //

Ну для этого достаточно лишь расковырять там российские базы, и думаю Асад сделает ноги вместе с ними. Не такой же он конченный идиот чтобы ждать черенка от лопаты на родине.

stas12006 11 апреля 2018 | 08:39

- в россии в ответ на это придумают новые виды супероружия!!!
- в смысле разработают ???
- нет. Придумают ....

e_mae 11 апреля 2018 | 08:41

stas12006: Намультяшат.

mamiluk 11 апреля 2018 | 08:50

Что за возня?...Это же не на охоту сходить...Если нужен был удар-значит нужно было бить сразу,как это делает Израиль...а это затягивание превращается в какое то шоу...Зачем?Может Трамп дает время убраться оттуда российским "миротворцам"....сохраняет лицо кремлевскому диктатору...Что же теперь российские "миротворцы" будут шарахаться по Сирии из угла в угол пока Трамп охотится на асадитов?...Весьма,забавная получается ситуация...такого унижения путинский режим еще не получал...Однако...и чем он собирается ответить...(а будет ли?)

hermannhesse456 11 апреля 2018 | 09:38

mamiluk: так, а если ответит, ты, судя по уверенному тону , готов сожрать лопату говна?

rom8883 11 апреля 2018 | 09:43

mamiluk: Надо было Кузю оставить там на мёртвом якоре, чтобы американские эсминцы об него спотыкались.

ha12raz 11 апреля 2018 | 08:56

Трампа чекисты держат за яйца......неужто сорвется ?

neyexo 11 апреля 2018 | 08:57

ВПП не собираются разрушать или задевать огнем - значит, собираются в будущем высадиться

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protiv777 11 апреля 2018 | 09:01

"а сама операция – проводиться несколько дней." Несколько дней будет достаточно, чтобы превратит мир в радиоактивный пепел. Интересно американцы, смотрящие дома туповатые сериалы и новости, понимают, что война будет уже не там где то далеко, а в их доме?

gus13 11 апреля 2018 | 09:12

protiv777: Если долетит до них. У нас ведь на 100% верят, что их ракеты будут сбиты. Ракеты их кстати на границе с нашей страной а наши за тридевять земель.

lisitsa1962 11 апреля 2018 | 09:39

protiv777: И в вашем

rom8883 11 апреля 2018 | 09:45

protiv777: Американцы в первую очередь развивали ПРО.

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sasass 11 апреля 2018 | 09:05

Пиндосы понимают и Россия тоже понимает , что Сирию защитить с малыми количествами ракет невозможно.....других средств у России там нет ...

semper_fidelis 11 апреля 2018 | 09:05

Удар Израиля по Сирии - это борьба с терроризмом. Ответный удар Сирии по Израилю - это агрессия и антисемитизм.

razval74 11 апреля 2018 | 09:13

Все помнят ужасную ответку Рашки за удары Томагавков (около 60).
Или не помнят?
Сейчас тоже не вспомнят.
Кстати, в армии не совсем уже придурки - денежку ломать могут, а вот херойски погибаьт за мюллера-ротенберга не торопятся. Это совсем уже для вагнеровского биомусора.

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