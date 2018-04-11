В Хабаровске введён режим чрезвычайной ситуации из-за крушения вертолёта Ми-8
Он выполнял учебно-тренировочный полёт. Все 6 человек, которые находились на его борту, погибли.
Вертолёт упал в черте Хабаровска на антенное поле. При ударе о землю судно загорелось. Метеорологи сообщают, что в районе крушения шёл снег с дождём. Поэтому среди версий рассматриваются погодные условия. Также не исключаются техническая неисправность или ошибка пилотирования.
Комментарии2
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killbalafre 11 апреля 2018 | 08:40
Ни дня без катастрофы
venmud 11 апреля 2018 | 08:53
killbalafre: Зато пиндосы так не могут!!! Какая серьезная огромная работа сейчас начнетс. Спасательная операция МЧС, СК возбудит уголовное дело и Бастрыкин возьмет его на личный контроль, силовые структуры оцепят место аварии, дальше медики, эксперты, а на закуску выплаты из бюджета семьям. А либералы трындят, что указания Вечно Великого по созданию 25 млн новых рабочих мест не будет выполнено. Выполним на два дня раньше срока!!!