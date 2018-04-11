В Хабаровске введён режим чрезвычайной ситуации из-за крушения вертолёта Ми-8

Он выполнял учебно-тренировочный полёт. Все 6 человек, которые находились на его борту, погибли.

Вертолёт упал в черте Хабаровска на антенное поле. При ударе о землю судно загорелось. Метеорологи сообщают, что в районе крушения шёл снег с дождём. Поэтому среди версий рассматриваются погодные условия. Также не исключаются техническая неисправность или ошибка пилотирования.